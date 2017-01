Brexit : thủ tướng Anh trấn an giới doanh nghiệp tại Davos

Hai ngày sau khi thông báo « chiến lược dứt khoát » rời Liên Hiệp Châu Âu, thủ tướng Anh Theresa May tìm cách trấn an các tác nhân kinh tế thế giới trước viễn cảnh thất nghiệp sẽ gia tăng.

Tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới Davos- Thụy Sĩ, nhà lãnh đạo bảo thủ mang trọng trách lèo lái Liên Hiệp Anh khẳng định « mở rộng đất nước cho xí nghiệp và nhân tài ».

Trong diễn văn đọc tại diễn đàn Davos, trước một cử tọa đông đảo, chật kín hội trường, thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố « xí nghiệp lớn nhỏ và nhân tài là cột sống của kinh tế » vương quốc Anh và do vậy Luân Đôn luôn mở rộng cửa đón tiếp. Anh Quốc cũng « không quay lưng » với bạn bè châu Âu mà chỉ muốn chọn con đường riêng.

Theo AFP, thủ tướng Anh đưa ra lời kêu gọi trấn an này hai ngày sau khi bà trình bày chiến lược ly dị với Liên Hiệp Châu Âu với những biện pháp cứng rắn kể cả « trả đũa » nếu Bruxelles không khoan nhượng trong tiến trình đàm phán Brexit.

Bình luận về thông điệp của thủ tướng May, bộ trưởng tài chính Philip Hammond, cho biết cần phải trấn an giới đầu tư. Một doanh nhân có tiếng tăm nhưng xin dấu tên thẩm định : bà Theresa May thừa kế một di sản nghiêm trọng và phải làm hết sức mình để thực hiện càng tốt càng hay.

Nhiều ngân hàng lớn ở Luân Đôn đã tính đến giải pháp dời trụ sở sang Paris và các thủ đô khác ở châu Âu vì sợ bị mất quyền tự do chuyển ngân trao đổi, làm ăn với toàn bộ thành viên Liên Hiệp Châu Âu.