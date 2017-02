Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Mỹ phải từ chức

Tướng Michael Flynn chỉ cầm cự được bốn ngày. Chiều thứ Hai 13/02/2017, cố vấn an ninh quốc gia tổng thống Trump phải từ chức sau khi bị báo chí tố cáo có những « tiếp xúc » không thích đáng với Nga, trong khi tổng thống Barack Obama còn tại vị. Tháng 11/2016, vào thời điểm tổng thống Mỹ ra lệnh trừng phạt Maxcơva, trục xuất 35 nhà ngoại giao, thì tướng Flynn gọi điện cam kết với đại sứ Nga là chính phủ mới sẽ bao dung.

Từ Wasshington, thông tín viên Anne-Marie Capomaccio tường thuật :

"Ngày 30 tháng 12 năm 2016, tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo sẽ không trả đũa vụ trục xuất một loạt nhà ngoại giao Nga do tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama ban hành. Quyết định của Mỹ nhằm trừng phạt Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống. Thái độ của ông Putin không những không làm an tâm Washington mà còn báo động tình báo Mỹ.

Vào thời điểm đó, đại sứ quán Nga tại Hoa Kỳ bị theo dõi chặt chẽ. An Ninh Mỹ phát hiện một cuộc điện đàm của tướng Flynn. Ông trấn an và khuyên Matxcơva không nên phản ứng thái quá vì vài hôm nữa, chính quyền Trump sẽ xét lại vấn đề.

Khi báo Washington Post tiết lộ tin này, phát ngôn viên của tướng Flynn phủ nhận. Phó tổng thống Mike Pence cũng tưởng thật nên hết lòng bênh vực tướng Flynn. Báo chí tiếp tục tấn công. Uy tín của cố vấn an ninh quốc gia suy yếu. Tổng thống Trump cũng được bộ Tư Pháp Mỹ cảnh giác về khả năng tướng Flynn sẽ bị Nga bắt chẹt.

Đây là vụ tai tiếng mới trong số hàng loạt vụ khác xảy ra liên tục trong ba tuần qua.

Tối hôm qua, phát ngôn viên Nhà Trắng bảo đảm rằng tổng thống Trump sẽ « suy nghĩ » về trường hợp tướng Flynn. Cố vấn đặc biệt của tổng thống còn khẳng định là Michael Flynn tiếp tục được tổng thống tín nhiệm. Thuật ngữ này được sử dụng khi sắp cách chức một người."

Theo AFP, ngày hôm qua, Nhà Trắng cho biết tướng Flynn đã xin lỗi phó tổng thống Mike Pence vì đã lừa dối phó tổng thống. Tổng thống Trump cũng đã bổ nhiệm tướng hồi hưu Joseph Kellogg tạm đảm nhiệm chức vụ chiến lược này. Tướng Joseph Kellogg từng tham chiến tại Việt Nam và nguyên là tư lệnh sư đoàn 82 Nhảy Dù (1997-1998).