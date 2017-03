Syria : Tổ chức Fatah Al Cham nhận trách nhiệm vụ khủng bố Damas

Mặt trận Fatah Al Cham, tên gọi hiện nay của chi nhánh Al Qaida tại Syria, ngày 12/03/2017 đã lên tiếng nhận trách nhiệm hai vụ khủng bố vào thứ Bẩy 11/03 tại khu phố cổ ở thủ đô Damas, khiến 74 người chết, trong đó có rất nhiều tín đồ hành hương Hồi Giáo Irak theo hệ phái Shia. Trong một bản thông cáo, mặt trận Fatah Al Cham cho biết các vụ tấn công trên do hai kẻ thánh chiến tự sát thực hiện.

Từ Beyrouth, thông tín viên trong khu vực Paul Khalifeh phân tích chiến lược mới của tổ chức thánh chiến này :

« Hai vụ tấn công tại Damas xác nhận sự thay đổi chiến lược của chi nhánh cũ của Al Qaida tại Syria. Bị liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế, từ giờ, mặt trận Fatah Al Cham ưu tiên các cuộc tấn công nhắm vào các thành phố lớn tại Syria do chế độ Damas kiểm soát.

Hơn nữa, Abou Mohammad Al Joulani, thủ lĩnh của tổ chức này, từng tuyên bố sẽ thực hiện một loạt tấn công ngay sau các vụ khủng bố đẫm máu nhắm vào trụ sở tình báo của chế độ tại thành phố Homs vào ngày 25/02. Vài chục quân nhân Syria, trong đó có tướng Hassan Daaboul, một người thân cận của tổng thống Bachar Al Assad, đã thiệt mạng trong các vụ nổ tự sát này.



Chiến lược trên được cho là nhằm hai mục tiêu, vừa chống lại chế độ Syria, vừa chống lại các lực lượng nổi dậy đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn và đàm phán chính trị, mà tổ chức Fatah Al Cham bị loại. Các vụ tấn công này đã phá hỏng thỏa thuận hưu chiến và gạt ra ngoài phe đối lập được cho là trung lập, hiện tỏ ra bất lực trong việc đảm bảo lệnh ngừng bắn.



Khi tấn công các thành trì của chế độ, như các vụ ở thành phố Homs, mặt trận Fatah Al Cham chứng tỏ được khả năng tổ chức của mình. Và khi nhắm vào người hành hương theo hệ phái Shia, như sự kiện đẫm máu ở Damas, chi nhánh cũ của Al Qaida tại Syria đẩy cuộc xung đột lên tầm cỡ tranh chấp hệ phái. Âm mưu này tạo điều kiện cho tổ chức thánh chiến Fatah Al Cham đứng ra tự nhận là người bảo vệ cho hệ phái Sunni ».

Bất chấp lời kêu gọi của một số phe đối lập Syria yêu cầu lùi ngày họp tại Astana, ngoại trưởng Kazakhstan vẫn khẳng định vòng thương lượng mới do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ, vẫn diễn ra như dự kiến từ ngày 14/03 và một số phái đoàn đã đến Astana. Theo hãng tin Reuters, các phe đối lập muốn đánh giá lại điều kiện của thỏa thuận ngừng bắn hiện đang được áp dụng, vì theo họ, các lực lượng thân chính phủ và các phe nổi dậy do Iran, một đồng minh của chính phủ Bachar Al Assad, hậu thuẫn, vẫn tiếp tục oanh kích các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở Homs, Deraa và Idlib.