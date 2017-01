Mỹ : Kiện tổng thống Trump vi phạm Hiến Pháp

Hiệp hội chống tham nhũng Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Crew) đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang ở Manhattan -New York về việc tổng thống Donald Trump tiếp tục nhận các khoản tiền mà nhiều chính phủ nước ngoài đổ vào các công ty trong tập đoàn của ông. Theo Hiến Pháp Mỹ, nếu không được Quốc Hội cho phép, các quan chức chính phủ không được nhận quà, bổng lộc hay chức tước của các nhà vua, hoàng tử hay chính phủ nước ngoài.

Hiệp hội Crew cũng lo ngại vì không ai biết khi đàm phán về các hiệp định thương mại với các nước này, tổng thống chỉ nghĩ tới lợi ích quốc gia hay có tính tới cả lợi ích của « doanh nhân Trump ».

Trong một thông cáo, tổng giám đốc của hiệp hội Crew cho biết: « Chúng tôi đã không muốn phải làm điều này, chúng tôi đã hy vọng là tổng thống Donald Trump sẽ có các biện pháp cần thiết để tránh vi phạm Hiến Pháp, nhưng ông ấy đã không làm được điều đó. »

Tổng thống Donald Trump đã bình luận đơn kiện này « không có cơ sở ». Còn văn phòng luật sư đại diện cho tổng thống thì từ chối bình luận. Nhà Trắng đã thông báo là trước khi nhậm chức tổng thống, ông Trump đã nhượng quyền quản lý tập đoàn Trump Organization cho hai con trai.

Cũng trong ngày hôm qua, với 66 phiếu thuận và 32 phiếu chống, Thượng Viện Hoa Kỳ bất đèn xanh cho việc bổ nhiệm ông Mike Pompeo làm giám đốc CIA. Ông Mike Pompeo là nhân vật thứ ba trong chính phủ mới được Thượng Viện phê chuẩn.