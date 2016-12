Đức : Nhà chức tránh bị chỉ trích vì để lọt lưới nghi can khủng bố

Nhà chức trách Đức ngày càng bị chỉ trích nặng nề vì đã để lọt lưới nghi can chính trong vụ khủng bố bằng xe tải ở Berlin ngày 19/12 vừa qua, khiến 12 người chết, trong khi nghi can này trước đó đã được xác định là thành phần Hồi giáo cực đoan nguy hiểm.

Hôm qua, gần hai ngày sau khi xảy ra vụ khủng bố mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm, cảnh sát Đức mới mở chiến dịch truy lùng trên toàn châu Âu nghi can người Tunisia Anis Amri, 24 tuổi. Giấy tờ tùy thân của nghi can này đã đuợc tìm thấy ngay trong chiếc xe tải gây án tối thứ hai, nhưng trong suốt ngày thứ Ba, cảnh sát lại chỉ tập trung vào một nghi can người Pakistan, mà người này cuối cùng đã được thả ra vì không có bằng chứng nào cho thấy đây là một kẻ khủng bố.

Trong khi đó, Anis Amri lại là một gương mặt quen thuộc với cảnh sát Đức cũng như với lực lượng chống khủng bố và viện công tố. Trong suốt mùa hè năm nay, Amri đã bị theo dõi vì bị nghi chuẩn bị ăn trộm để lấy tiền mua vũ khí và chuẩn bị một vụ khủng bố. Nhưng cuộc điều tra đã bị bỏ ngang vì thiếu bằng chứng hiển nhiên. Đơn xin tị nạn của nghi can người Tunisia này cũng đã bị bác, nhưng Đức không thể trục xuất được vì Tunisia không nhận. Mặc dù có nhiều nghi vấn về Amri, nhân vật này lại được sống tự do. Cho nên báo chí Đức đặt câu hỏi là vì sau cảnh sát và các thẩm phán lại có thể bỏ sót một thành phần nguy hiểm như thế.

Cho tới nay, cảnh sát Đức vẫn không thể suy đoán được là Amri đang lẫn trốn ở đâu. Họ hứa sẽ tặng thưởng 100 ngàn euro cho những ai giúp tìm ra nghi can này. Dầu sao thì sau vụ khủng bố bằng xe tải ở Berlin, chính phủ Đức buộc phải tăng cường hơn nữa các biện pháp an ninh.

Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibault tường trình :

« Các chợ Noel, tổng cộng lên đến 2500 trên toàn nước Đức, có được bảo vệ đầy đủ bằng những chướng ngại vật chống lại những vụ khủng bố bằng xe tải như ở Berlin hay không ?

Vụ khủng bố hôm thứ Hai đã khơi dậy một cuộc tranh cãi mới về an ninh ở Đức. Trong nội bộ đảng bảo thủ, nhiều người yêu cầu phải có những biện pháp an ninh cứng rắn hơn, họ đòi xem xét lại toàn bộ các biện pháp hiện nay.

Thật ra thì chính phủ Đức đã có nhiều nỗ lực sau các vụ tấn công tình dục xảy ra đêm 31/12 năm ngoái và sau các vụ khủng bố vào mùa hè. Hôm thứ Ba, hội đồng bộ trưởng đã thông qua một dự luật mở rộng việc lắp đặt các camera giám sát ra nhiều nơi công cộng. Lực lượng cảnh sát cũng có thể mang theo những camera nhỏ. Các gương mặt và các biển số xe hơi kể từ nay có thể được nhận dạng tự động. Trong mùa hè này, chính phủ Berlin cũng đã thông báo tuyển thêm hàng ngàn cảnh sát và nhân viên tình báo.

Nhiều đề nghị khác cũng đã được đưa ra, chẳng hạn như những người đã từng ủng hộ một tổ chức khủng bố hoặc đã từng có hành vi bạo lực ảnh hưởng đến an ninh công cộng phải đeo vòng điện tử để được theo dõi dễ dàng hơn. Hoặc là phải giam trong tù những người có khả năng gây khủng bố và cần bị trục xuất ».