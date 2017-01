Nga phẫn nộ trước sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Ba Lan

Đây là đợt triển khai quân sự từ phía Hoa Kỳ sang Châu Âu hùng hậu nhất từ trước tới nay. Trong những ngày tới sẽ có đến 3.000 quân nhân, 87 chiếc xe tăng và hơn 500 xe vận tải của quân đội Mỹ sẽ được điều tới Ba Lan. Sau Ba Lan, số này sẽ tuần tự đến đóng tại ba nước trong vùng Baltic, tại Hungary, Roumani và Bulgari.

Việc tăng quân ở sườn phía đông Liên Minh Bắc Đại Tây Dương – NATO đã được các thành viên trong khối nhất trí thông qua, nhân thượng đỉnh Vacxava hồi tháng 7/2016. Không nêu đích danh Hoa Kỳ, nhưng điện Kremlin cho rằng việc triển khai quân sự nói trên gây « bất ổn » cho Châu Âu. Thông tín viên đài RFI, Muriel Pomponne từ Matxcơva cho biết thêm về phản ứng của Nga :

« Ông Dmitri Peskov, phát ngôn viên phủ tổng thống Nga cho biết: theo quan điểm của điện Kremlin, chiến dịch này là một "mối đe dọa nhắm vào quyền lợi và an ninh" của nước Nga. Không nêu đích danh Hoa Kỳ, ông Peskov tố cáo việc "một nước thứ ba, mà không thuộc châu Âu tăng cường sự hiện diện quân sự ngay sát biên giới Nga" tại châu Âu.

Theo Matxcơva, việc triển khai quân sự nói trên là một "yếu tố gây bất ổn cho an ninh châu Âu". Các cơ quan tuyên truyền của Nga cho rằng quyết định triển khai quân ở Đông Âu chỉ khiến cho các nước châu Âu lo ngại, ngoại trừ Ba Lan và các nước trong vùng Baltic là cảm thấy an tâm. Theo báo chí thân chính phủ Nga, tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vội vã đưa xe thiết giáp sang Ba Lan trước khi chuyển giao quyền lực cho Donald Trump là do việc khác với Obama, ông Trump không mắc hội chứng bài Nga.

Thật ra việc Mỹ đưa xe thiết giáp sang Ba Lan không phải là điều bất ngờ vì quyết định này đã được các bên đồng ý nhân thượng đỉnh của khối Liên Minh Bắc Đại Tây Dương hồi tháng 7/2016 vừa qua tại thủ đô Vacxava. Năm nay, NATO và Nga dự trù họp lại hai lần tại Bruxelles. Điều đó chứng minh là đối thoại giữa Liên Minh Bắc Đại Tây Dương và Matxcơva vẫn được duy trì ».