Mỹ: TT Trump sẽ tiếp thủ tướng Anh và TT Mêhicô trong tháng 01

Hãng tin AFP cho biết hôm qua 21/01/2017, ông Sean Spencer, phát ngôn viên của tổng thống Donald Trump thông báo ông Donald Trump sẽ tiếp thủ tướng Anh Theresa May tại Nhà Trắng vào ngày thứ Sáu 27/01.

Như vậy, thủ tướng Anh Theresa May là nguyên thủ quốc gia đầu tiên mà tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón tại Nhà Trắng sau khi nhậm chức.

Khi bài trả lời phỏng vấn của tờ Financial Times ra ngày 20/01, thủ tướng Anh Theresa May đã tuyên bố rất tin tưởng vào quan hệ giữa Luân Đôn và Washington và cho biết cả hai bên đều quyết tâm vì sự thịnh vượng và an ninh của hai quốc gia.

Cũng trong ngày hôm qua, phát ngôn viên của tổng thống Donald Trump thông báo tổng thống sẽ tiếp người đồng nhiệm Mêhicô Enrique Pena Nieto tại Nhà Trắng vào ngày 31/01.

Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm vào ngày hôm qua và thống nhất mở ra một cuộc đối thoại song phương mới. Trong cuộc gặp tới đây, tổng thống Mỹ Donald Trump và tổng thống Mêhicô Enrique Pena Nieto sẽ tập trung vào các vấn đề về trao đổi thương mại, nhập cư và an ninh.