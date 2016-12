Israel trả đũa vụ LHQ yêu cầu ngừng xây khu định cư Do Thái

Hãng tin Anh Reuters cho biết, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua 23/12/2016 đã triệu hồi đại sứ tại New Zealand và Senegal về nước, sau khi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết 2334 yêu cầu Israel đình chỉ xây dựng các khu định cư Do Thái trên lãnh thổ của người Palestine.

New Zealand, Senegal cùng với Malaysia và Venezuela đã đệ trình dự thảo nghị quyết về vấn đề này lên Hội Đồng Bảo An. Trừ Mỹ bỏ phiếu trắng, 14 thành viên còn lại của Hội đồng Bảo An đều bỏ phiếu thuận. Đây là lần đầu tiên, kể từ 1979, Hoa Kỳ, thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An, đã không bỏ phiếu chống lại một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về Israel.

Nghị quyết 2334 yêu cầu "Israel dừng ngay lập tức và toàn bộ các hoạt đột xây dựng trong lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, bao gồm cả Đông Jerusalem."

Ngay lập tức, Israel đã có phản ứng, trả đũa. Chính quyền Tel Aviv thông báo chuyến thăm của ngoại trưởng Senegal tới Israel, dự kiến diễn ra trong ba tuần tới đã bị hủy theo lệnh của thủ tướng Benjamin Netanyahu. Tất cả các chương trình hỗ trợ Senegal cũng bị Israel hủy bỏ.

Israel không có quan hệ ngoại giao với Malaysia và Venezuela.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố bác bỏ nghị quyết của Hội Đồng Bảo An và sẽ không tuân theo các điều khoản trong văn bản này.

Trong khi đó, phát ngôn viên văn phòng tổng thống Palestine nhấn mạnh là cộng đồng quốc tế đã đồng thuận lên án Israel xây dựng các khu định cư của người Do Thái. Trưởng phái đoàn đàm phán Israel Saeb Erakat, nhân vật số hai của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) cho rằng cuộc bỏ phiếu này là một sự ủng hộ của quốc tế đối với việc thành lập một Nhà nước Palestine, "con đường duy nhất dẫn đến hòa bình", trong khu vực.

Còn tại Mỹ, tổng thống đắc cử Donald Trump trước đó đã đề nghị chính quyền Obama bỏ phiếu phủ quyết nghị quyết này và đã thuyết phục được Ai Cập hoãn cuộc bỏ phiếu đến thứ Năm, 23/12. Trên Twittter, ông Trump nói trước là kể từ ngày 20/01/2017, mọi việc sẽ khác.

Không chỉ có Donald Trump không hài lòng mà hầu như toàn bộ chính giới Mỹ cũng muốn bác bỏ nghị quyết này.

Hiện có khoảng 430 ngàn người Do Thái sống trên vùng lãnh thổ Cisjordanie và hơn 200 ngàn người khác ở Đông Jerusalem, nơi là người Palestine muốn coi là thủ đô của Nhà nước Palestine trong tương lai.