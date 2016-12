(Fox News) - Trung Quốc sẽ triển khai 500 tên lửa tại Hoàng Sa. Hôm nay, 27/12/2016, báo chí châu Á đặc biệt quan tâm đến thông tin hôm thứ Bảy 24/12 của Fox News, dựa trên nguồn tin tình báo Hoa Kỳ. Theo đó, khoảng 500 tên lửa phòng không đã được chuyển đến đảo Hải Nam, và sẽ được chuyển sang đảo Phú Lâm trong năm tới. Thông tin trước đó ngày 23/12 không nói rõ số lượng tên lửa. Báo Hàn Quốc Dong-A Ilbo chú ý đến hệ thống tên lửa SA-21 có khả năng định vị 100 mục tiêu ở khoảng cách 400 km, có thể tấn công cùng lúc 6 mục tiêu. Đối tượng tấn công có thể là các máy bay chiến đấu và oanh tạc cơ của Mỹ, như F-22, F-35 và B-2.

(Hong Kong Free Press và Global Times) – Dân làng Ô Khảm bị kết án tù. Theo báo chí Trung Quốc, chín người Ô Khảm (Wukan), tỉnh Quảng Đông, bị kết án từ hai cho đến 10 năm tù, hôm qua 26/12/2016, vì bị buộc tội gây rối trật tự và tung tin sai lạc. Ô Khảm là ngôi làng ven biển, với khoảng 13.000 dân, nổi tiếng với các cuộc đấu tranh chống nạn tham nhũng, tước đoạt đất đai. Bị kết án là những người đã tham gia vào các hoạt động biểu tình phản kháng hồi tháng 9, phản đối việc trưởng làng Lâm Tổ Loan (Lin Zulian), được bầu lên một cách dân chủ, bị chính quyền phạt tù. Ô Khảm đã trở thành một biểu tượng chống lại nạn cường hào. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo của chính quyền cũng đưa tin hàng trăm hecta đất đai bị chiếm đoạt đã được trả lại cho dân chúng.

(Reuters) Cảnh sát Thái Lan bố ráp một ngôi chùa bị cáo buộc rửa tiền nhưng bị đẩy lùi. Ngày 27/12/2016, chính quyền Thái Lan đã điều động hơn 700 cảnh sát đến bao vây ngôi chùa Wat Phra Dhammakaya ở phía bắc Bangkok để chuẩn bị xông vào bắt giữ vị sư trụ trì. Nhân vật này bị tính nghi có hoạt động rửa tiền. Tuy nhiên, nhân viên công lực đã vấp phải sự kháng cự của một đám đông chặn lối vào chùa. Cuối cùng, chính quyền đã phải hủy bỏ chiến dịch bố ráp. Theo hãng Reuters, đây là một ngôi chùa có rất nhiều Phật tử, và được nhiều thương gia và chính trị gia có uy thế ở Thái Lan hỗ trợ. Tuy nhiên, nhiều người đã chỉ trích vị trụ trì ngôi chùa này là lợi dụng tôn giáo và niềm tin của Phật tử để trục lợi cá nhân. Trong nhiều tháng qua, cảnh sát Thái Lan đã hoài công tìm cách khám soát ngôi chùa và thẩm vấn nhà sư trụ trì.

(AFP) - Nghi phạm vụ khủng bố tại Berlin đã qua Ý theo ngã Pháp. Cuộc điều tra về vụ dùng xe tải khủng bố đâm vào đám đông ở Berlin ngày 19/12/2016 vẫn tiếp tục. Các đoạn video giám sát đã giúp nhà chức trách xác định nghi can lái xe tải Anis Amri rất có thể là đã từ Đức trốn qua Ý theo ngã Pháp. Một nguồn tin thân cận với giới điều tra cho biết là video kiểm tra tại ga Lyon-Part-Dieu, miền Nam nước Pháp, đã ghi được một người đàn ông trông giống kẻ giết người vào lúc chiều ngày 22/12, tức là ba hôm sau vụ khủng bố. Văn phòng chưởng lý Paris, cho biết nghi can này đã mua vé tại Lyon để đi đến thành phố Chambery ở Pháp, rồi từ đó qua Ý. Có điều là giới điều tra vẫn chưa xác định được là Amri đã từ Đức xuống đến Lyon như thế nào.

