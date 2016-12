(AFP) - Bắc Kinh : Hết báo động ô nhiễm không khí. Sau 6 ngày báo động đỏ, không khí ở thủ đô Trung Quốc hôm nay, 22/12/2016, đã trở lại bình thường. Theo Cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, các đợt gió lạnh đã thổi tan đám mây khí độc hại vẫn bao phủ Bắc Kinh và 27 thành phố lớn khác ở miền bắc Trung Quốc. Trước tình trạng ô nhiễm nặng nề này, chính quyền đã phải thi hành những biện pháp khẩn cấp : đóng cửa trường học, ngưng hoặc giảm sản xuất tại các nhà máy, tăng cường xe bus chạy điện, hạn chế lưu thông xe hơi. Do khói mù làm hạn chế tầm nhìn, hàng trăm chuyến bay cũng đã bị hủy.

(AFP) - Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ không được đến Mông Cổ. Đây là thông báo của chính quyền Mông Cổ hôm qua 21/12/2016. Quyết định này được áp dụng kể cả với mục tiêu thuần túy tôn giáo. Tuyên bố nói trên của ngoại trưởng Mông Cổ được coi là một nhượng bộ lớn của chính quyền Ulan Bator trước các đe dọa của Bắc Kinh, sau khi lãnh tụ Phật Giáo tới Mông Cổ hồi tháng 11/2016. Trung Quốc bị nghi là đã chặn việc xuất khẩu than qua Mông Cổ, để gây áp lực.

(AFP) - Nhật Bản chịu đóng góp 32,7 triệu đô la vào kinh phí hoạt động thường niên của UNESCO. Đây là thông báo của ngoại trưởng Nhật Bản đưa ra hôm nay 22/12/2016. Nguồn đóng góp này đã bị tạm ngưng sau việc năm 2015, UNESCO, cơ quan văn hóa và khoa học của Liên Hiệp Quốc, chấp thuận yêu cầu của Trung Quốc đưa các tài liệu ghi lại những hành động tàn bạo của quân đội Nhật Bản tại Nam Kinh năm 1937 vào Di sản Tư liệu Thế giới. Nhật Bản – một trong những quốc gia đóng góp tài chính nhiều nhất cho UNESCO – đã phản đối và đã cho tạm ngưng tài trợ cho cơ quan này từ đầu năm nay.

(AFP) - Indonesia tăng cường an ninh sau khi phá tan âm mưu khủng bố. Theo thông báo của cảnh sát ngày hôm nay 22/12/2016, 155 000 cảnh sát và binh sĩ sẽ được triển khai đảm bảo an ninh cho các lễ hội cuối năm. Thông báo này được đưa ra sau khi các lực lượng an ninh hôm qua cho biết đã phá vỡ một âm mưu khủng bố tự sát vào ngày Noel, từ một nhóm khủng bố có liên hệ với Daech.

(AFP) - Tin tặc Nga tấn công mạng lưới tin học quân đội Ukraina. Theo một công ty an ninh mạng Hoa Kỳ, nhóm tin tặc Nga đã đột nhập và đánh cắp được nhiều thông tin về các vị trí bố phòng của nhiều đơn vị quân đội nước này trong thời gian từ cuối 2014 đến nay, trong đó có các đơn vị đang chiến đấu tại miền đông Ukraina, chống lại phe ly khai thân Nga. Cũng theo nguồn tin trên, nhóm tin tặc có thể trực thuộc tình báo quân sự Nga và các phần mềm gián điệp được sử dụng tại Ukraina là giống với các phần mềm đã được sử dụng để tấn công web của đảng Dân Chủ Mỹ trong thời gian tranh cử tổng thống.

(AFP) - Hai hành khách trò chuyện bằng tiếng Ả Rập trên máy bay bị nghi là khủng bố. Hai người này bị buộc rời khỏi máy bay của hãng Delta (Mỹ) từ Luân Đôn tới New York. Vụ việc đã bị hai người hành khách này đưa lên mạng Youtube và một số mạng xã hội khác, hôm qua, 21/12, để phản đối việc bị kỳ thị chủng tộc.

(AFP) - Pháp khai trương đường lót pin Mặt trời đầu tiên trên thế giới. Lễ khánh thành diễn ra tại làng Tourouve ở vùng Normandie hôm nay, 22/12/2016, với sự chứng kiến của bộ trưởng Môi trường Pháp Ségolène Royal. Có độ dài 1 km với một diện tích tổng cộng 2.800m2, được nối vào mạng lưới điện, con đường pin mặt trời này có thể cung cấp một lượng điện đủ để thắp sáng một thành phố 5 ngàn dân.