(AFP) - Phe Cộng sản Philippines vừa đàm, vừa dọa. Trưởng đoàn Mặt Trận Dân Chủ Dân Tộc Philippines, ông Fidel Agcaoili tuyên bố, hôm nay, 17/01/2017, sẽ tham gia vòng đàm phán thứ ba với chính quyền Manila tại Roma, thủ đô nước Ý, vào ngày 19/01/2017. Tuy nhiên, nhân vật này đe dọa : Hòa bình vẫn còn xa, phía chính phủ thiếu chân thành, chiến binh du kích rất thất vọng. Xung đột giữa chính quyền Philippines và du kích cộng sản kéo dài từ nửa thế kỷ nay.

(AFP) - Kim Jong-un chế giễu tổng thống mãn nhiệm Mỹ đưa em gái họ Kim vào danh sách đen. Hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay, 17/01/2017, dẫn lời lãnh đạo Bình Nhưỡng : « Ông Obama nên được tư vấn tốt hơn để không mất thời gian vào những vấn đề nhân quyền này nọ, mà nên tập trung vào việc dọn khỏi Nhà Trắng ». Tuần trước, bộ Tài Chính Mỹ đưa Yo-Jong, em gái Kim Jong-un và sáu quan chức Bắc Triều Tiên khác vào danh sách đen của Mỹ, do các vi phạm nhân quyền « nghiêm trọng ».

(Reuters) - Sẽ có thêm nhiều nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên tại châu Âu đào tị. Đây là nhận định hôm nay, 17/01, với Yonhap của nguyên tham tán Sứ quán Bắc Triều Tiên tại Anh, ông Thae Yong-ho, 54 tuổi, người vừa chạy trốn hồi tháng 8/2016. Ông Thae Yong-ho là được coi là nhân vật cao cấp nhất trong chính quyền Bắc Triều Tiên đào tị từ 20 năm nay, tức là từ vụ bỏ trốn của ông Hwang Jang-yop, người khởi xướng ý thức hệ « Juche », tư tưởng chính thống của Bắc Triều Tiên.

(AFP) - Ngân hàng HSBC tài trợ cho việc phá hủy rừng Indonesia. Tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace, hôm nay, 17/01, cáo buộc ngân hàng hàng đầu nước Anh đã tạo điều kiện cho vay 15,3 tỉ euro, đối với các công ty đang bị cáo buộc phá rừng để trồng cọ lấy dầu. Các công ty bị cáo buộc dùng thủ đoạn tước đoạt đất đai của người dân, mở rộng diện tích trồng cọ bất hợp pháp. Indonesia là quốc gia đứng đầu thế giới về sản xuất dầu cọ, loại dầu thực vật được tiêu thụ nhiều nhất thế giới. Hàng năm cứ vào mùa khô, rừng cháy rất nhiều tại Indonesia. Theo các nhà quan sát, cố tình đốt rừng là một thủ đoạn phổ biến để mở rộng các đồn điền trồng cọ tại nước này.

(AFP) - Na Uy : Lính Mỹ đổ bộ, Nga đổ quạu. Khoảng 300 thủy quân lục chiến Mỹ đã đổ bộ vào Na Uy trong đêm thứ Hai, 16/01/2017, trong một chiến dịch tập trận kéo dài 6 tháng. Đây là lần đầu tiên kể từ Thế Chiến Thứ Hai, Na Uy cho phép một đạo quân nước ngoài hoạt động. Tuy Oslo phủ nhận mọi liên quan đến chiến dịch của NATO tại Ba Lan và Baltic, sự kiện một đơn vị Mỹ đến gần biên giới Nga vào lúc một lữ đoàn thiết giáp đã đến Ba Lan đã làm cho Matxcơva nổi giận. Phát ngôn viên bộ Ngọai Giao Nga Maria Zakharova cho rằng, Hoa Kỳ đã phá vỡ thế cân bằng trong khu vực, chạy đua võ trang và vực dậy Chiến Tranh Lạnh.

(Reuters) - Tòa Bảo Hiến Đức bác bỏ đề nghị cấm đảng « phát xít mới » NPD. Lý do là đảng NPD (Dân Tộc Dân Chủ) « không tỏ ra là một mối nguy hiểm đối với nền dân chủ ». Tòa Bảo Hiến Đức cũng khẳng định là tổ chức này có « các mục tiêu chống lại Hiến pháp », nhưng hiện tại không gì « cho thấy hoạt động của đảng này đạt được thành công ». Đảng NPD bị các cơ quan tình báo Đức coi là phân biệt chủng tộc và bài Do Thái. Yêu cầu cấm đảng phát xít mới do 16 bang của nước Đức đưa lên. NPD, được lập năm 1964, hiện có khoảng 5000 thành viên và có nhiều liên hệ với các nhóm « phát xít mới » rất bạo lực. Đảng này không có nghị sĩ nào tại Quốc Hội, và cũng mất ghế cuối cùng ở cấp bang hồi tháng 9. Năm 2003, đã từng có đề nghị cấm đảng NPD, nhưng thất bại. Về mặt chính trị, NPD đang bị cạnh tranh mạnh bởi cánh cực hữu, với đảng chống nhập cư AfD, hiện thu được 15% cử tri ủng hộ.