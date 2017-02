Ân Xá Quốc Tế : Trump và nhiều lãnh đạo reo rắc lời lẽ thù hận

Ngoài tổng thống Mỹ, báo cáo của tổ chức Ân Xã Quốc Tế cáo buộc « những lời phát biểu mang tính phân biệt của Viktor Orban (Hungary), Recep Tayyip Erdogan (Thổ Nhĩ Kỳ), Rodrigo Duterte (Philippines)… nhắm vào nhiều nhóm người, coi họ là người thế mạng và tuyên truyền ý tưởng rằng một số nhóm người ít nhân đạo hơn một số khác » và mục tiêu đầu tiên chính là người nhập cư.

Báo cáo của Ân Xá Quốc Tế lấy dẫn chứng là thủ tướng Hungary gọi người nhập cư là « thuốc độc », hay thủ tướng Hà Lan từng viết một bức thư ngỏ kêu gọi người nhập cư hãy hành xử một cách « bình thường » hoặc quay về nhà họ. Vẫn theo Ân Xá Quốc Tế, người nước ngoài và người Hồi Giáo là « những mục tiêu chính của chính sách mị dân tại châu Âu » và bị coi là « một mối đe dọa cho an ninh, bản sắc quốc gia hay là những người đến cướp việc làm và là những người lạm dụng hệ thống an sinh xã hội ».

Báo cáo của Ân Xá Quốc Tế cho rằng những lời phát biểu mang tính hạ thấp và thù hận đó tác động trực tiếp đến các quyền và quyền tự do căn bản, mà cụ thể là « một số chính phủ đã cho thông qua các đạo luật hạn chế quyền tị nạn, tự do ngôn luận và hợp pháp hóa việc theo dõi hàng loạt hay trao cho lực lượng an ninh nhiều quyền hạn ».

Tổ chức Ân Xã Quốc Tế nêu tổng cộng 36 nước đã « vi phạm luật pháp quốc tế khi trục xuất một cách bất hợp pháp người tị nạn về nước, nơi quyền của họ bị đe dọa ».