Ivanka Trump, « đệ nhất cô nương »

Đệ nhất phu nhân Mỹ bà Melania báo trước sẽ không theo chồng về Washington, ít ra là trong thời gian đầu. Sự vắng mặt đó khiến Ivanka, trưởng nữ của tổng thống Trump là bóng hồng số 1 bên cạnh chủ nhân Nhà Trắng, kể từ ngày 20/01/2017.

Biểu tượng của thời đại

35 tuổi, là một phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, một doanh nhân thành đạt, Ivanka là niềm tự hào của cha. Về mặt chính thức, Ivanka không có chức vụ nào trong chính quyền sắp tới, nhưng cô luôn hiện diện bên ông Trump như bóng với hình.

Đầu tiên hết, giới yêu thời trang biết đến Ivanka khi cô là người mẫu, rồi từng bước cô được thân phụ cất nhắc vào chiếc ghế phó chủ tịch đại tập đoàn Trump Organization.

Không chỉ hài lòng là con gái một đại gia giàu có, cô gái tóc vàng này còn là biểu tượng của thời đại : Ivanka là chủ nhân của một hiệu quần áo và đồ trang sức. Bên cạnh đó cô rất năng động trên các mạng xã hội để quảng bá hình ảnh của một phụ nữ thành đạt ngoài xã hội và trong gia đình : vừa đi làm vừa chu toàn bổn phận làm mẹ với ba con còn nhỏ tuổi.

Trong cuộc vận động tranh cử của ông Trump, Ivanka đã khuyến khích bố đề nghị những biện pháp tạo điều kiện cho phụ nữ đi làm, sinh con, mà vẫn có thời gian chăm lo cho gia đình.

Ngay cả bên đảng Dân Chủ, nhiều chính khách cũng nhìn nhận Ivanka có đóng góp bảo vệ môi trường. Chính cô đã khuyên tổng thống tân cử Donald Trump tiếp cựu phó tổng thống Al Gore và ngôi sao điện ảnh Leonardo DiCaprio, những nhà bảo vệ môi trường hàng đầu của Mỹ.

Tham vọng chính trị của Ivanka ?

Vài giờ trước khi ông Trump bước vào Nhà Trắng, có tin đồn Ivanka sẽ đặt văn phòng thường trực ở « đông cung » phủ tổng thống, nơi thường được dành cho các vị đệ nhất phu nhân.

Trong lịch sử Hoa Kỳ, bên cạnh các đời tổng thống trước đây luôn có bóng hình của một người đàn bà, kể cả trong trường hợp tổng thống Mỹ góa bụa hay độc thân. Nhưng theo các nhà quan sát, vai trò của cô Ivanka sẽ là « độc nhất vô nhị ».

Chồng của Ivanka, Jared Kushner, 36 tuổi, đã từng bước trở thành một cánh tay đắc lực của tổng thống Trump. Ivanka cùng chồng luôn có mặt trong những buổi làm việc quan trọng của Donald kể từ khi ông này đắc cử, như khi ông Trump tiếp thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại tòa tháp Trump Tower. Jared được bố vợ mời làm cố vấn đặc biệt của tổng thống ở Nhà Trắng.

Lại cũng Ivanka và Jared đã « gieo » vào tai ông vua địa ốc New York những cái tên trong lúc chuẩn bị thành lập chính phủ. Trong cuộc điện đàm với lãnh đạo phe Dân Chủ ở Hạ Viện Mỹ, bà Nancy Pelosi, cô Ivanka đã thay mặt cha đề cập tới những hồ sơ liên quan đến gia đình và nữ giới.

Trong cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa ông Trump với các đại gia của ngành công nghệ « high tech » vùng thung lũng Silicon Valley, vợ chồng Ivanka cùng hai người con trai của ông Donald Trump là Donald Jr. và Eric cùng hiện diện trong phòng tiếp khách.

Tới nay, báo chí Mỹ mới chỉ nhặt được hạt sỏi đầu tiên trên con đường đưa Ivanka vào Nhà Trắng : tháng 12/2016 gia đình Trump có ý định « kinh doanh » nhờ tổ chức những buổi « nói chuyện riêng » với tổng thống Mỹ tương lai hay cô con gái lớn của ông.

Báo New York Times tiết lộ Ivanka đã đồng ý « uống cà phê tại New York hay Washington với những ai sẵn sàng tài trợ cho quỹ do Eric, em trai cô điều hành ». Có người chịu chi ra tới 70.000 đô la để được dùng một tách cà phê với trưởng nữ của tổng thống Hoa Kỳ tương lai.

Khi tin này được báo chí phơi bày ra ánh sáng, gia đình Trump vội vàng dập tắt « đám cháy », từ bỏ kế hoạch dùng nhãn hiệu « Gia đình tổng thống » để kiếm lời.