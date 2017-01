Nước Nga và « hội chứng cuồng Trump »

Từ nhiều năm qua, quan hệ giữa Matxcơva và Washington không mấy tốt đẹp và trên phương diện cá nhân, sự thiếu thiện cảm giữa Barack Obama và Vladimir Putin cũng chẳng phải là một bí mật gì. Nhưng điện Kremlin, và nhiều người Nga, hy vọng là tình trạng này sẽ thay đổi với vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, và một thời kỳ quan hệ hữu hảo hơn sẽ mở ra đối với hai cường quốc.

Điều đó có nghĩa là bãi bỏ cấm vận áp đặt sau vụ Nga sát nhập Crimée tháng 3/2014, là một liên minh quân sự Mỹ-Nga chống lại tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo, cũng như là giảm hoạt động quân sự của NATO sát biên giới Nga.

Lễ nhậm chức của Donald Trump hôm thứ Sáu 20/01/2017 đã được các phương tiện truyền thông nhà nước Nga tập trung đưa tin đầy đủ, thậm chí còn không đếm xỉa đến các tin tức thời sự ở chính nước Nga.

Guennadi Gudkov, một cựu dân biểu nổi tiếng là chống Putin đã xem đấy không khác gì một hiện tượng gọi theo tiếng Pháp là « Trumpomania », nói nôm na là « hội chứng cuồng Trump ».

Hãng tin Anh Reuters đã lược qua nhiều dấu hiệu về chứng « cuồng Trump » này :

Chính quyền Nga đã cho đúc một loại tiền xu kỷ niệm bằng vàng và bạc, bên trên có khắc khẩu hiệu « In Trump We Trust - Chúng tôi tin vào Trump, mô phỏng phương châm xuất hiện trên đồng đô la Mỹ « In God We Trust – Chúng tôi tin vào Chúa ».

Trong các cửa hiệu, người ta đã bày bán những con búp bê matriochka bằng gỗ lồng vào nhau nổi tiếng của Nga, với hình tượng Donald Trump, để bổ sung cho những con búp bê có hình Vladimir Putin, hay trước ông là các lãnh đạo Liên Xô như Mikhail Gorbachev, Stalin hay Lenin.

Một cửa hàng bán đồ thặng dư quân sự Nga nằm ngay trước mặt của đại sứ quán Hoa Kỳ đã phát động một chiến dịch quảng cáo giảm giá 10% cho tất cả các nhân viên cơ quan ngoại giao nhân dịp lễ nhậm chức của Donald Trump .

Các thành phần dân tộc chủ nghĩa Nga cũng không thua kém. Họ tổ chức một lễ hội được cho là kéo dài suốt đêm bên trong tòa nhà mà thời Liên Xô, được dùng làm bưu điện chính của thủ đô Matxcơva. Họ sẽ trình bày bộ ba yêu thích của mình, đặt cạnh nhau ảnh của tổng thống Nga Vladimir Putin, tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo cực hữu Pháp Marine Le Pen.

Một trong những nhà tổ chức sự kiện, Konstantin Rykov, một cựu dân biểu thân Putin đã giải thích trên các mạng xã hội Nga là nên chào mừng một cách long trọng sự ra đời của một « trật tự thế giới mới ».

Nhân vật này không ngần ngại tiên đoán « Rồi thì Washington sẽ sớm thuộc về ta ».