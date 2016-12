(AFP) - Khủng bố ở Tân Cương : 3 người bị cảnh sát bắn chết

Ngày hôm qua 28/12, có 3 người đã lái một chiếc xe lao vào văn phòng của Đảng Cộng Sản Trung Quốc ở Tân Cương, kích hoạt một thiết bị gây nổ, khiến 2 người chết và 3 người vị thương. Tân Hoa Xã gọi đây là « một vụ tấn công khủng bố » và cho biết 3 kẻ tấn công sau đó đã bị cảnh sát bắn chết, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Tân Cương là khu vực sinh sống của đa số người Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ và là nơi thường xuyên xảy ra xung đột giữa người Hán và người Duy Ngô Nhĩ. Cộng đồng người Ngô Duy Nhĩ thường xuyên cáo buộc chính quyền đàn áp vì lý do tôn giáo và văn hóa.

(AFP) - Một blogger trẻ người Singapore xin tị nạn tại Mỹ

Amos Yee, 18 tuổi, một blogger ở Singapore đã xin tị nạn chính trị ở Mỹ sau khi bị bắt tại sân bay Quốc tế ở Chicago hồi đầu tháng 12. Amos Yee nổi tiếng ở Singapore với những lời chỉ trích, xúc phạm lãnh đạo Lý Quang Diệu và đã nhiều lần bị nhà chức trách Singapore bắt giam. Amos Yee muốn xin tị nạn Mỹ vì Mỹ là một "nơi an toàn", có tự do ngôn luận. Giám đốc tổ chức nhân quyền Human Rights Watch khu vực Châu Á Phil Robertson nói rằng Amos Yee là một nhà "bất đồng chính kiến ", xứng đáng được tị nạn.

(AFP) - Trung Đông : ngoại trưởng Mỹ John Kerry bảo vệ giải pháp hai Nhà nước

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua 28/12 đã bảo vệ giải pháp hai Nhà Nước, coi đó là « con đường duy nhất có thể » cho hòa bình giữa Israel và Palestine, cũng như cho nền dân chủ của nhà nước Do Thái.Theo ông Kerry, Israel không thể dung hòa việc xây thêm các khu định cư Do Thái trên phần lãnh thổ của người Palestine với các lý tưởng dân chủ. Chỉ vài phút sau bài phát biểu của ngoại trưởng Mỹ John Kerry, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cáo buộc bài diễn văn của John Kerry là «chống Israel». Mối quan hệ của Mỹ và Israel lại trở nên căng thẳng sau khi Hội Đồng Bảo An thông qua nghị quyết phản đối Israel tiếp tục cho xây các khu định cư Do Thái trên phần lãnh thổ của người Palestine vào ngày 23/12.



(AFP) - Tổng thống Pháp ân xá cho một phụ nữ giết chồng vì bị bạo hành

Tổng thống Pháp François Hollande đã ra lệnh ân xá hoàn toàn cho bà Jacqueline Sauvage, 69 tuổi, người bị kết án 10 năm tù vì sát hại người chồng đã bạo hành bà trong hàng chục năm. Bà Jacqueline Sauvage đã được rời khỏi nhà tù vào chiều ngày hôm qua 28/12. Báo chí Pháp đã ca ngợi quyết định nhân đạo của tổng thống Hollande và gọi ông là « François – người công chính ».

(AFP) - Tai nạn máy bay Nga ở Hắc Hải: “ Không phải là do nổ”

Vụ máy bay quân sự Nga bị rơi ở Hắc Hải hôm Chủ nhật vừa qua không phải là do nổ, mà là do một “bất thường về vận hành thiết bị”. Đó là thông báo của Bộ trưởng Giao thông Nga Maxime Sokolov và quan chức đặc trách an toàn các chuyến bay của quân đội Nga hôm nay, 29/12/2016 . Hai chiếc hộp đen của máy bay đã được tìm thấy hôm thứ ba và thứ tư. Việc phân tích hai hộp đen này sẽ giúp làm sáng tỏ nguyên nhân tai nạn. Chiếc Tu-154 đã biến mất khỏi màn ảnh radar vào sáng sớm Chủ nhật chỉ hai phút sau khi cất cánh từ sân bay Sotchi để bay đến căn cứ Hmeimim ở Syria, căn cứ mà Nga sử dụng để mở các cuộc không kích vào quân nổi dậy Syria.

