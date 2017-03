(AFP) - Hàng triệu người sẽ mất bảo hiểm sức khỏe nếu Quốc Hội Mỹ thông qua dự luật cải cách hệ thống y tế của chính quyền Trump, thay thế luật bảo hiểm Obamacare. Trên đây là kết luận của một báo cáo mới công bố của phòng Ngân sách Quốc Hội Mỹ ngày 13/03/2017 trong bối cảnh tại Quốc Hội Mỹ đang thảo luận về việc hủy bỏ luật bảo hiểm y tế của chính quyền Obama. Nếu như Obamacare được thay thế bằng Trumpcare, 14 triệu người sẽ mất bảo hiểm ngay từ năm 2018. Con số này sẽ là 24 triệu người vào năm 2026.

(AFP) - Hàn Quốc : Tổng thống bị phế truất Park Geun Hye sẽ bị tư pháp triệu tập để thẩm vấn vì nghi án tham nhũng. Ngày triệu tập cựu tổng thống cụ thể sẽ được công bố vào ngày mai 15/03/2017. Bị Tòa Bảo Hiến phế truất khỏi chức vụ tổng thống Hàn Quốc hôm 09/03/2017, bà Park đã rời khỏi phủ tổng thống một ngày sau đó và mất hết các quyền miễn trừ. Từ giờ trở đi bà có thể bị tư pháp truy kiện như một công dân bình thường.

(Reuters) - Miến Điện : Hàng chục binh lính thiệt mạng trong các vụ đụng độ với quân nổi dậy sát biên giới Trung Quốc. Tờ báo chính thức của Miến Điện Global New Light of Myanmar cho biết đã xảy 48 vụ đụng độ nhưng không thông báo cụ thể số vụ trong chiến dịch an ninh mà chính phủ tiến hành từ ngày 06 đến ngày 12/03/2017. Đụng độ liên tục xảy ra trong thời gian qua, khiến 20.000 thường dân Miến Điện đã phải chạy sang Trung Quốc lánh nạn. Và mới đây, Bắc Kinh đã kêu gọi hai bên ký lệnh hưu chiến.

(Reuters) - Thái Lan tịch thu nhiều sừng tê giác trị giá 5 triệu đô la. Hải quan Thái Lan cho biết tịch thu được 21 sừng tê giác, nặng 50 kí lô. Kiện hàng được gửi từ Ethiopia, châu Phi, sang Thái Lan. Hai phụ nữ đến từ Việt Nam và Cam Bốt để nhận hàng, đã bỏ trốn khi sắp bị kiểm soát. Cảnh sát Thái đã phát lệnh truy nã. Số tê giác trên thế giới giảm sút mạnh.Từ 500.000 vào đầu thế kỷ 20, chỉ còn khoảng 29.000 con, phần lớn là ở châu Phi. Thái Lan đã trở thành trạm trung chuyển thú vật bị đe dọa tuyệt chủng về châu Á.

(AFP)- Thủ tướng Đức phải hoãn cuộc tiếp xúc đầu tiên với tổng thống Mỹ vì bão tuyết. Trên nguyên tắc, thủ tướng Merkel được tổng thống Trump tiếp tại Nhà Trắng ngày 14/03/2017 nhưng do bão tuyết đang thổi qua nhiều bang ở miền đông bắc nước Mỹ, cuộc hội kiến đầu tiên giữa nguyên thủ hai nước phải dời lại đến ngày 17/03/2017.

(Reuters) - Ai Cập : Cựu tổng thống Moubarak sắp được trả tự do. Hôm qua, một nguồn tin tư pháp và luật sư của cựu tổng thống Ai Cập cho biết là ông Moubarak sắp được ra khỏi bệnh viện quân đội – nơi ông bị giam giữ từ sau cuộc đảo chính lật đổ chính quyền. Cựu tổng thống Ai Cập Moubarak 88 tuổi sẽ trở về nhà tại Héliopolis, ngoại ô Cairo. Ông Moubarak từng bị cáo buộc ra lệnh sát hại những người tham gia nổi dậy lật đổ ông vào năm 2011. Nhưng trong phiên xử hồi đầu tháng 03/2017, tòa án đã ra phán quyết tha bổng cho ông.

(AFP) - Ngày 14/03/2017, vòng đàm phán hòa bình thứ 3 về Syria đã mở ra tại Astana thủ đô Kazakhstan với sự vắng mặt của các phe nổi dậy. Điều này cho thấy viễn cảnh đạt tiến bộ trong giải quyết xung đột tại Syria trở nên xa vời. Phe nổi dậy thông báo tẩy chay đàm phán Astana vì lệnh chấm dứt các hoạt động thù nghịch tại Syria không được tôn trọng. Trưởng đoàn đàm phán của Syria cho biết, phiên đàm phán lần này sẽ bàn về vấn đề phân biệt rõ ràng giữa quân nổi dậy và khủng bố.