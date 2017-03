(AFP) – Ngân sách quân sự Trung Quốc lần đầu tiên vượt 1.000 tỉ nhân dân tệ

Một quan chức cao cấp bộ Tài Chính Trung Quốc ngày 06/03/2017 loan báo ngân sách quốc phòng nước này tăng 7% trong năm 2017, đạt 1.040 tỉ nhân dân tệ (143 tỉ euro). Tin này được đưa ra sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước thông báo tăng chi tiêu quân sự của Hoa Kỳ gần 10%.

(SCMP) Biển Đông : Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng hơn để bảo vệ các lợi ích trên biển của Bắc Kinh

South China Morning Post ấn bản ngày 06/03/2017 dẫn lời đô đốc về hưu Lưu Hiểu Giang (Liu Xiaojiang) cho biết như trên. Phát biểu này được đưa ra bên lề cuộc họp Quốc hội Trung Quốc. Thủ tướng Lý Khắc Cường trong báo cáo thường niên của chính phủ đã nhấn mạnh « Trung Quốc phải tiến lên phía trước để trở thành một cường quốc biển hùng mạnh, kiên quyết bảo vệ các quyền của mình trên biển ». Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson từ cuối tháng trước bắt đầu tuần tra trên Biển Đông, vài ngày sau khi Trung Quốc tập trận tại vùng biển chiến lược này.

(AP) – Luật sư của Đoàn Thị Hương đòi giám định pháp y lần 2

Ông Selvam Shanmugam, luật sư người Malaysia của nghi can Việt Nam Đoàn Thị Hương trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam, nói rằng cần tiến hành giám định pháp y lần thứ hai. Trước đó một cựu đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc cho biết nạn nhân có bệnh tim, tiểu đường và cao huyết áp. Luật sư Shanmugam nêu nghi vấn : nếu chất độc VX được sử dụng, thì tại sao cả hai nữ bị cáo hay bất cứ ai hiện diện tại sân bay lúc đó đều không bị nhiễm độc ?

(Reuters) Lotte bị Trung Quốc trả đũa

Đại diện của hệ thống siêu thị Hàn Quốc Lotte ngày 06/03/2017 thông báo, 10 cửa hàng đang hoạt động tại Trung Quốc phải tạm đóng cửa sau khi bị các giới chức địa phương kiểm tra. Lý do chính thức phía Trung Quốc đưa ra là các siêu thị này của Lotte không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu phòng chống hỏa hoạn. Nhưng theo giới quan sát, đây là đòn trả đũa của Bắc Kinh phạt Lotte sau khi tập đoàn này nhượng đất cho chính quyền Seoul trong dự án đặt hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD. Lotte có tổng cộng 115 cửa hàng tại Trung Quốc và chỉ riêng thị trường rộng lớn này, năm 2015 đem về 2,5 tỷ đô la doanh thu.

(AFP) Cảnh sát Philippines được « tái tín nhiệm » chống ma túy

Một tháng sau khi bị đình chỉ nhiệm vụ vì tai tiếng, cảnh sát Philippines một lần nữa tham gia cuộc chiến đẫm máu chống ma túy do tổng thống Duterte đề xuất. Chiến dịch chống ma túy sẽ được « phối hợp với một bộ phận giám sát kỷ luật nội bộ », theo giải thích của chỉ huy trưởng cảnh sát Philippines. Cảnh sát loan báo bắn chết 2500 con buôn và kẻ nghiện ma túy trong 8 tháng qua. Tuy nhiên, 4000 người khác bị hạ sát một cách mờ ám.

(AFP) Tòa Án Công Lý Quốc Tế La Haye xem xét đơn của chính quyền Kiev kiện Nga yểm trợ cho phe nổi dậy ở miền đông Ukraina

Đây là bước đầu một thủ tục pháp lý có nguy cơ kéo dài trong nhiều năm. Trong đơn kiện được trình lên Tòa hồi tháng 1/2017, ngoài việc trực tiếp lên án Matxcơva thôn tính bán đảo Crimée và ủng hộ phe nổi dậy mở miền đông Ukraina, Kiev còn đòi được bồi thường về vụ chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airline bị bắn hạ trên không phận Ukraina vào tháng 7/2014 làm gần 300 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Đến nay chính quyền Nga luôn phủ nhận trách nhiệm trong tai họa này.

