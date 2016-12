(Reuters) FMI báo động nguy cơ Daech tấn công các nhà thờ ở Mỹ

Bản tin của Reuters ngày 24/12/2016 cho biết Cục Điều Tra Liên Bang FBI báo động trước khả năng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tấn công khủng bố nhắm vào các nhà thờ của người theo đạo Thiên chúa ở Hoa Kỳ nhân dịp lễ Tết cuối năm. Trước đó một hôm, CNN trích dẫn nguồn tin từ FBI, không nêu đích danh những mục tiêu cụ thể có thể bị tấn công. Theo hãng tin Reuters, cảnh báo của FBI được đưa ra sau khi nhiều trang mạng của các tổ chức Hồi giáo cực đoan phổ biến một danh sách với nhiều cơ sở tại Hoa Kỳ.

(Yonhap)- Điều tra tai tiếng Choi Soon Sil : Tư pháp Hàn Quốc đòi tra khám phủ tổng thống

“Không thể bỏ qua việc khám xét phủ tổng thống và kết quả điều tra phải được công bố ”. Chưởng lý đặc trách về vụ điều tra hối mại quyền thế liên quan trực tiếp đến tổng thống Park Geun Hye và người bạn thân là bà thầy pháp Choi Soon Sil tuyên bố như trên trong cuộc họp báo ngày 25/12/2016. Tòa Bảo Hiến đang xem xét tính hợp pháp sau quyết định của Quốc Hội Hàn Quốc đòi truất phế bà Park Geun Hye. Hôm qua, dân chúng ở thủ đô Seoul tiếp tục xuống đường trong 9 tuần lễ liên tiếp đòi nhanh chóng kết thúc thủ tục truất phế nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử xứ Hàn.

(AFP) Hàng ngàn người bị kẹt vì bão tuyết tại Nhật Bản

Bão tuyết tại đảo Hokkeido, phía bắc Nhật Bản. Phi trường New Chitose bị tê liệt, hơn 280 chuyến bay bị hủy chỉ riêng trong ngày thứ Sáu 23/12/2016. Hàng trăm chuyến tàu xe lửa cũng phải nằm lại trong sân ga. Hàng ngàn người Nhật không thể đoàn tụ với gia đình vào dịp lễ Giáng Sinh. Đảo Hokkeido của Nhật Bản nổi tiếng là một địa điểm lý tưởng để trượt tuyết. Du khách Úc và Trung Quốc đặc biệt yêu thích Hokkeido vì lý do này.

(AFP)- Israel tập trung chỉ trích chính quyền Obama sau nghị quyết của Liên Hiệp Quốc đòi Tel Aviv ngưng xây các khu định cư Do Thái trên lãnh thổ Palestin

Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước đúng vào đêm lễ Giáng Sinh 24/12/2016, thủ tướng Benjamin Netanyahu tập trung mọi búa rìu vào chính quyền sắp mãn nhiệm của tổng thống Barack Obama. Coi việc Hoa Kỳ đã không dùng quyền phủ quyết chống lại nghị quyết 2234 của Hội Đồng Bảo An là một hành động « nhục nhã », « vô nghĩa » của Washington. Ông Netanyahu khẳng định sẽ làm tất cả để hủy nghị quyết đó.

(AFP)- An ninh phòng không -không gian Mỹ và Canada theo dõi Ông Già Noel

Từ 6 giờ sáng ngày 24/12/2016, ông Già áo đỏ đã bắt đầu cuộc hành trình dài nhất trong năm : khởi hành từ Bắc Cực, ông bay qua tới Việt Nam vào lúc 11 giờ 10 phút. Cơ quan quân sự đặc trách an ninh bắc Mỹ, NORAD biết chính xác thời điểm ông già Noel đã vượt Châu Á, Châu Đại Dương, « thâm nhập » lãnh thổ Nhật Bản Hàn Quốc Úc và New Zealand trên chiếc xe kéo với 9 con tuần lộc trung thành để đi phát quà cho trẻ nhỏ. Trong vỏn vẹn 5 giờ đồng hồ, ông đã phát 1,57 triệu gói quà ở khắp nơi. NORAD được thành lập từ năm 1955 để bảo đảm an ninh phòng không cho Mỹ và Canada. Do một sự nhầm lẫn tình cờ ngay năm ấy, cơ quan này đã « bao thầu luôn » nhiệm vụ cung cấp thông tin về địa điểm chính xác, nơi những bé ngoan có thể gặp được ông Già Noel trong đêm ngày 24, rạng sáng ngày 25 tháng 12 hàng năm !