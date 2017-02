(AFP) - Châu Á cần đầu tư 26.000 tỷ đô la cho cơ sở hạ tầng từ nay đến năm 2030

Theo một bản báo cáo của Ngân Hàng Phát Triển Châu Á (ADB) ngày 28/02/2017, những công trình này nhằm chống tình trạng đói nghèo, kích thích tăng trưởng kinh tế và chống biến đổi khí hậu. Dù các cơ sở hạ tầng phát triển mạnh trong những thập niên vừa qua, nhưng vẫn có hơn 400 triệu người không có điện, khoảng 300 triệu người thiếu nước sạch và hơn 1,5 tỉ người vẫn không có công trình vệ sinh cơ bản.

(AFP) - Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa đại diện ngoại giao Trung Quốc và tổng thống Mỹ Donald Trump

Trong chuyến công tác tại Mỹ đầu tiên từ sau khi tổng thống Trump lên cầm quyền, ủy viên quốc vụ viện đặc trách về đối ngoại Trung Quốc - Dương Khiết Trì - tiếp kiến tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 27/02/2017. Trong buổi tiếp xúc ngắn ngủi này, hai bên tập trung vào hồ sơ Bắc Triều Tiên. Làm việc với cố vấn an ninh của tổng thống Mỹ, ông Dương Khiết Trì đặc biệt chuẩn bị cho chuyến công du sắp tới của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

(CNN) - Cải thiện quan hệ với Vatican, Trung Quốc vẫn trấn áp Công giáo

Bản báo cáo gần đây nhất của tổ chức phi chính phủ Mỹ Freedom House cho biết các đợt trấn áp người theo Công Giáo và một số nhóm tôn giáo khác được tăng cường trong những năm gần đây. Freedom House cũng lên án « kết hợp cả hai loại phương pháp bạo động và bất bạo động, chính sách của đảng Cộng Sản Trung Quốc là nhằm kìm hãm sự phát triển nhanh của một số cộng đồng tôn giáo và loại bỏ một số tín ngưỡng khác ».

(AFP) - Châu Âu tăng thuế đánh vào thép Trung Quốc

Hội Đồng Châu Âu công bố các biện pháp tạm thời chống phá giá nhắm vào sản phẩm thép có nguồn gốc từ Trung Quốc, trong khi ngành công nghiệp sản xuất thép của châu Âu đang phải đối mặt trước sự sản xuất dư thừa. Theo thông cáo của Hội Đồng Châu Âu ngày 28/02/2017, các biện pháp mới sẽ cho phép tăng mức thuế từ 65,1% lên thành 73,7%, nhằm bảo vệ các nhà sản xuất của Liên Hiệp.

(AFP) - Hàn Quốc : Seongju đệ đơn kiện bố Quốc Phòng chống hệ thống THAAD

Sau vụ tập đoàn Lotte nhượng đất cho bộ Quốc Phòng Hàn Quốc trong khu vực gần thành phố Seongju - cách thủ đô Seoul 113 cây số - làm địa điểm đặt hệ thống lá chắn chống tên lửa THAAD, ngày 28/02/2017 dân chúng địa phương đệ đơn kiện bộ Quốc Phòng không tham khảo và không tôn trọng ý kiến của dân cư chống đối dự án lắp đặt hệ thống lá chắn chống tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc. Về phía Lotte, dây chuyền phân phối này đã bị Bắc Kinh trừng phạt, bằng cách ngưng cấp giấy phép cho dự án xây dựng khu giải trí tại Thẩm Dương, miền đông bắc Trung Quốc.

(AFP) - Trung Quốc đặt mục tiêu tăng khối lượng tiền tệ 12%

Trung Quốc đặt mục tiêu khối lượng tiền tệ năm 2017 tăng khoảng 12%, thấp hơn một chút so với mục tiêu đề ra cho năm 2016. Năm ngoái, mục tiêu tăng khối lượng tiền tệ mà Bắc Kinh đặt ra là khoảng 13%. Nhưng cuối cùng tỉ lệ này chỉ đạt 11,3% do ảnh hưởng của sự can thiệp của ngân hàng trung ương để hỗ trợ đồng Nhân dân tệ. Reuters cũng cho biết là Trung Quốc sẽ hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 xuống còn khoảng 6,5% so với mục tiêu 6,5-7% của năm ngoái. Năm 2016, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6,7%.

(AFP) - Thái Lan : Hai nhân vật thân cận của tân vương Maha Vajiralongkorn bị cách chức

Hai cố vấn thân cận làm việc cho Tân vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn từ nhiều năm nay là tướng Jumpol và Chitpong Thongkum đã bị cách chức. Tướng Prayut Chan-O-Cha, lãnh đạo tập đoàn quân sự cầm quyền Thái Lan cho biết tướng Jumpol đã cư xử không phù hợp với vai trò của người thân cận với Quốc Vương, lợi dụng vị thế để trục lợi và làm ảnh hưởng tới an ninh. Còn Chitpong Thongkum thì bị cáo buộc sử dụng quan hệ thân cận với tân vương Maha Vajiralongkorn một cách không đúng mực.

(AFP) - Bay vòng quanh mặt Trăng, giấc mơ sắp trở thành hiện thực

Hãng hàng không không gian SpaceX vừa thông báo sẵn sàng đưa hành khách công du vòng quanh Mặt Trăng. Chuyến bay đầu tiên được dự trù vào cuối năm 2018. Tuy nhiên, công ty của Elon Musk chưa thông báo giá cả một chuyến bay khứ hồi lên thăm xứ sở của của chị Hằng.

(AFP) - Trừng phạt Syria sử dụng vũ khí hóa học : Nga và Mỹ vẫn bất đồng. Hôm nay 28/02/2017, Hội Đồng Bảo An nhóm họp để bỏ phiếu trừng phạt 11 quan chức và 10 tổ chức của Syria vì đã 3 lần sử dụng vũ khí hóa học vào năm 2014-2015. Tuy nhiên, Nga và Mỹ vẫn bất đồng về việc trừng phạt Syria. Maxtcơva cho biết sẽ vẫn bỏ phiếu phủ quyết giống như 6 lần trước để bảo vệ đồng minh Syria. AFP cho biết là Ông Vladimir Safronkov, phó đại sứ Nga bên cạnh Liên Hiệp Quốc giải thích là các biện pháp trừng phạt Syria chỉ được đưa ra dựa trên các lập luận từ một phía và chưa có đủ bằng chứng cho thấy Syria sử dụng vũ khí hóa học.