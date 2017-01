Vụ tin tặc Nga: Dân Mỹ tin, nhưng Donald Trump vẫn nghi ngờ

Hôm qua, 05/01/2017, lãnh đạo các cơ quan An ninh và Tình báo Mỹ điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện về việc tin tặc Nga xâm nhập mạng lưới thông tin của Hoa Kỳ, đặc biệt là của đảng Dân chủ, để tung tin thất thiệt và phá rối cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, với mục đích giúp ông Donald Trump thắng cử trước đối thủ Hillary Clinton.

Trước đó, tổng thống mãn nhiệm Obama cũng đã được giới an ninh-tình báo thuyết trình đầy đủ cuộc điều tra. Hôm nay, 06/01/2017, lãnh đạo CIA và an ninh Quốc gia có buổi họp với Donald Trump. Theo nhà báo Phạm Trần từ Washington, trái với quan điểm của ông Donald Trump, hầu hết các nghị sĩ thuộc hai đảng Cộng Hòa và Dân chủ, cũng như đại bộ phận người dân Mỹ đều tin rằng Nga có can dự vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.