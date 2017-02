Nhập cư : Tổng thống Mỹ cân nhắc ra sắc lệnh mới

Thông tín viên RFI Anne-Marie Capomaccio tường thuật từ Washington :

Đúng là các quyết định của chính quyền đã bị các tòa án phủ nhận, nhưng hồ sơ chưa kết thúc. Tổng thống Donald Trump còn 4 lựa chọn. Ông có thể quay lại trước thẩm phán Robart ở bang Washington hay tòa phúc thẩm San Francisco. Và lần này thì toàn bộ tòa án, tức khoảng một chục thẩm phán, sẽ đứng ra xem xét. Ông cũng có thể đưa hồ sơ lên Tòa Án Tối Cao, hay ra một sắc lệnh khác.



Dĩ nhiên là ông cũng có thể thực hiện đồng thời nhiều khả năng.



Donald Trump không quên những người đã đưa ông lên nắm quyền. Theo một cuộc thăm dò gần đây, 42% người Mỹ chờ đợi những biện pháp về biên giới và 80% người đảng Cộng Hòa ủng hộ tổng thống của họ.



Ông Trump đã giải thích : « Đất nước chúng ta sẽ vẫn an toàn, an ninh là nguyên nhân chủ yếu của sự hiện diện của tôi ở đây. Các cử tri đã nghĩ tôi là người tốt nhất trên vấn đề an ninh. Chúng ta sẽ hành động nhanh chóng, đề ra những biện pháp mới, đồng thời sẽ tiếp tục trước các tòa án và chúng ta sẽ thắng ».

Trong khi chờ đợi, toàn văn sắc lệnh nhập cư bị bác bỏ, việc cấp visa và người tỵ nạn vào Mỹ đã được chấp thuận. Những nhiều biện pháp đang được soạn thảo như việc những người xin visa buộc phải cho mật mã của họ để vào các mạng xã hội hay gia tăng danh sách các nước, mà các công dân đến từ đó, theo ông Trump, sẽ phải chịu "kiểm soát cực kỳ gắt gao".