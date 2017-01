(AFP) - Bắc Triều Tiên : Hàng ngàn người diễu hành vinh danh Kim Jong Un. Tập hợp tại quảng trường Kim Nhật Thành, trong cơn giá rét ngày 05/01/2017, những người này đã hô to « Đồng chí Kim Jong Un muôn năm », và trên một tấm biểu ngữ có thể đọc hàng chữ « Hãy tiến nhanh lên Chủ nghĩa Xã hội ». Trong thông điệp đầu năm Kim Jong Un cho biết là sắp thử tên lửa xuyên lục địa : chỉ còn giai đoạn chót là có thể bắn tên lửa đến tận lãnh thổ Mỹ. Một viên chức cao cấp Bắc Triều Tiên đã tuyên bố hôm qua là dân chúng Bắc Triều Tiên « phải ghi nhớ thông điệp đầu năm của lãnh đạo Kim Jong Un như một lời nhắc nhở cho cuộc sống và đấu tranh. »

(AFP) - Thái Lan lụt ở miền nam làm ít nhất 6 người thiệt mạng. Từ mấy ngày nay, miền nam Thái Lan hầu như chìm dưới nước : 9 tỉnh bị mưa lũ, 120.000 ngôi nhà bị ngập, đường xá bị cắt đứt, nhiều chuyến bay bị hoãn. Ngay cả đường liên lạc bằng tàu với các đảo du lịch như Koh Samui cũng bị cắt. Vào tháng 12/2016 lụt ở đây đã làm hơn 35 người chết. Nhìn sang khu vực lân cận, miền bắc Malaysia, hơn 40.000 người cũng phải di tản do lụt lội, hàng ngàn người vẫn bị kẹt trong những trung tâm cứu trợ tạm bợ.

(AFP) - Không quân Pháp xong nhiệm vụ bốn tháng bảo vệ Baltic. Ngày hôm nay 06/01/2017, phi đội chiến đấu cơ Mirage trấn giữ Litva bàn giao nhiệm vụ cho phi đội F-16 của Hà Lan. Trong bốn tháng bảo vệ vùng không phận địa đầu của NATO, máy bay Pháp đã 23 lần cất cánh khẩn cấp theo mật mã « Alpha Scramble » báo động có máy bay Nga xuất hiện.

(AFP) - Quốc Hội Mỹ chống nghị quyết Liên Hiệp Quốc chỉ trích Israel. Các dân biểu Mỹ ngày 05/01/2016 đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Liên Hiệp Quốc chỉ trích Israel về các khu định cư Do Thái. Theo họ, động thái của Liên Hiệp Quốc là « một trở ngại cho hòa bình giữa Israel và Palestine ». Văn kiện chống đối này được thông qua với 342 phiếu thuận – 80 phiếu chống, cả hai đảng đều ủng hộ. Các dân biểu còn cho là chính phủ Mỹ khi không phủ quyết nghị quyết của Hội Đồng Bảo An, đã tác hại đến chính sách lâu đời của Washington không chấp nhận hành động chống đối Israel tại Liên Hiệp Quốc.

(AFP) - Các đại sứ Mỹ do tổng thống Obama bổ nhiệm phải rời nhiệm sở ngày 20/01/2017. Đại sứ Mỹ tại New Zealand, Mark Gilbert thông báo ông rời nhiệm sở đúng vào ngày bàn giao tổng thống tại Washington. Lệnh của bộ Ngoại Giao đánh đi từ ngày 23/12/2016, theo yêu cầu của ban cố vấn của tổng thống tân cử Donald Trump. New York Times cho biết thêm là tất cả đại sứ Mỹ do tổng thống Obama bổ nhiệm đều phải chấm dứt nhiệm kỳ ngay ngày 20/01/2017. Điều này đi ngược lại thông lệ của bộ ngoại giao Mỹ, mỗi khi thay đổi tổng thống, các đại sứ có con nhỏ đang đi học được đặc miễn cho đến cuối năm học.

(AFP) - Daech tiếp tục mất đất tại Irak. Chiến dịch tái chiếm Mossul tiếp diễn song song với trận phản công ở vùng biên giới với Syria. Ngày hôm nay, 06/01/2017, quân đội Irak thông báo chiếm lại một loạt 7 ngôi làng ở phía tây Mossoul từ tay Daech. Tại Mossoul, lực lượng thánh chiến vẫn cố thủ nhưng đã mất phân nửa lãnh thổ Irak chinh phục vào năm 2014, lợi dụng thời điểm chính quyền trung ương Bagdad phân hóa.

(AFP) - Con trai trùm khủng bố Ben Laden bị Mỹ xếp vào sổ bìa đen. Sáu năm sau ngày hạ sát trùm khủng bố Al Qaida, đến lượt con trai nối nghiệp của Oussama Ben Laden bị xếp vào danh sách kẻ thù đe dọa an ninh nước Mỹ. Hamza Ben Laden, từ nay nằm trong sổ bìa đen « khủng bố quốc tế ». Theo giải thích của bộ Ngoại giao Mỹ, thanh niên 25 tuổi này đã chính thức có tên trong tổ chức Al Qaida vào năm 2014 và năm 2016 đã kêu gọi các bộ tộc ở Ả rập Xê Út và Yemen đứng dậy chống vương quyền Riyad.