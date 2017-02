Báo Mỹ: Trợ lý của ông Trump thường xuyên liên lạc với tình báo Nga

Chỉ một hôm sau khi cố vấn an ninh Michael Flynn của tổng thống Mỹ Donald Trump từ chức, nhật báo Mỹ New York Times ngày 14/02/2017 đã tiết lộ thêm về quan hệ đáng ngờ giữa các cộng sự viên của ông Trump với tình báo Nga. Theo tờ báo, ngoài ông Flynn, một số trợ lý thân cận khác của ông Trump cũng liên tục tiếp xúc với các quan chức tình báo Nga cao cấp trong vòng một năm trước ngày bầu cử Mỹ.

Bản tin của New York Times cho biết là các cuộc điện đàm mà các cơ quan an ninh và tình báo Mỹ đã nghe lén được cho thấy là nhiều trợ lý của ông Trump lúc đang vận động tranh cử cùng một số cộng sự viên khác, đã liên tiếp có liên lạc với tình báo Nga.

Tờ báo nêu tên bốn nhân vật được cho là thân tín của ông Trump đang bị FBI điều tra về quan hệ giữa các cộng sự viên của ông với chính quyền Nga. Ngoài ông Michael Flynn, còn có ông Paul Manafort, cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Trump, và hai người khác là Carter Page, một doanh nhân đồng thời là cựu cố vấn cho ứng viên Trump về chính sách đối ngoại, và Roger Stone, một nhân vật kỳ cựu trong đảng Cộng Hòa.

Ba quan chức chính quyền Mỹ đã xác nhận với tờ báo Mỹ rằng chính Cơ Quan An Ninh Quốc Gia NSA là bộ phận đầu tiên đã phát hiện các liên lạc giữa các cộng sự viên của ông Trump với phía Nga khi thực hiện nhiệm vụ giám sát bình thường. Thời điểm phát hiện là khi an ninh và tình báo Mỹ điều tra về những cáo buộc theo đó Nga đã cố can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ bằng thâm nhập vào hệ thống máy tinh của đảng Dân Chủ Mỹ. Cơ quan FBI sau đó đã đề nghị NSA thu thập thêm thông tin và rà soát lại các dữ liệu đã chặn giữ được trước đó.

Các quan chức kể trên đã không tiết lộ nội dung các cuộc điện đàm, cũng như danh tính các quan chức tình báo Nga có liên can, cũng như số lượng cộng sự viên của ông Trump liên lạc với phía Nga. Thế nhưng họ đều khẳng định rằng cho đến bây giờ chưa tìm thấy bằng chứng nào về việc các cộng sự viên của ông Trump thông đồng với Nga trong việc tấn công mạng tin học của đảng Dân Chủ hay can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ.

CNN : Donald Trump đã được báo cáo về vụ việc

Đài truyền hình Mỹ CNN cũng loan tin về việc các trợ lý của Donald Trump duy trì liên lạc thường xuyên với các quan chức Nga cao cấp trong thời gian vận động tranh cử.

CNN tuy nhiên còn đi xa hơn khi cho biết là cả hai ông Trump và cựu tổng thống Barack Obama đều đã được thông báo về các vụ này.

Lời khẳng định của CNN đã đi ngược lại với tuyên bố hôm qua của phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer, cải chính rằng ê kíp phụ trách chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump không hề có bất cứ một cuộc tiếp xúc nào với các quan chức Nga trước khi bầu cử Mỹ diễn ra.