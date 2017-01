La La Land và Meryl Streep đạt kỷ lục đề cử Oscar

Trước các ưu điểm đó, thử hỏi người xem làm sao mà không xiêu lòng ? Có lẽ cũng vì thế mà Viện Hàn Lâm Điện Ảnh Mỹ (AMPAS) đã giành tới 14 đề cử Oscar cho bộ phim ca nhạc ‘‘La La Land’’.

Gợi hứng từ đạo diễn Vincente Minnelli, được xem như là bậc thầy trong lối sắp đặt bố cục, dựng phim theo cách vận hành cốt truyện, theo cách chuyển động của các nhân vật, đạo diễn trẻ tuổi người Mỹ gốc Pháp Damien Chazelle đã thực hiện được cú đột phá vô cùng ngoạn mục với bộ phim ‘‘La La Land’’. Bộ phim truyện của Damien Chazelle đã nhận được 14 đề cử Oscar, trong đó có toàn bộ các hạng mục quan trọng như tác phẩm, đạo diễn, diễn viên, kịch bản chính gốc, ca khúc và nhạc nền xuất sắc …

Với thành tích này, ‘‘La La Land’’ đã tái lập một kỷ lục hiếm thấy, vì từ trước tới nay trong lịch sử điện ảnh Mỹ, chỉ có hai bộ phim mới nhận được 14 đề cử. Đó là ‘‘All About Eve’’ của Joseph Mankiewicz và "Titanic" của James Cameron. Hồi đầu tháng Giêng năm nay, đạo diễn Damien Chazelle đã ra về với 7 giải Quả cầu vàng (Golden Globes) trên tay. Điều đó dự báo là bộ phim ‘‘La La Land’’ có khá nhiều triển vọng thắng lớn nhân kỳ trao giải Oscar vào ngày 26/02/2017.

Tính về số lượng đề cử, hai tác phẩm ''Arrival'' và ''Moonlight'' cũng đáng khâm phục nhờ được xướng tên ở 8 hạng mục. ''Hacksaw Ridge'' và ''Manchester by the Sea'' cũng nhận được 6 đề cử. Tuy nhiên, đa số các diễn viên chính tham gia vào các bộ phim sáng giá như ''Moonlight'', ''Arrival'' hay là ''Hell of High Water'' lại không được đề cử đi tranh giải năm nay.

Kẻ buồn người vui : ngôi sao màn bạc Meryl Streep lại nhận được đề cử nữ diễn viên xuất sắc nhờ đóng vai chính trong bộ phim tiểu sử ‘‘Florence Foster Jenkins’’. Lần này, Meryl Streep đã lập kỷ lục mới vì bà là diễn viên duy nhất trên thế giới giành tới 20 đề cử Oscar. Nhân kỳ trao giải Golden Globes, Meryl Streep từng ngỏ lời chỉ trích ông Donald Trump cho dù không một lần kể tên nhân vật.

Do bực tức, ông Donald Trump đã phản pháo cho rằng : Meryl Streep là một diễn viên được đánh giá quá cao. Có lẽ cũng vì thế mà rất nhiều tờ báo Mỹ hóm hỉnh nhận xét : không biết có phải đây là câu trả lời của các thành viên Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ (AMPAS) cho ông Donald Trump, khi đề cử Meryl Streep một lần nữa đi tranh giải diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2017.