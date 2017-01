(RFI) – Luật sư đoàn Paris đánh động dư luận về tình trạng luật sư bị trấn áp ở Trung Quốc

Nhân ngày quốc tế bảo vệ các luật sư bị đe dọa 24 tháng Giêng, chiến dịch đàn áp luật sư mà Bắc Kinh đang tiến hành đã thu hút dư luận quốc tế. Hàng trăm luật sư, nhà bảo vệ quyền công dân, luật gia, và gia đình của họ vẫn bị truy bức, bắt giam hoặc bị kết án nặng nề do hoạt động đấu tranh bảo vệ người dân. Luật sư Lý Xuân Phú (Li Chunfu) bị bắt tháng 06/2015 trong một chiến dịch lớn bắt giữ 300 người. Sau 500 ngày bị giam giữ, ông Phú được trả tự do, nhưng hiện vẫn bị bệnh nặng do điều kiện giam cầm quá tồi tệ. Theo HRW ông Lý Xuân Phú đã bị đánh đập và tra tấn.

(AFP) – Tham nhũng : Cựu chủ tịch tập đoàn dầu khí Trung Quốc -Sinopec lãnh án 15 năm tù

Cựu chủ tịch tập đoàn Sinopec, Vương Thiên Phổ (Wang Tianpu) đã bị kết án về tội đút lót và biển thủ công quỹ. Ông Vương còn bị phạt 3,2 triệu nhân dân tệ (435.000 euro). Những khoản lợi « bất chính » của ông sẽ bị tịch thu. Tuần trước, một lãnh đạo khác trong ngành dầu khí Trung Quốc cũng lãnh án 15 năm tù vì tham nhũng : ông Liệu Vĩnh Viễn (Liao Yongyuan), cựu tổng giám đốc tập đoàn CNPC.

(AFP) – Thái Lan : 80 người ra tòa về tội buôn người

Trong số này, có nhiều quan chức và cả tướng Manas Kongpann, một gương mặt nổi bật trong hàng ngũ quân đội Thái Lan. Phóng viên không được phép tham dự phiên tòa, mà chỉ được theo dõi phiên xử qua màn hình tivi ở phòng bên cạnh. Thái Lan từ lâu nay là một trung tâm lớn về buôn người. Các quan chức chính phủ bị cáo buộc làm ngơ và thậm chí đồng lõa với những kẻ buôn người.

(AFP) – Nhật Bản phóng vệ tinh thông tin quân sự đầu tiên

Ngày 24/01/2017 hỏa tiễn H2-A của Nhật Bản đã đưa lên quỹ đạo vệ tinh viễn thông đầu tiên của bộ Quốc Phòng nhằm bổ khuyết tình trạng thiếu khả năng trao đổi dữ liệu của quân đội nước này. Vệ tinh đã được phóng lên từ căn cứ Tanegashima ở miền tây nam Nhật Bản.

(Reuters) – Một âm mưu khủng bố ở Đức bị phá vỡ nhờ tình báo Áo

Cảnh sát Đức ngày 23/01/2017 cho biết nhờ phối hợp với an ninh Áo, đã bắt giữ một thanh niên 21 tuổi đang âm mưu tiến hành một vụ tấn công khủng bố đặc biệt nghiêm trọng nhắm vào cảnh sát và quân đội nước này. Rất nhiều chất nổ bị nghi là để chế tạo bom đã được thu giữ, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy nghi phạm ủng hộ tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo.