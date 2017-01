(Reuters) - Quỹ hưu trí quân nhân Đài Loan có thể mất khả năng chi trả vào năm 2020

Thông tin nói trên, được Reuters cho biết hôm qua, 04/01/2017. Chính phủ Đài Loan tuyên bố, cần khẩn cấp cải cách hệ thống quỹ hưu trí, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chững lại, ở mức thấp nhất kể từ thập niên 1990, và dân cư ngày càng già đi. Hơn 120.000 quân nhân về hưu lo ngại về viễn cảnh cải cách này. Thông tin nói trên càng gây thêm lo lắng về khả năng Đài Loan tự bảo đảm an ninh, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong quan hệ với Trung Quốc.

(AFP) - Ấn Độ sắp phóng tên lửa đưa hơn 100 vệ tinh lên quỹ đạo

Thông tin trên do một giới chức Ấn Độ đưa ra hôm qua, 04/01. Vụ phóng tên lửa này đặc biệt được chú ý, vì số lượng tên lửa sẽ được đưa lên quỹ đạo trong tháng tới. Đây là một con số kỷ lục. Kỷ lục trước là của Nga, lập vào năm 2014, khi đưa cùng một lúc 39 vệ tinh lên quỹ đạo. Trong số 103 vệ tinh nói trên, Ấn Độ có ba, còn lại 100 vệ tinh là của nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, Pháp, Đức.

(AFP) – An ninh Philippines triệt hạ thủ lĩnh một nhóm Hồi giáo vũ trang, trung thành với Daech

Mohammad Jaafar Maguid, người thành lập và là thủ lĩnh của nhóm Hồi giáo nổi dậy Ansarul Khilafa tại Philippines. Người này đã bị lực lượng an ninh Philippines bắn hạ vào khuya ngày 04/01/2017 tại một bãi biển du lịch trên đảo Mindanao, theo như thông cáo của cảnh sát. Ba trong số tùy tùng của người này đã bị bắt. Ansarul Khilafa là một trong số những nhóm vũ trang hoạt động tích cực nhất tại Mindanao, phía nam quần đảo Philippines, nơi có đông người Hồi giáo sinh sống. Trong vòng nhiều thập niên qua, xung đột giữa nhiều nhóm Hồi Giáo khác nhau đã cướp đi 120.000 sinh mạng tại khu vực này.

(AFP) – Canberra không có kế hoạch tuyển mộ binh sĩ Indonesia du học tại Úc

Đây là lời phủ nhận của Bộ trưởng Quốc Phòng đưa ra ngày 05/01/2017 sau khi tổng tư lệnh Quân đội Indonesia bày tỏ quan ngại cho rằng Úc đang cố tình chiêu dụ những binh sĩ giỏi nhất của Indonesia. Úc và Indonesia cũng đã thông báo tạm ngưng các chương trình hợp tác quốc phòng kể cả các đợt tập trận chung, các chương trình đào tạo và trao đổi sau khi một sĩ quan Indonesia đang viếng thăm một trường võ bị tại Úc, chỉ trích Canberra có những giáo trình đào tạo xúc phạm đến Indonesia và quân đội nước này.

(AFP) - Chiến sự tiếp diễn tại Syria bất chấp thỏa thuận ngừng bắn

Đụng độ giữa quân chính phủ và phe nổi dậy tiếp diễn hôm nay 05/01/2017, tại vùng Wari Barada, gần thủ đô Damas. Đây là một địa điểm chiến lược, bởi là nơi có nguồn nước sinh hoạt của thủ đô và vùng phụ cận. Wari Barada hiện do quân nổi dậy kiểm soát. Tuy được tôn trọng tại đa số các khu vực khác, nhưng thỏa thuận ngừng bắn vẫn có nguy cơ tan vỡ. Tổng thống Pháp yêu cầu các bên, đặc biệt là chế độ Damas « tôn trọng triệt để » thỏa thuận ngừng bắn, là một điều kiện tiên quyết, để mở đàm phán tìm giải pháp hòa bình cho Syria, dưới sự bảo trợ của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, và Iran.

