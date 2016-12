Giáng Sinh 2016: Ý tăng cường an ninh đáng kể

Ngày 25/12/2016 tại quảng trường Thánh Phêrô, như thông lệ đúng ngày Noel, đức giáo hoàng đọc Thông Điệp Giáng Sinh trước 10 ngàn tín đồ. Sự kiện này luôn là đỉnh điểm của mỗi mùa Giáng Sinh.

Buổi lễ hôm nay được hàng triệu người Công Giáo trên thế giới theo dõi qua truyền hình. Đặc điểm của năm nay là an ninh đã được nâng cấp tối đa tại thủ đô Roma, và trên toàn nước Ý sau vụ khủng bố xe tải lao vào chợ Noel ở Berlin. Thông tín viên Huê Đăng từ thủ đô nước Ý cho biết thêm :

TTV Huê Đăng - Roma 25/12/2016 Nghe

Sau sự kiện khủng bố ở Berlin hôm 19/12 vừa qua, chính phủ Ý cũng đã phải quyết định các phương án nhằm tăng cường bảo vệ an ninh công cộng và nhất là các hoạt động phòng thủ nhằm ngăn chận những âm mưu khủng bố của các đối tượng tình nghi "tử vì đạo" thuộc các nhóm Hồi Giáo quá khích, hoặc các tay "nằm vùng đơn tuyến".

Trong bầu không khí như kể trên thì tất cả những tụ điểm quần chúng quan trọng trong những ngày cận lễ lộc chẳng hạn như các phố mua sắm, các trung tâm thương mãi, những khu phế tích đầy khách du lịch, cũng như các nhà ga, phi trường đều có sự tăng cường của các lực lượng an ninh cảnh sát.

Bình thường thì cảnh sát cũng đã chận xét giáo dân khi vào đến quảng trường Vatican để thăm viếng hay dự thánh lễ của Đức Cha, nhưng mấy hôm nay những hoạt động này càng tăng cường rõ rệt. Chẳng hạn như sáng hôm nay 25/12 các giáo dân trên đường đi đến quảng trường Vatican để dự thánh lễ đã bị cảnh sát kiểm soát ngay từ những con đường dẫn vào khu vực quảng trường, và khi đến quảng trường đã phải bị kiểm soát một lần nữa như ở phi trường.

Sự hiện hiện của cảnh sát địa phương và cảnh sát an ninh nhà nước cũng tăng cường ở những khu nhà thờ lớn có tổ chức hang đá cho giáo dân và quần chúng xem trong mùa Giáng Sinh năm nay.

Hôm thứ tư 21/12 vừa rồi bộ trưởng bộ Nội Vụ Ý đã tổ chức một buổi hội thảo với sự tham dự của giám đốc các ban nghành an ninh cảnh sát, các đại diện tổ chức tình báo nhà nước, và nhất là có sự hiện diện của thị trưởng các thành phố lớn như Roma, Milano. Trong buổi hội thảo bộ Nội Vụ đã trình bày kế hoạch mới về phòng thủ và ngăn chận khủng bố. "Cần phải trải rộng ra trên khắp các địa bàn của cả nước các chiến thuật ngăn chận và phòng thủ", Bộ trưởng bộ Nội Vụ Ý đã tuyên bố như thế, có nghĩa là các phương án ngăn chận và phòng thủ không còn phải giới hạn ở các tổ chức chuyên ngành như công an cảnh sát hay tình báo, mà phải được phối hợp với các cơ quan quản lý địa phương của các tỉnh thành như các cơ quan quản trị thành phố, các lực lượng cảnh sát địa phương, các hoạt động của tòa đô chánh.

Nói chung là theo nhận xét của Bộ Nội Vụ thì sự kiện khủng bố ở Berlin, và trước đó là sự kiện ở Nice ở Pháp hồi tháng 7 vừa qua, cho thấy là các hoạt động khủng bố của các phần tử Hồi Giáo quá khích đã có những bước thay đổi rất quan trọng: thứ nhất là so với những cuộc khủng bố trước đây, thì cuộc khủng bố ở Berlin và Nice cho thấy là các cuộc khủng bố đã trở thành "low-cost", có nghĩa là không cần phải chuẩn bị vũ khí hay các đội hình cơ giới phức tạp, chỉ cần đánh cắp một xe tải hạng nặng nào đó, và chỉ cần một tay khủng bố là có thể đi đến kết quả thảm sát hàng loạt.

Thứ hai là các đối tượng thảm sát: ngày trước các cơ quan an ninh cảnh sát chỉ đặt trọng tâm và các "yếu điểm" như các cơ quan nhà nước, Tòa thánh Vatican, các khu phế tích cổ, các đại sứ quán lớn, các cơ quan an ninh cảnh sát, nhưng hiện nay đối tượng của các tay khủng bố đã trở thành "đại trà", không bắt buộc phải là những "yếu điểm", mà chỉ cần nơi nào có đám đông quần chúng, như trường hợp phiên chợ Noel ở Berlin hay một buổi lễ ở Nice là có thể gây thảm sát. Và chính vì những lý do đó mà cần phải có những hoạt động phối hợp giữa các cơ quan chức năng của bộ nội vụ với các cơ quan quản lý địa phương, các tổ chức an ninh địa phương của các tỉnh thành.

Thậm chí trước sự đe dọa khủng bố gia tăng, bộ Nội Vụ Ý cũng không loại trừ khả năng có thể phải ngưng cho phép tổ chức một số hoạt động quần chúng như hội diễn ngoài trời, những festival chuyên đề, những cuộc mít tinh xã hội hay tôn giáo nếu điều kiện bảo vệ an ninh không cho phép.

Tại Milano, nơi thủ phạm vụ khủng bố ở Berlin bị bắn hạ hôm 23/12/2016 cảnh sát phô trương lực lượng ngay trước thánh đường của thành phố nơi có một khu chợ Noel nhỏ và cổng vào được bảo vệ chặt chẽ.

Còn tại Bethleem, nơi cách nay hơn 2000 năm Chúa chào đời, trong buổi thánh lễ đêm hôm qua, lãnh đạo giáo hội tại vùng Đất Thánh nhấn mạnh kêu gọi thế giới hãy nhủ lòng nhân ái với người tị nạn chạy trốn bạo động đẫm máu ở Trung Đông.

Tại thành phố Nazareth, ở phía bắc Israel nơi Đức Chúa trải qua tuổi thơ, hơn 25.000 người dự lễ nửa đêm.

Tại Aleppo (Syria), cộng đồng thiểu số người theo đạo Thiên Chúa, lần đầu tiên từ 5 năm nay, đã có thể tổ chức lễ Giáng Sinh.

Tổng thống Mỹ Obama và lời chúc Giáng Sinh cuối cùng từ Nhà Trắng

Trong một đoạn video được Nhà Trắng công bố ngày 24/12/2016, tổng thống Barack Obama đã gởi lời chúc Giáng Sinh đến mọi người Mỹ. Ngồi cạnh ông là Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama.

Tổng thống Obama nhân dịp này đã tổng kết lại thời đương chức, với nhận định là Mỹ đã mạnh hơn, thịnh vượng hơn so với lúc ông kế nhiệm George W. Bush.

Ông Obama và phu nhân không quên cảm ơn các binh sĩ Mỹ và gia đình họ vì những đóng góp cho đất nước.

Đây là bài phát biểu cuối cùng của ông Obama trước khi Tổng thống vừa đắc cử Donald Trump nhậm chức vào tháng Giêng 2017.