(AFP) Tổng thống Mỹ tân cử Donald Trump tố cáo Barack Obama phá hoại tiến trình chuyển giao quyền hành.

Lời đả kích được ông Trump đưa ra ngày 28/12/2016, cho rằng tổng thống mãn nhieemg đã có những bình luận « gây kích động và cản trở » việc chuyển giao quyền lực. Ông Trump không nói rõ là ông bực bội điều gì, nhưng sau đó ít lâu, khi được báo chí chất vấn, ông đã dịu giọng, khẳng định rằng tiến trình chuyển giao quyền hành đã diễn ra « rất suôn sẻ và rất tốt ».

(AFP) - Colombia : Quốc Hội thông qua đạo luật ân xá cho lực lượng vũ trang FARC

Quốc hội Colombia ngày hôm qua 28/12, đã thông qua đạo luật ân xá cho quân du kích Mặt trận Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC). Đạo luật này là bước đầu tiên để cụ thể hóa thỏa thuận hòa bình mà chính phủ Colombia đã ký với FARC. Kể từ giờ, 5700 quân du kích FARC có thể giải ngũ và giao nộp vũ khí. Luật ân xá cho các tay súng của FARC và thành viên quân đội Colombia không bao gồm những người vi phạm tội ác chiến tranh nghiêm trọng hay tội ác chống lại loài người.

(AFP) - Huyền thoại Hollywood Debbie Reynolds đã qua đời

Huyền thoại Hollywood Debbie Reynolds đã qua đời vì đột quỵ, ngày 28/12, ở tuổi 84 tuổi, chỉ vài giờ sau khi con gái bà là diễn viên Carrie Fisher, nổi tiếng với vai diễn "Công chúa Leila" trong loạt phim « Chiến tranh giữa các vì sao », qua đời vì một cơn đau tim. Con trai Todd Fisher của bà Debbie Reynolds chia sẻ là bà nói rằng bà nhớ con gái và muốn ở bên con gái Carrie. Đó là những lời nói cuối cùng của bà. Debbie là một phụ nữ xinh đẹp, tài năng. Bà không chỉ là diễn viên, ca sĩ mà còn là vũ công nổi tiếng của Mỹ những năm 1950 - 1960.

(AFP) Nữ diễn viên Scarlett Johansson, ngôi sao mang lại doanh thu cao nhất thế giới năm 2016.

Theo tạp chí Mỹ Forbes, Scarlett Johansson đứng dầu danh sách các tài tử điện ảnh « sinh lợi » nhiều nhất trong năm 2016, với số tiền thu được là 1,2 tỷ đô la cho các bộ phim có cô thủ vai. Hai bộ phim nổi đình đám có tên Scarlett trong năm là Captian America: Civil War và Hail, Caesar!. Theo sau Scarlett Johansson trong bảng xếp hạng là Chris Evans và Robert Downey Jr, hai nam diễn viên đồng hạng hai, với 1,15 tỷ đô la. Cả hai tài tử này cũng hiện diện trong phim Captain America: Civil War.

(AFP) Ba Lan bí mật mua lại bức họa « Phu nhân với con chồn » của Leonardo Da Vinci.

Đây là một trong bốn bức chân dung phụ nữ nổi tiếng nhất của danh họa người Ý thời Phục Hưng, đồng thời là tác phẩm nổi tiếng nhất của Leonardo Da Vinci được trưng bày tại Ba Lan. Sau một quá trình đàm phán bí mật với chủ nhân bức tranh là Hội Czartoryski Foundation, Nhà Nước Ba Lan đã mua lại tác phẩm này, và bức tranh chính thức đổi chủ trong một buổi lễ tại Vacxava ngày 29/12/2016. Leonardo Da Vinci được biết đến nhiều nhất với bức danh họa La Joconde hay Mona Lisa, hiện được trưng bày tại viện Bảo Tàng Louvre Paris. Giá mua bức tranh không được tiết lộ, nhưng báo chí Ba Lan đưa ra con số 230 triệu euros.