(AFP) – Syria : Liên quân quốc tế tuyên bố sẵn sàng hậu thuẫn Thổ Nhĩ Kỳ

Tối qua, 04/01/2017, từ Bagdad, Irak, một sĩ quan Mỹ, phát ngôn viên của liên quân, cho biết liên quân sẵn sàng hậu thuẫn các chiến dịch chống thánh chiến của Thổ Nhĩ Kỳ tại miền bắc Syria, sau khi tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần yêu cầu liên quân can thiệp. Theo các nhà quan sát, việc liên quân chần chừ can thiệp, do chưa có được bảo đảm là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tấn công vào các lực lượng Kurdistan, ở miền bắc Syria, vốn được phương Tây hậu thuẫn.

(Reuters) - Thổ Nhĩ Kỳ thông báo xác định được thủ phạm vụ khủng bố đêm Giao thừa



Theo phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, an ninh nước này đã xác định thủ phạm vụ khủng bố ở Istanbul có thể là người gốc Duy Ngô Nhĩ, và hiện nơi ẩn náu của người này đã được cảnh sát lần ra. Vẫn theo quan chức nói trên, khả năng nhiều kẻ khủng bố tấn công cùng lúc đã bị loại trừ, tuy nhiên, cơ quan điều tra đang cố gắng làm sáng tỏ câu hỏi : liệu có một đồng phạm, hậu thuẫn cho kẻ khủng bố, có mặt ngay tại hộp đêm Reina vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công hay không.

(AFP) – Gúm gia cầm : Pháp thiêu hủy hàng nghìn gà, vịt ngăn chặn vi-rút H5N8

Theo bộ Nông nghiệp Pháp, tính đến ngày 05/01/2017, các nhà chức trách phát hiện 89 ổ dịch, chủ yếu tập trung ở các trại nuôi ở các vùng phía tây nam, và năm ca trong khu bảo tồn hoang dã. Dịch cúm gia cầm gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi gia cầm ở Pháp. Hiệp hội các nhà sản xuất gan ngỗng béo, đặc sản của mùa lễ và Tết cuối năm, lo ngại thất thu từ 75 đến 100 triệu euro.

(Reuters) - Tổng thống tân cử Mỹ sẽ bổ nhiệm một doanh nhân làm đại sứ tại Nhật

Theo Reuters, người sẽ trở thành đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ tại Nhật Bản là ông William Hagerty, làm việc tại Nhật trong nhiều năm với tư cách là thành viên của nhóm tư vấn tài chính Boston Consulting, trước khi trở về nước để phục vụ trong chính quyền Bush cha. Theo nhiều nhà bình luận, hiện hoàn toàn không có thông tin gì về kiến thức ngoại giao và các vấn đề chính trị khu vực của tân đại sứ tại Nhật.

(AFP) – Tổng thống Obama quyết bảo vệ Obamacare trước khi mãn nhiệm

Hôm nay, 05/11/2017, tổng thống Mỹ thứ 44, sắp mãn nhiệm, gửi một bức thư đến các công dân Mỹ, để bảo vệ những thành tựu trong hai nhiệm kỳ cầm quyền, đặc biệt là Luật bảo hiểm y tế. Hôm qua, đích thân ông đã tới Quốc Hội để kêu gọi các nghị sĩ Dân Chủ nỗ lực bảo vệ chế độ y tế cho dân nghèo. Khoảng 30 triệu người Mỹ được hưởng bảo hiểm này. Trong khi đó, phó tổng thống tương lai Mike Pence cũng gặp các nghị sĩ Công Hòa, hiện kiểm soát hai viện Quốc Hội. Theo ông Mike Pence, hủy bỏ Obamacare là việc đầu tiên trong chương trình của tân chính phủ.