Reuters - Tàu sân bay Trung Quốc tập trận tại Biển Đông đầu Năm Mới. Hôm nay, 03/01/2017, báo chí Trung Quốc loan tin tàu Liêu Ninh (Liao Ning), với đội máy bay chiến đấu J-15 đã tiến hành một cuộc tập dượt hôm qua, 02/01/2017, tại Biển Đông trong hoàn cảnh « biển động ». Sĩ quan phụ trách không quân của tàu cho biết, chủ trương của hải quân Trung Quốc là biến tàu sân bay này từ một cơ sở huấn luyện thành phương tiện chiến đấu. Vẫn theo viên sĩ quan, khác với các vùng biển phía bắc, khí hậu và môi trường Biển Đông phức tạp hơn nhiều, đây là một thách thức rất lớn cho việc máy bay cất cánh và hạ cánh. Tư lệnh Hải Quân Trung Quốc có mặt trên tàu sân bay trong đợt tập trận này. Thông tin nói trên xác nhận dự báo của Đài Loan trước đó về cuộc tập trận tại Biển Đông.

AFP - Tòa Án Tối Cao Ấn Độ nghiêm cấm dùng lý do tôn giáo để lôi kéo cử tri. Hôm qua, 02/01/2017, với số phiếu sít sao, bốn thuận, ba chống, cơ quan tối cao của tư pháp Ấn Độ ra phán quyết cấm cấm các ứng cử viên viện đến các lý do tôn giáo, sắc tộc hay đẳng cấp, trong các vận động tranh cử. Theo Tòa tối cao Ấn Độ, nếu sử dụng các luận điểm tôn giáo trong tranh cử, kết quả của ứng cử viên liên quan sẽ bị hủy bỏ. Tại Ấn Độ, các lý do tôn giáo vốn được sử dụng nhiều trong các cuộc tranh cử, thường gây chia rẽ nặng nề giữa các cộng đồng, tại một quốc gia có rất đông cử tri theo tôn giáo, như Ấn Độ giáo hay Hồi Giáo. Phán quyết nói trên cho thấy New Delhi kiên quyết khẳng định thể chế chính trị thế tục của quốc gia.

AFP - Brazil : Bạo động trong nhà tù, 56 người chết. 56 tù nhân của nhà tù Anisio Jobim ở thành phố Manaus, Brazil đã chết trong một cuộc bạo động, thậm chí một số tù nhân còn bị chặt đầu. Cuộc bạo động bắt đầu nổ ra vào tối 01/01/2017 và kéo dài 17 tiếng. Nguyên nhân dẫn tới bao động là vụ đụng độ giữa hai băng nhóm tội phạm ma túy. Nhà chức trách Brazil đánh giá đây là vụ bạo động đẫm máu nhất trong lịch sử ở miền Bắc nước này. Trong tổng số 184 tù nhân bỏ trốn, nhà chức trách mới chỉ truy bắt lại được 40 người. Nhà chức trách hiện vẫn đang tìm kiếm những kẻ cầm đầu vụ bạo động. Những người này sẽ bị chuyển về nhà tù liên bang, nơi an ninh nghiêm ngặt hơn.

AFP - Mỹ : hàng ngàn hành khách bị mắc kẹt ở sân bay vì sự cố về hệ thống thông tin. Hôm qua 02/01/2017, hàng ngàn hành khách trong các chuyến bay quốc tế bị mắc kẹt ở nhiều sân bay của Mỹ vì hệ thống thông tin của hải quan gặp trục trặc trên quy mô quốc gia và kéo dài trong nhiều giờ. Trên Twitter, cơ quan Hải quan Hoa Kỳ cho biết không có dấu hiệu cho thấy sự cố này do có người cố ý gây ra.