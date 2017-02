(AFP) - Pháp bắt giữ một tàu cá Việt Nam do đánh bắt trái phép. Trong vụ này, 17 ngư dân Việt Nam bị giam giữ khi đánh bắt hải sâm trong vùng đặc quyền kinh tế của đảo Nouvelle-Calédonie, gần quần đảo Chesterfield, cách đảo lớn Grande-Terre 550 cây số về phía tây bắc. Đây là chiếc tàu đánh cá Việt Nam thứ tư bị chặn bắt từ cuối tháng Giêng đến nay. Do vỏ tàu quá cũ và biển động, tàu cá bị chìm trên đường kéo về thủ phủ Nouméa. Tất cả 17 thuyền viên đều an toàn trên tàu tuần tra D’Entrecasteaux của hải quân Pháp. 17 « thùng phi » chứa đầy hải sâm bị tịch thu.

(AFP) - Hàng trăm con cá voi chết và trôi dạt vào một bãi biển New Zealand. Cơ quan bảo vệ một trường New Zealand, ngày hôm nay, 10/02/2017, cho biết hơn 400 con cái voi đã mắc cạn ở bãi biển Farewell Spit, vùng Golden Bay, đảo phía Nam, một trong hai hòn đảo chính tạo thành lãnh thổ nước này.Khoảng 70% trong số cá voi nói trên đã chết khi nhóm cứu hộ tới nơi. Hơn 100 con khác được đẩy trở lại biển khi thủy triều lên.AGP cho biết là theo thống kê của New Zeland, đây là đợt cá voi mắc cạn thứ ba, có quy mô lớn như vậy. Vụ lớn nhất là vào năm 1918 với hơn một ngàn cá voi bị mắc cạn ở đảo Chatham. Vụ lớn thứ hai là 450 con cá voi mắc cạn ở Auckland vào năm 1985.

(AFP) - NATO cần thêm vài ngàn quân tại Afghanistan để hoàn thành niệm vụ. Điều trần trước Thượng Viện Hoa Kỳ ngày 09/02/2017, tướng Mỹ John Nicholson, lãnh đạo lực lượng liên quân quốc tế cho rằng, để thi thành đến nơi đến chốn công tác “đào tạo và cố vấn” cho các lực lượng an ninh Afghanistan chống quân Taliban, Liên Minh Bắc Đại Tây Dương - NATO cần điều thêm “vài ngàn người” đến quốc gia Nam Á này. Hiện tại lực lượng quốc tế đặt dưới sự điều hành của NATO tại Afghanistan bao gồm 13.300 lính, một nửa trong số đó là quân nhân Mỹ. Đây sẽ là đề tài được đem ra thảo luận nhân cuộc họp cấp bộ trưởng NATO vào giữa tháng 02/2017. Cũng trong cuộc điều trần tại Thượng viện Hoa Kỳ, tướng Nicholson lo ngại trước ảnh hưởng ngày càng lớn của Nga, Iran và Pakistan đối với Afghanistan.

(Reuters) - Nga-Mỹ có cùng quan điểm về hạt nhân Iran. Theo đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Serguei Kisliak, nhìn chung về mặt nội dung, Matxcơva và Washington có cùng quan điểm về hạt nhân Iran. Tuy nhiên, đôi bên đã bày tỏ một số khác biệt về mặt hình thức. Tuyên bố trên được đại sứ Nga tại Mỹ đưa ra vào sáng nay khi trả lời hãng thông tấn RIA. Theo đánh giá của hãng tin Anh, Reuters, lời lẽ trên đây cho thấy Nga ngỏ ý đối thoại với Mỹ về thỏa thuận hạt nhân lịch sử Teheran đạt được với nhóm 5+1 tại Vienna vào tháng 07/2015.

(Reuters) - Ứng cử viên tổng thống Fillon, cánh hữu tiếp tục mất điểm tín nhiệm. Theo thông cáo của viện Odoxa thực thiện cho đài phát thành Pháp France Info được công bố hôm nay, 70 % những người được hỏi cho rằng ứng viên đảng Những Người Cộng Hòa, François Fillon nên rút lui khỏi cuộc tranh cử tổng thống. 1/3 cử tri cánh hữu cũng đưa ra ý kiến tương tự. François Fillon đang bị tai tiếng. Vợ và 2 con bị nghi ngờ nhận gần 1 triệu euro tiền lương trong vòng 15 năm, nhưng không thực sự làm việc. Đáng nói hơn nữa khoản tiền lương đó được trích từ thuế của dân. Từ khi vụ tai tiếng bùng lên, ông Fillon liên tục phản công. Không còn mấy ai chú ý đến cương lĩnh vận động tranh cử của ứng viên đảng Những Người Cộng Hòa.

(AFP) - Pháp : 4 người bị bắt giữ vì âm mưu khủng bố. Một nguồn tin cảnh sát Pháp xác nhận tin vào sáng nay đã bắt giữ 4 người tại thành phố Montpellier, miền nam nước Pháp. Lý do : Bốn người nói trên bị tình nghi chuẩn bị một vụ tấn công khủng bố. Cảnh sát điều tra thêm về thời điểm và mục tiêu tấn công. Trong số những người bị bắt, có một trẻ vị thành niên, mới 16 tuổi.

(AFP) - Đức gia tăng trục xuất dân nhập cư bị từ chối quy chế tị nạn. Hôm qua, 09/02/2017, thủ tướng Đức Angela Merkel thông báo đạt được thỏa thuận với chính quyền các bang về một loạt các biện pháp cho phép thúc đẩy nhanh việc trục xuất những người nước ngoài bị từ chối quy chế tị nạn. Một trong những biện pháp được đưa ra là thành lập một « trung tâm trục xuất » để phối hợp hành động giữa chính quyền trung ương và các bang.

(AFP) - NATO đồng thanh ủng hộ Kiev. Nhân vật số 2 trong Liên Minh Bắc Đại Tây Dương- NATO, bà Rose Gottenmoeller, tuyên bố như trên vào hôm qua 09/02/2017 tại Bruxelles khi tiếp thủ tướng Ukraina, Volodyur Groisman, trong lúc xung đột bùng lên trở lại giữa quân đội chính phủ và phe nổi dậy ở miền đông Ukraina. Theo phó tổng thư ký NATO, khối này đã liên tục ủng hộ Kiev ngay từ năm 2014 trước những “hành vi gây hấn”. NATO xem việc Nga thôn tính bán đảo Crimé của Ukraina là “bất hợp pháp”.

(AFP) - Tổng thống Erdogan vừa phê chuẩn dự luật mở rộng quyền hạn của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Theo lời phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus, dự luật sẽ được trưng cầu dân ý vào ngày 16/04/2017. Văn bản này có nội dung tăng cường quyền hạn của tổng thống đã được Quốc Hội biểu quyết vào tháng trước. Một khi chính thức có hiệu lực, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bãi bỏ chức vụ thủ tướng. Mọi quyền lực được tập trung vào tay tổng thống.