Thông điệp từ biệt của Barack Obama: “Nước Mỹ nay đã mạnh hơn”

Trong bài diễn văn đọc trước 20 ngàn người tại trung tâm hội nghị McCormick Place hôm qua, vị tổng thống mãn nhiệm 55 tuổi khẳng định rằng chính người dân Mỹ đã làm nước Mỹ trở thành « một nơi tốt hơn và mạnh hơn so với khi chúng ta bắt đầu ». Ông Obama điểm lại những thành quả đạt được sau hai nhiệm kỳ tổng thống :

« Nếu cách đây 8 năm, tôi bảo quý vị rằng nước Mỹ sẽ đảo ngược trì trệ kinh tế, sẽ khởi động lại nền công nghiệp xe hơi, sẽ bắt đầu một thời kỳ tạo công ăn việc làm dài nhất trong lịch sử chúng ta… nếu tôi bảo quý vị rằng chúng ta sẽ mở ra một chương mới với nhân dân Cuba, rằng chúng ta sẽ chặn đứng chương trình vũ khí hạt nhân của Iran mà không cần bắn một viên đạn nào và sẽ tiêu diệt đầu não các vụ khủng bố 11/09... nếu tôi bảo quý vị rằng chúng ta sẽ đạt được bình đẳng về hôn nhân và quyền được bảo hiểm y tế cho 20 triệu đồng bào của chúng ta - Quý vị chắc đã nghĩ rằng những mục tiêu đó hơi quá cao. »

Vị tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ cũng kêu gọi dân Mỹ hãy tiếp tục là « tác nhân của nền dân chủ » và hãy đoàn kết lại, vì theo ông, vấn đề sắc tộc vẫn là vấn đề gây chia rẽ nước Mỹ.

Tuy không nhắc đến tên người kế nhiệm Donald Trump, nhưng ông Obama đã gởi đến nhà tỷ phú New York vài lời cảnh báo, đặc biệt là về vấn đề biến đổi khí hậu. Ông nói rằng « chối bỏ vấn đề này là đồng nghĩa với phản bội các thế hệ tương lai ».

Trong bài diễn văn hôm qua, ông Obama cũng đã không quên vinh danh đệ nhất phu nhân Michelle Obama khi quay sang nói với vợ : « Từ 25 năm nay, em không chỉ là vợ và là mẹ của các con anh, mà còn là người bạn thân thiết nhất ». Tổng thống mãn nhiệm cũng bày tỏ niềm tự hào được là bố của hai con gái (tuy cô gái út Sasha vắng mặt, mà theo Nhà trắng là do bận thi ở Washington ).

Ông Obama đã kết thúc bài diễn văn bằng câu « Yes we did » ( Chúng ta đã làm được ), ý nói đến khẩu hiệu nổi tiếng của ông khi tranh cử « Yes we can ».