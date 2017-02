(RFI) - Điện ảnh : Gấu Vàng cho bộ phim con nai. « On body and Soul », bộ phim tình cảm Hungary lồng trong bối cảnh một lò sát sinh thú vật đoạt giải Gấu Vàng, Liên hoan Điện ảnh Berlin lần 67, vừa kết thúc hôm thứ Bảy 18/02/2017. Cuốn phim On body and Soul của nữ đạo diễn Ildiko Enyedi suy tư về lằn ranh giới giữa thú và người.

(AFP) - Irak : Chiến dịch tái chiếm Mossoul tiếp diễn. Quân đội Irak hôm nay 19/02/2017 thông báo tiến chiếm khu vực phía tây của Mossoul. Thêm hai ngôi làng bên ngoài thành phố trù phú nhất ở miền bắc Irak đã được tái chiếm từ tay Daech trong ngày hôm qua.

(AFP) – Thổ Nhĩ Kỳ ra điều kiện tham gia chống Daech với Mỹ. Theo nhật báo Thổ Nhĩ Kỳ Hürriyet, số ra ngày hôm qua, 18/02/2017, cho biết, nhân chuyến công du Ankara của tư lệnh liên quân Mỹ, tướng Joseph Dunford, phía Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra hai kế hoạch đánh chiếm Raqa, được coi là thủ phủ tự xưng tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo tại Syria. Trong cả hai kế hoạch, Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra điều kiện là Mỹ phải chấm dứt ủng hộ các lực lượng du kích người Kurdistan mà Ankara coi là tổ chức khủng bố.

(AFP) - Gần 700 người vượt biên Cuba bị buộc hồi hương. Báo chí Cuba, ngày hôm qua, 18/02/2017, cho biết từ giữa tháng Giêng 2017 đến nay, hơn 680 người Cuba vượt biên đã bị trả về nước. Đây là hệ quả của tiến trình bình thường hóa quan hệ Hoa Kỳ - Cuba. Trước khi chuyển giao quyền lực, tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký sắc lệnh chấm dứt áp dụng Đạo Luật Điều Chỉnh Về Cuba – thường được gọi là chính sách « Chân khô chân ướt » vốn có hiệu lực từ năm 1995, theo đó, người vượt biên Cuba chỉ cần đặt chân lên lãnh thổ Hoa Kỳ là được cấp quy chế tị nạn.

(AFP) - Colombia: Quân du kích FARC hoàn tất giao nộp vũ khí. Hôm qua, 18/02/2017, gần 6900 quân du kích FARC đã hoàn tất việc giao nộp vũ khí tại 26 điểm tập trung được triển khai trên toàn quốc, trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình đạt được với chính phủ. Việc giao nộp vũ khí và chuẩn bị cho các chiến binh FARC hội nhập lại cuộc sống bình thường được thực hiện dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, bắt đầu từ ngày 28/01/2017.