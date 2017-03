(Bankok Post) - Sau Việt Nam, Nhật Hoàng tới thăm Thái Lan. Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko đã dành cả ngày hôm qua 04/03/2017 để đi thăm cung điện của triều Nguyễn tại Huế. Nhật Hoàng và hoàng hậu đã thưởng thức Nhã Nhạc cung đình Huế và đến thăm đài tưởng niệm Phan Bội Châu, một nhà lãnh đạo phong trào độc lập vào đầu những năm 1900 khi Việt Nam nằm dưới thời Pháp thuộc. Theo trang mạng Bangkok Post, Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko bay tới Thái Lan vào ngày hôm nay để tỏ lòng kính trọng tới vua Bjumibol Adulyadej và gặp gỡ tân vương Maha Vajiralongkorn.

(AFP) - Washington dùng kỹ thuật tin tặc tấn công tên lửa Bắc Triều Tiên. Theo New York Times ngày 04/03/2017, chiến dịch xâm nhập hệ thống vi tính để đánh phá chương trình tên lửa của Bắc Triều Tiên đã gia tăng trong năm 2014. Trước khi hết nhiệm kỳ, tổng thống Barack Obama cảnh báo người kế nhiệm Donald Trump về các mối nguy đe dọa an ninh Mỹ, trong đó chương trình vũ khí chiến lược của Bắc Triều Tiên được xem là « khẩn cấp nhất ». Tuy nhiên, giới chuyên gia không đồng ý nhau về hiệu quả của biện pháp tấn công tin học. Những vụ thử tên lửa bị thất bại trong năm 2014 có thể xem là do bị Mỹ đánh phá nhưng cũng có thể do tình trạng yếu kém công nghệ của chính Bắc Triều Tiên.

(AFP) - Irak-Syria : Thêm 100.000 thường dân lánh nạn do chiến tranh. Tổ chức Di Dân Quốc Tế OIM báo động tình hình nạn nhân chiến cuộc tại Irak và Syria trong những ngày qua. Cuộc tổng phản công của quân đội Irak tái chiếm Mossoul làm hơn 45.000 cư dân chạy về các trại tạm cư thêm vào con số 200.000 nạn nhân đang được OMI quản lý. Tại Syria, hơn 66.000 người chạy trốn chiến tranh đang lan ra trên nhiều mặt trận : cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ và Kurdistan-Syria đánh Daech ở Al-bab và cuộc càn quét của quân đội Syria chung quanh Aleppo.

(AFP) – Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF cho Ukraina vay 1 tỉ đô la. IMF hôm qua 04/03/2017 thông báo đã đạt được một thỏa thuận ban đầu với Ukraina - đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế và cuộc khủng hoảng ở miền đông. Theo đó, Ukraina sẽ được vay 1 tỉ đô la vào quý I năm nay mà không buộc Ukraina phải tăng tuổi về hưu cho người lao động. Tuy nhiên, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế yêu cầu Kiev phải tăng cường quản lý để giảm thiếu hụt ngân sách.

(AFP) – Canada muốn tăng cường hợp tác với Mỹ về hồ sơ tị nạn. Từ đầu năm 2017, có 180 người từ Mỹ vượt biên sang Canada xin tị nạn. Chỉ tính riêng tuần qua, con số này là 60 người. Bộ trưởng An Ninh Canada Ralph Goodale hôm qua 04/03/2017 cho biết Ottawa muốn hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ để hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên và để có thể kiểm soát tình hình một cách tốt nhất. Nhưng ông Goodale loại bỏ khả năng tăng cường kiểm soát biên giới vì không muốn việc đi lại và vận chuyển hàng hóa qua biên giới bị ảnh hưởng.

(AFP) – Mỹ điều tra vụ nổ súng bắn 1 người theo đạo Sikh. Các nhà chức trách Mỹ hôm qua 04/03/2017 mở cuộc điều tra về vụ một người đàn ông đeo mặt nạ bắn bị thương một người theo đạo Sikh tại Kent, gần Seattle, bang Washington. Trước khi bắn nạn nhân, hung thủ hét lên : « Hãy quay về nước đi ». Nạn nhân 39 tuổi, bị thương vào cánh tay, đã được xuất viện. Hiện danh tính và quốc tịch của người này chưa được chính quyền Mỹ công bố.

(AFP) – Nghe nhạc nhiều bằng tai nghe sẽ làm suy yếu thính lực. Báo cáo của Ifof nhân dịp ngày Quốc Gia về thính lực 09/3 tới đây cho thấy 91% thanh thiếu niên Pháp trong độ tuổi 15-17 so với 48% dân số Pháp nói chung thường xuyên đeo tai nghe nhạc trên smartphone. Một thói quen có nguy cơ gây tổn hại thính lực mà giới trẻ không hề ý thức được. Điều nguy hiểm là giới trẻ không hề ý thức được là thính lực có nguy cơ bị tổn thương nếu thường xuyên dùng tai nghe. Báo cáo nêu rõ tuổi càng trẻ thì thời gian nghe nhạc mỗi ngày trên điện thoại di động càng nhiều, ngay cả trong khi ngủ.