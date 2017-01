Tình báo Mỹ : Putin đã tìm cách giúp Trump đắc cử

Trong một báo cáo, đã được lược bớt những phần thuộc về bí mật tình báo, được công bố hôm qua, 06/01/2017, ba cơ quan gồm Cục Điều tra Liên bang FBI, Cơ quan Tình báo Trung ương CIA và Cơ quan An ninh Quốc gia NSA khẳng định là tổng thống Putin và chính phủ Nga đã có thái độ thiên về ông Donald Trump, nên đã cố giúp gia tăng các cơ may đắc cử cho nhà tỷ phú New York và cố làm mất uy tín của bà Clinton.

Từ Washington, thông tín viên Jean - Louis Pourtet gởi về bài tường trình :

« Đối với các cơ quan tình báo Mỹ, không còn nghi ngờ gì nữa, đích thân tổng thống Putin đã ra lệnh tiến hành một chiến dịch gây ảnh hưởng nhằm khiến cho bà Hillary Clinton thất cử hơn là giúp cho ông Donald Trump giành chiến thắng. Lý do là vì lãnh đạo điện Kremlin không tha thứ việc cựu Ngoại truởng Mỹ đã tổ chức các cuộc biểu tình chống ông vào cuối năm 2011, đầu 2012.

Theo bản báo cáo, nước Nga hiện vẫn tiếp tục các hoạt động tin tặc ở Hoa Kỳ và Matxcơva sẽ mở rộng các hoạt động này sang những nước mà sắp tới đây sẽ tổ chức bầu cử, trên cơ sở những bài học rút ra từ chiến dịch tấn công tin tặc vào Mỹ.

Về phần ông, Donald Trump đã nhận được bản báo cáo đầy đủ của bốn lãnh đạo chủ chốt của ngành tình báo Mỹ, trong đó CIA và FBI. Theo phó tổng thống tân cử Mike Pence, cuộc họp kéo dài hai tiếng đồng hồ (giữa Trump với các lãnh đạo tình báo Mỹ) đã mang tính « xây dựng ».

Thế nhưng, trong một thông cáo, ông Donald Trump vẫn không đồng ý với những lời tố cáo nước Nga, do các chuyên gia tình báo đưa ra. Ông không chấp nhận bị người ta cho là đã đắc cử nhờ sự trợ giúp của Matxcơva. Thật ra thì báo cáo của các cơ quan tình báo nói rõ là Nga đã không tác động đến hệ thống bầu cử của Mỹ.

Tuy vậy, sau cuộc họp nói trên, Donald Trump đã yêu cầu êkíp của ông là, trong vòng ba tháng sau khi ông nhậm chức tổng thống, phải đệ trình cho ông một kế hoạch nhằm chặn đứng các vụ tấn công tin tặc. Tổng thống tân cử Hoa Kỳ cũng bày tỏ sự tôn trọng của ông đối với giới nhân viên tình báo Mỹ. »