Adele đi vào huyền thoại âm nhạc với Grammy Awards

Ca khúc “Hello” của Adele đã giành hai chiến thắng "Ca khúc của năm" và "Ghi âm của năm". Đây là một trong những bài hát được nghe nhiều nhất thế giới năm 2016. Adele cũng giành được giải “ Album của năm” với album “25”, trong đó ca khúc mở đầu là “Hello”. Ngoài ra, Adele còn giành giải "Màn trình diễn Pop xuất sắc" và "Album nhạc Pop xuất sắc".

Như vậy là cô đã giành chiến thắng ở cả năm hạng mục được đề cử, qua mặt đối thủ “nặng ký” nhất của Adele là Beyonce, mà trước đó đã được nhiều người dự đoán giành nhiều giải quan trọng, với tổng cộng 9 đề cử. Khi nhận giải bản ghi âm của năm cho bài “ Hello”, Adele đã hướng về phía Beyonce tỏ lòng ngưỡng mộ nữ danh ca đàn chị này.

Cũng như mọi năm, lễ trao giải Grammy tôn vinh các huyền thoại hoặc tưởng nhớ những nghệ sĩ qua đời trong năm. Năm nay, nhóm nhạc Bee Gees được vinh danh với những ca khúc bất hủ Staying Alive, How Deep Is Your Love, Tragedy...; qua phần trình diễn của các nghệ sĩ như Demi Lovato, nhóm nhạc Little Big Town, Tori Kerry...

Cũng là người đã từng đoạt 7 giải Grammy, nam danh ca Al Jarreau người Mỹ da đen vừa qua đời hôm qua, 12/02/2017, thọ 76 tuổi. Ông là ca sĩ duy nhất giành giải Grammy ở ba dòng nhạc khác nhau, jazz, pop, rhythm and blues.

La La Land thắng lớn ở lễ trao giải điện ảnh Bafta tại Luân Đôn

Bộ phim ca nhạc lãng mạn La La Land hôm qua 12/02/2017 đã đoạt giải bộ phim hay nhất tại lễ trao giải của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh (Bafta).

Giải đạo diễn phim xuất sắc nhất dành cho đạo diễn Damien Chazelle của La La Land và giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho diễn viên Emma Stone. Ngoài ra, La La Land còn chiến thắng ở hạng mục nhạc phim hấp dẫn nhất.

La La Land đã thắng ở cả 7 hạng mục được đề cử tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng diễn ra hồi tháng 01/2017 tại Mỹ.

Bộ phim ca nhạc này cũng đang nằm trong danh sách đề cử tranh giải ở 14 hạng mục của Giải thưởng điện ảnh danh giá Oscar vào cuối tháng 02/2017.