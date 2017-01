Kinh tế thế giới chùng bước chờ đợi tân tổng thống Mỹ

Theo dự báo, GDP toàn cầu sẽ tăng năm nay 2,7%, so với 2,3% đạt được năm 2016, nhưng thấp hơn 0,1điểm so với dự báo đưa ra tháng 6 vừa qua. Lý do là vì « không thấy rõ đường hướng tương lai về ngân sách cũng như thương mại, chính sách nhập cư, đối ngoại của Mỹ ».

Các nhà phân tích còn ghi nhận điều hiếm khi thấy là Ngân Hàng Thế Giới từ chối không đưa ra những dự báo mới đối với cường quốc kinh tế số 1 thế giới, vì chương trình của ông Donald Trump còn rất mơ hồ.

Tuy nhiên định chế này công nhận một số chủ trương của ông Trump có thể hỗ trợ tăng trưởng thế giới như kế hoạch đầu tư vào hạ tầng cơ sở… Nhưng cuộc chiến tranh thương mại mà ông Trump đe dọa đối với Mêhicô hay Trung Quốc sẽ tác động đến thương mại thế giới và đầu tư.

Kinh tế thế giới còn chịu ảnh hưởng từ tình hình Châu Âu đang co cụm với các cuộc bầu cử ở Pháp và Đức, trong khi Anh chuẩn bị thương lượng về Brexit – ra khỏi Châu Âu, những yếu tố không hay vào lúc vùng sử dụng đồng euro đang củng cố lại được với tăng trưởng dự kiến cho năm nay là 1,5%.

Điều làm cho Ngân Hàng Thế Giới e ngại là Châu Âu lại đi vào xu hướng bảo hộ mậu dịch.

Trong bối cảnh nêu trên, các quốc gia đang vương lên phải chịu thế bị động trước viễn cảnh thương mại và đầu tư ‘ủ rũ’.

Tuy nhiên vẫn còn một số tin lạc quan : Trung Quốc vẫn giữ được tăng trưởng 6, 5%, Brazil và Nga sẽ nối lại với tăng trưởng vào năm 2017, ra khỏi 2 năm liền suy thoái.