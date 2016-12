Tác giả ''Chết dưới tay Trung Quốc'' làm chủ tịch Hội Đồng Thương Mại Mỹ

Ông Peter Navarro, 67 tuổi, vốn là cố vấn của Donald Trump trong thời gian tranh cử, có chủ trương xem xét lại toàn diện các quan hệ thương mại và chính trị với Trung Quốc. Trong thông báo về ý định bổ nhiệm, tổng thống tân cử Mỹ ca ngợi Peter Navarro là một người ''đầy viễn kiến'', có thể ''tiến hành các chính sách thương mại giúp cho nước Mỹ giảm thâm hụt thương mại, thúc đẩy tăng trưởng và ngăn chặn tình trạng việc làm của người Mỹ bị hút ra nước ngoài''.

Ông Peter Navarro là tác giả nhiều cuốn sách về Trung Quốc, đặc biệt nổi tiếng là “Death by China : How America Lost its Manufacturing Base” (Chết dưới tay Trung Quốc), trong đó ông nhấn mạnh đến các đe dọa Trung Quốc đối với nền kinh tế Mỹ và tham vọng của Bắc Kinh trở thành thế lực kinh tế và quân sự thống trị châu Á.

Chủ tịch tương lai Hội Đồng Thương Mại Mỹ cũng là người chủ trương xiết chặt quan hệ với Đài Loan, và kêu gọi xem xét lại ‘‘nguyên tắc một nước Trung Hoa’’, vốn được coi là một nền tảng trong quan hệ Mỹ-Trung, cho dù không đi đến mức đề nghị công nhận nền độc lập của Đài Loan.

Cũng ngày hôm qua, Donald Trump chỉ định thêm một tỉ phú khác vào cương vị cố vấn. Ông Carl Icahn, 80 tuổi, sẽ không đảm nhiệm một chức vụ nào trong chính quyền liên bang, mà chỉ là cố vấn riêng của tổng thống trong các vấn đề tài chính hay môi trường. Tỉ phú Carl Icahn sẽ không nhận lương hay thù lao của chính quyền.

Vẫn về quan hệ Mỹ - Trung, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi), trong một trả lời phỏng vấn, được tờ Nhân Dân Nhật Báo đăng tải hôm nay, cho biết quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang đứng trước nhiều bất trắc mới. Tuy nhiên, ngoại trưởng Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng, nếu hai bên tôn trọng ''các lợi ích cốt lõi'' của nhau, quan hệ hai bên sẽ được bền vững, ổn định và cùng có lợi.

Theo các nhà quan sát, việc Donald Trump quyết định bổ nhiệm ông Peter Navarro – một người có quan điểm xiết chặt quan hệ với Đài Loan - vào chức vụ nói trên có thể gây khó khăn cho Bắc Kinh, vốn đã khó xử sau khi tổng thống tân cử Mỹ có cuộc điện đàm với tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen), phá đi một quy ước ngầm giữa Bắc Kinh và Washington từ năm 1979.