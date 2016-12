Thế giới chờ đón năm 2017 trong mối lo khủng bố

Hôm nay, 31/12/2016, cả thế giới, đặc biệt là châu Âu và Hoa Kỳ chuẩn bị đón mừng năm 2017. Nhiều nước tăng cường an ninh chặt chẽ sau một loạt các vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhắm vào thường dân. Các cơ quan an ninh đang rất sợ tái diễn những vụ tấn công bằng xe tải nhắm vào đám đông như ở Nice ngày 14/07 khiến 86 người chết hay ở Berlin ngày 19/12.

Vào 13 giờ quốc tế hôm nay, thành phố Sydney của Úc đã là thành phố đầu tiên bước sang năm 2017 với màn bắn pháo bông ngoạn mục trước một triệu rưỡi người dân. Nước Úc cũng là một quốc gia đi đầu trong cuộc chiến chống khủng bố, nên chính quyền đã huy động thêm 2 ngàn cảnh sát để bảo vệ an ninh cho Sydney, nhất là sau vụ bắt giữ một người đã có những lời đe dọa liên quan đến ngày Tết Dương lịch. Trước đó, chính quyền Canberra cho biết đã phá vỡ một âm mưu khủng bố nhân ngày Noel.

Bên nước Indonesia láng giềng, chính quyền Jakarta cũng loan báo đã chặn đứng một âm mưu khủng bố của một nhóm có liên hệ với tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo nhân ngày Giáng sinh.

Còn tại châu Âu, ở Paris, như mọi năm, khoảng nửa triệu người sẽ kéo đến đại lộ đẹp nhất thế giới Champs-Elysée tối nay. An ninh tại thủ đô Pháp cũng như trên toàn nước Pháp đã được tăng cường tối đa, với tổng cộng gần 100 ngàn cảnh sát, hiến binh và binh lính được huy động.

Thủ đô Berlin của nước Đức, nơi hàng năm vẫn thu hút hàng trăm nghìn du khách đến mừng Năm Mới, cũng đón Giao thừa trong không khí cảnh giác cao độ trước nguy cơ khủng bố. Cảnh sát Berlin có thêm một số biện pháp an ninh mới. Thông tín viên Pascal Thibault tường trình từ Berlin :

« Một điều trớ trêu của lịch sử : các khối bê tông được dùng để phòng ngừa ‘‘xe điên’’ được đặt đúng ở nơi trước đây từng có bức tường chia cắt Berlin. Cảnh sát được trang bị súng tự động. Đây là hai biện pháp an ninh mới năm nay, sau vụ khủng bố 19/12. Du khách chỉ vào được đại lộ 17 tháng 6, khởi đầu từ thành Brandebourg, sau khi bị kiểm tra kỹ lưỡng. Các túi đồ cồng kềnh và các vật nguy hiểm bị cấm. Đây không phải là các biện pháp mới.

Cảnh sát trưởng Berlin Klaus Kandt cho biết : ‘‘Từ ngày 19/12, việc kiểm soát an ninh về cơ bản không thay đổi. Chúng tôi có thêm biện pháp dùng các khối bê tông, để một vụ khủng bố với ‘‘xe điên’’ đâm vào đám đông như vụ 19/12 không thể tái diễn’’.

Ngay từ chiều thứ Sáu, hai cây số của đại lộ nói trên đã được mở cho du khách. Nhiều cuộc biểu diễn âm nhạc sẽ diễn ra trước cửa thành Brandebourg. Hôm qua, vào buổi chiều, nhiều du khách đã có mặt tại đây. Trong số họ có một cặp thanh niên người Pháp. Họ dự đoán chắc chắn sẽ có việc kiểm tra trước khi vào khu vực này, nhưng đây là chuyện bình thường, mặt khác, cũng không thấy nhiều quân nhân hay cảnh sát, mọi việc có vẻ ổn.

Hồi năm ngoái, khoảng 200.000 người đã đón đêm Giao thừa tại cửa thành Brandebourg. Hiện tại những người phụ trách ngành du lịch không ghi nhận hiện tượng hủy đăng ký chỗ ».

Tại Hoa Kỳ, mọi lực lượng cảnh sát được đặt trong tình trạng báo động trong ngày cuối cùng của năm 2016. Họ có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho hàng triệu du khách du mà không ngăn cản các hoạt động lễ hội và vui chơi.

Thông tín viên RFI Anne-Marie Capomaccio tại Washington cho biết các vụ khủng bố tại Nice (Pháp) và gần đây tại chợ Noel ở thành phố Berlin (Đức) vẫn còn hằn sâu trong tâm trí người dân Mỹ :

« Trung tâm các thành phố San Francisco, Las Vegas và đặc biệt là New York giống như các pháo đài trong ngày cuối cùng của năm 2016. Các biện pháp an ninh xung quanh khu vực lễ hội đón năm mới được tăng cường nghiêm ngặt.

James O’Neil, người phụ trách an ninh tại Manhattan, giải thích nhân viên của ông đã nghiên cứu các cuộc tấn công bằng xe tải điên ở Nice và Berlin. Ông cho biết không nhận được báo động về nguy cơ khủng bố nhắm vào quảng trường Thời Đại (Time Square) hay trong buổi tối Giao thừa nói chung. An toàn của người dân sẽ được đảm bảo vì lực lượng an ninh, cũng như cảnh sát có mặt khắp nơi. Đêm Giao thừa sẽ là một trong những sự kiện được bảo vệ tốt nhất, căn cứ vào các biện pháp mà họ triển khai.

Thực vậy, lực lượng được triển khai xung quanh quảng trường Thời Đại thật ấn tượng : 65 xe thu gom rác chở 15 tấn cát, sẵn sàng đổ xuống đường để giảm tốc, trong trường hợp bị khủng bố bằng xe ; khoảng 100 xe cảnh sát được tăng cường cùng với sự có mặt của các chuyên gia về chất nổ và chó nghiệp vụ. Hai điểm kiểm tra được dựng lên để rà soát người vào Broadway, nơi sẽ có hơn một triệu người đến chờ thời khắc chuyển sang năm mới. Người dân cũng được yêu cầu mang ít vật dụng ; ô dù và túi lớn bị cấm hoàn toàn.

Sự hiện diện của cảnh sát nhằm trấn an người dân, song không hề ảnh hưởng đến đêm hội, nổi tiếng với sự kiện đếm ngược những giây cuối cùng của năm ».