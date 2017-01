Thẩm phán New York ra lệnh hoãn áp dụng sắc lệnh cấm người Hồi giáo nhập cảnh

Quyết định của tổng thống Donald Trump đóng cửa biên giới với người Hồi giáo tại 7 nước gồm Syria, Iran, Irak, Libya, Somalia, Soudan và Yemen, đã làm dấy lên một làn sóng phản đối mạnh mẽ trên toàn quốc, gây trở ngại cho nhiều nhân viên ngoại giao, các chuyên gia trong công việc hợp tác với Hoa Kỳ.

Hôm qua, nhiều cuộc biểu tình diễn ra ngay tại các phi trường lớn, như sân bay quốc tế O’Hare, Chicago, Dulles ở thủ đô Washington, Lax tại Los Angeles. Riêng tại phi trường JFK New York, hơn hai ngàn người tập hợp đòi hải quan và nhân viên di trú trả tự do cho hàng chục hành khách bị câu lưu khi vừa ra khỏi máy bay.

Thông tín viên đài RFI Marie Bourreau có mặt chỗ cho biết thêm :

« Hãy để cho họ vào Mỹ. Những lời hò hét cầu khẩn vang lên khắp nơi trong khuôn viên phi trường. Từ bãi đậu xe, nơi người biểu tình chiếm đóng ba tầng, cho đến khu vực đón hành khách từ các chuyến bay. Cổng vào số 4 của phi trường quốc tế JFK ở New York đông nghẹt người, và bị phong tỏa. David, một y tá nói tiếng Pháp cùng với người yêu tham gia đoàn biểu tình để góp tiếng nói với thế giới rằng nước Mỹ vẫn mở vòng tay đón người tị nạn, người Mỹ sẽ không về hùa với Donald Trump.



Nhiều biểu ngữ bày tỏ phẫn nộ và cả lo âu của người biểu tình. Người ta so sánh quyết định cấm cửa người Hồi giáo của tổng thống Donald Trump với chính sách bài Do Thái của Đức Quốc Xã xưa kia. Bà Nancy, một người Do Thái thế hệ 3 cho rằng cấm người theo đạo Hồi đặt chân vào Mỹ cũng tương tự như việc Đức Quốc Xã bắt người Do Thái gắn ngôi sao vàng trên ngực áo. Nancy đề cao cảnh giác. Theo bà, Donald Trump nói là làm, đó không phải chuyện đùa, hay những lời nói suông, cho nên công luận càng phải thận trọng.



Đến tối khuya, đoàn người biểu tình đã rất hài lòng trước thất bại đầu tiên của Donald Trump về phương diện pháp lý. Một thẩm phán Liên bang đã quyết định tạm đình chỉ việc thi hành sắc lệnh của tổng thống. Dù vậy hàng chục hành khách bị hải quan giữ lại vẫn chưa được ra khỏi sân bay ».