(AP) - Tổng thống tân cử Mỹ : Liên Hiệp Quốc chỉ là « một câu lạc bộ cho những ai muốn thư giãn ». Trong một tin nhắn ngắn trên mạng Twitter ngày 26/12/2016, tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump đã tung ra lời đả kích trên đây. Thậm chí ông Trump còn đe dọa : « Mọi sự sẽ khác đi sau ngày 20/01 », tức là ngày ông chính thức lên làm tổng thống Mỹ. Sở dĩ ông Trump bực tức với Liên Hiệp Quốc, đó là vì hôm 23/12, Hội Đồng Bảo An đã thông qua nghị quyết lên án Israel thành lập các khu định cư tại Cisjordanie và Đông Jerusalem. Bất chấp yêu cầu của ông Trump là Mỹ phải dùng quyền phủ quyết bác bỏ nghị quyết đó, chính quyền Obama đã để cho nghị quyết được thông qua.

(AFP) Syria: Bị Daech cản bước ở al-Bab, Ankara cầu viện liên quân quốc tế. Trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo Daech tại Syria, bị vấp phải sức kháng cự dữ dội của lực lượng thánh chiến tại cứ địa của phe này ở thị trấn al-Bab, giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 26/12/2016, chính quyền Ankara đã phải chính thức lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ Liên Minh Quốc Tế chống Daech do Mỹ dẫn đầu. Lời yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ xuất phát từ thực tế là Ankara cũng là thành viên của Liên Minh, và đã từng cho Liên Minh mượn sân bay Incirlik của mình để làm bàn đạp qua tấn công Syria.

( AFP ) Nhật Bản : Phát hiện thêm một ổ dịch cúm gà. Hôm nay, 27/12/2016, bộ Nông nghiệp Nhật Bản xác nhận vừa phát hiện thêm một ổ dịch cúm gà do virus H5N6, buộc họ phải ra lệnh tiêu hủy thêm hơn 90 ngàn gia cầm, nâng số gia cầm bị tiêu hủy từ tháng 11 đến nay lên hơn 1 triệu. Đây là lần đầu tiên từ đợt dịch tháng 12/2014 - 01/2015 mà dịch cúm bộc phát trở lại ở Nhật Bản. Dịch cúm này cũng đang xảy ra ở nhiều nước, trong đó có nước Hàn Quốc láng giềng. Về phần Hồng Kông hôm nay vừa loan báo có một người tử vong vì dịch cúm gà do virus H7N9. Đây là ca tử vong do cúm gà đầu tiên tại Hồng Kông mùa đông năm nay.

(AFP) - Thất nghiệp tại Pháp sụt giảm tháng thứ ba liên tiếp, lần đầu tiên kể từ năm 2008. Theo bộ Lao Động, cuối tháng 11 vừa qua, có 3,45 triệu người không có việc làm toàn phần, giảm 133.500 người so với đầu năm, giảm 3,1% so với cách đây ba tháng. Cơ quan thống kê INSEE dự đoán, đà sụt giảm hiện nay sẽ tiếp tục trong những tháng tới. Tỉ lệ thất nghiệp là 10% cuối năm 2015 sẽ đạt 9,6% cuối năm nay, và tiếp tục xuống còn 9,5% vào giữa năm, nhưng sẽ không đạt mức 9,3%, tức vào năm 2012, lúc tổng thống François Hollande mới nhậm chức. Mức sụt giảm đáng kể nhất là đối với giới trẻ, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng chỉ giảm 1,6% ở người hơn 50 tuổi.

(France 24) - Trung Quốc khánh thành kính thiên văn lớn nhất thế giới. Hôm Chủ nhật 25/12/2016, kính thiên văn FAST, với đường kính 500 mét đã đi vào hoạt động. Theo giới chức Trung Quốc, mục tiêu của kính này là phục vụ việc tìm kiếm sự sống ở các thiên hà xa xôi và nguồn gốc vũ trụ. Công trình, đặt tỉnh Quý Châu (Guizhou), được hoàn thành sau năm năm xây dựng, tới 1,2 tỉ yuan, tương đương 165 triệu euro. Kính thiên văn giữ kỷ lục từ năm 1963 là của Hoa Kỳ, đặt tại Porto Rico, rộng hơn 300 mét.