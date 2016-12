Thổ Nhĩ Kỳ: 10.000 người dùng internet trong tầm ngắm của chính quyền

Bộ Nội Vụ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/12/2016 thông báo theo dõi, điều tra 10.000 người sử dụng internet vì lý do « tham gia các hoạt động khủng bố » và «thóa mạ các lãnh đạo trong chính quyền » trên các mạng xã hội.

Giới quan sát nhận định thông báo trên cho thấy Ankara tiếp tục siết chặt gọng kềm trên các quyền tự do cơ bản sau cuộc đảo chính hụt hồi tháng 7/2016. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền lo ngại trước hàng loạt các biện pháp chà đạp tự do, và chính sách đàn áp mọi tiếng nói đối lập đang do tổng thống Erdogan tiến hành.

Theo các con số chính thức của bộ Nội Vụ Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 1.600 người đã bị bắt giữ trong 6 tháng vừa qua với tội danh « tuyên truyền và ca ngợi khủng bố » hay chỉ do bị chụp mũ là đã « thóa mạ các lãnh đạo trong chính quyền »

Hãng tin Pháp AFP ghi nhận : Ankara thường xuyên bị chỉ trích kiểm duyệt các mạng xã hội sau mỗi lần Thổ Nhĩ Kỳ bị khủng bố tấn công hay phải đối mặt với một sự kiện nghiêm trọng. Mục đích của chính quyền là ngăn chặn những thông tin có thể « đe dọa an ninh quốc gia ».

Sau vụ đại sứ Nga bị ám sát ngay tại Ankara hôm thứ Hai đầu tuần (21/12/2016), lập tức các mạng xã hội như Twitter đã bị chận.

Về phần mạng YouTube cũng đã bị xáo trộn đáng kể sau khi tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo công bố đoạn băng video cho thấy cảnh thiêu sống 2 người lính Thổ Nhĩ Kỳ.