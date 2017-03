(AFP) - Trung Quốc : Tham nhũng tăng mạnh năm 2016. Hôm nay,12/03/2017, Tòa Án Tối Cao Trung Quốc cho biết số vụ xử án tham nhũng năm 2016 đã tăng thêm 1/3 so với năm 2015. Theo báo cáo trình lên Quốc Hội Trung Quốc, năm ngoái các tòa án đã xét xử 45.000 vụ tham nhũng, liên quan đến 63.000 người so với 34.000 vụ năm 2015. Tỉ lệ kết án lên tới 99,2%. Theo báo cáo, chiến dịch chống tham nhũng diện rộng mà chủ tịch Tập Cận Bình tung ra khi mới lên nắm quyền vào năm 2012 sẽ còn tiếp diễn. Vẫn theo báo cáo của Tòa Án Tối Cao Trung Quốc, bước tiến quan trọng của ngành tư pháp là đã xét xử nghiêm khắc nhiều vụ án gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

(AFP) - Một trùm mafia Ý bị bắt tại Mêhicô. Giulio Peronne, một mafia người Ý - tội phạm bị Cảnh Sát Quốc Tế Interpol truy lùng gắt gao nhất trong vòng suốt 10 năm qua, đã bị bắt tại Mêhicô hôm thứ Sáu 10/03/2017. Giulio Peronne, 64 tuổi, trước đây là thành viên tổ chức Mafia Camorra, đã từng là một trong những kẻ buôn bán ma túy tinh vi nhất tại Ý. Giulio Peronne đã bị bắt vào năm 1993 khi mang theo người 16kg « hàng trắng » và bị một tòa án ở Naples kết án 20 năm tù. Năm 2006, Giulio Peronne đã trốn khỏi trại giam và sang Mêhicô dưới danh tính giả. Sau khi bị cảnh sát Mêhicô bắt phối hợp với cảnh sát Ý bắt, Giulio Peronne đã được trao cho nhà chức trách Ý và được dẫn độ về giam giữ tại Ý.

(Reuters) - Quốc vương Ả Rập Xê-Út thăm Nhật Bản. Quốc vương Ả Rập Xê-Út Slaman hôm nay, 12/03/2017,tới thăm Nhật Bản và gặp gỡ thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhằm củng cố, tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước. Riyad muốn Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, đầu tư vào Ả Rập Xê-Út, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo và giải trí. Theo số liệu chính thức của Nhật Bản và Ả Rập Xê-Út, Nhật Bản nhập một phần ba dầu lửa từ Ả Rập Xê-Út và xuất sang vương quốc Ả Rập xe hơi, trang thiết bị và kim loại trị giá 6,9 tỉ euro vào năm 2015.

(AFP) - Chiến sự vẫn không ngưng ở miền đông Ukraina. Quân đội Ukraina cho biết có hai binh sĩ tử thương và 16 bị thương trong ngày thứ bảy 11/03. Phe ly khai thân Nga bị tố cáo dùng đại bác pháo vào binh sĩ quân đội chính phủ. Phe thân Nga cũng xác nhận có đụng độ và một chiến binh tử thương. Bạo lực tại miền đông Ukraian đã tăng gắp đôi so với tuần trước. Từ đầu năm đến nay, 16 thường dân bị thiệt mạng vì giao tranh theo Tổ chức An Ninh Và Hợp Tác Châu Âu OSCE. Cũng theo OSCE, hôm qua, nhiều quả đạn súng cối đã nổ gần một đoàn xe của các quan sát viên quốc tế khi họ đến một ngôi làng do phe nổi dậy kiểm sóat, ở phía tây bắc thành phố Marioupol, do chính phủ trấn giữ.

(AFP) - Nga : Putin ân xá một phụ nữ bị kết tội phản quốc. Bà Oxana Sevastidi, bị lãnh án 8 năm tù, vừa được tổng thống Vladimir Putin ân xá. Người phụ nữ 46 tuổi này bị mật vụ FSB bắt giữ vào năm 2015 chỉ vì một tin nhắn điện thoại 8 năm trước. Bà Oxana Sevastidi ra khỏi nhà tù Lefortovo ở Matxcơva, theo phóng sự truyền hình Nga, Chủ nhật 12/03/2017. Trong cuộc chiến ngắn ngủi giữa Nga và Gruzia năm 2008, bà Oxana Sevastidi đã gửi cho một người bạn, hoạt động tình báo cho Gruzia, tin nhắn SMS một đoàn xe tăng đậu ở nhà ga xe lửa Sotchi, gần biên giới với Gruzia. Đến tháng giêng năm 2015 thì bà bị FSB bắt điều tra và bị kết án 8 năm tù với tội danh phản quốc. Oxana Sevastidi tuyên bố không biết người bạn làm nghề gì. Theo điện Kremlin, tổng thống Putin quyết định ân xá Oxana Sevastidi vì nhân đạo. Luật sư của bà hoan nghênh quyết định của tổng thống nhưng cho biết sẽ tranh đấu tới cùng để toà án hủy bỏ bản án này.Toà tối cao sẽ ra phán quyết vào ngày 15/03/2017.