Mỹ: Sắc lệnh nhập cư mới của tổng thống Trump gặp thất bại đầu tiên

Thông tín viên RFI tại Washington, Jean-Louis Pourtet :

Một người Syria năm 2014 đến Hoa Kỳ để chạy thoát khỏi cái chết gần như chắc chắn đã nộp đơn xin tị nạn cho vợ và con gái ông hiện vẫn còn ở lại Aleppo. Hồ sơ của ông sắp sửa được cứu xét thì có sắc lệnh nhập cư ngày 27 tháng Giêng của tổng thống Trump cấm người tất cả người Syria nhập cảnh vào Mỹ.

Người tị nạn này, giấu tên vì lý do an ninh cá nhân, đã đệ đơn lên thẩm phán bang Wisconsin đề nghị tòa án ra lệnh đình chỉ tạm thời sắc lệnh trên để giúp ông đoàn tụ gia đình. Thẩm phán Willian Conley đã chấp nhận đơn và phát xét các lập luận của đơn nguyên là có lý vì lý do đưa ra là người thân của ông ở Syria đang gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Dù lệnh cấm nhập cảnh chỉ được gỡ bỏ đối với gia đình này, quyết định trên có thể là tiền lệ cho các trường hợp khác, vì có 6 tiểu bang đã đưa đơn kiện hoặc sắp làm như vậy để tạm ngừng thi hành sắc lệnh.

Cũng như tổ chức bảo vệ các quyền tự do dân sự ở Mỹ ACLU, các tiểu bang trên nhận thấy sắc lệnh mới của tổng thống vẫn tiếp tục bộc lộ thái độ bài người Hồi Giáo và kỳ thị nguồn gốc chủng tộc.

Với Nhà Trắng, sắc lệnh mới chỉ có mục đích duy nhất là bảo vệ nước Mỹ khỏi sự xâm nhập của những phần tử thánh chiến. Lập luận này được một bộ phận dư luận đồng tình.