(AFP) - Chính trị Pháp : Juppé không ra tranh cử tổng thống 2017

Họp báo sáng ngày 06/03/2017 tại thành phố Bordeaux, miền nam nước Pháp, cựu thủ tướng Alain Juppé khẳng định lần chót : ông không ra tranh cử tổng thống thay thế François Fillon. Trong ba ngày qua, áp lực gia tăng, đòi Fillon rút lui trước khả năng bị khởi tố về việc làm ảo liên quan đến vợ và hai con. Tai tiếng liên quan đến François Fillon khiến uy tín của đảng Những Người Cộng Hòa – LR, sụt giảm mạnh, cánh hữu lâm vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng 7 tuần lễ trước bầu cử tổng thống Pháp ở vòng 1. Bản thân ông Fillon vẫn nhất quyết ra tranh cử. Tối nay đảng LR họp khẩn để « tìm một phương án B ».

(AFP) Một chuyến tàu đặc biệt trước bầu cử tổng thống Pháp

Đoàn tàu khởi hành từ Gare de Lyon, Paris vào hôm qua (05/03/2017) với mục đích đến gần với cử tri tại 31 thành phố trên hành trình dài hơn 6000 cây số. Tập đoàn truyền thông France Medias Monde mà RFI là một chi nhánh, là một trong số các đối tác của chương trình. Như lời chủ tịch tổng giám đốc France Medias Monde, bà Marie-Christine Saragos, chuyến tàu đặc biệt này là một cách để tìm hiểu xem cử tri Pháp “chờ đợi gì và có cái nhìn như thế nào về mỗi cuộc bầu cử tổng thống”, diễn ra 5 năm một lần. Ba trong số 13 toa tầu được dành riêng cho chủ đề “Chính trị và ngành truyền thông”. Từ nay đến ngày 13/04/2017, tức 10 ngày trước bầu cử tổng thống Pháp ở vòng một, đoàn xe lửa nói trên sẽ dừng lại ở 31 sân ga từ nam chí bắc, từ đông sang Tây từ Lille đến Marseille, từ Strasbourg đến Nantes.

(AFP)- Hãng xe hơi Pháp PSA Peugeot Citroen mua lại hãng xe Đức Opel

Chi ra 2,2 tỷ euro PSA nuôi tham vọng trở thành tập đoàn số 2 trên thị trường xe hơi toàn châu Âu, sau Volkswagen. Lễ ký kết này chính thức diễn ra ngày 06/03/2017 tại Paris. Open là hãng xe Đức, đã được General Motors của Mỹ mua lại và liên tục bị thua lỗ từ 16 năm qua. Chủ tịch tổng giám đốc Peugeot PSA, Carlos Tavares đề ra mục tiêu vực dậy Opel trong vòng 3 năm sắp tới. Theo ông kết hợp với Opel của Đức, Peugeot PSA kỳ vọng tiết kiệm được khoảng 2 tỷ euro mỗi năm trong các dây chuyền sản xuất.

(Reuters) – Raul Castro chỉ trích chính sách nhập cư và thương mại của Donald Trump

Ngày 05/03/2017, lần đầu tiên lãnh đạo Cuba công khai đả kích tổng thống Mỹ, sau khi ông Trump loan báo sẽ xem xét lại chính sách hòa giải giữa Hoa Kỳ và Cuba khởi đầu trong nhiệm kỳ của ông Barack Obama. Ông Raul Castro tố cáo chính sách thương mại « ích kỷ » và quyết định « phi lý » xây dựng bức tường dọc theo biên giới Mêhicô. Chủ tịch Cuba nhấn mạnh vấn đề nhập cư là hậu quả của tình trạng bất bình đẳng, và nạn nghèo khó xuất phát từ hệ thống kinh tế bất công trên thế giới.

(Reuters) - WHO : Ô nhiễm giết hại một phần tư trẻ em dưới năm tuổi trên toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 06/03/2017 cho biết nạn ô nhiễm môi trường trong đó có nước và không khí bẩn, khói thuốc lá, tình trạng mất vệ sinh là nguyên nhân gây tử vong hàng năm cho 1,7 triệu trẻ em dưới năm tuổi trên toàn cầu. Theo báo cáo của WHO, môi trường ô nhiễm làm tăng cao nguy cơ bị các bệnh đường hô hấp như hen suyễn nơi trẻ em, bệnh tim và ung thư. Tại các hộ gia đình không có nước sạch, nhà vệ sinh hoặc sử dụng dầu bẩn, than đá để nấu nướng và sưởi ấm, trẻ em có nguy cơ cao bị tiêu chảy và viêm phổi.