Đức ráo riết truy lùng tài xế chiếc xe khủng bố ở Berlin

Chiến dịch truy lùng thủ phạm vụ nhắm vào ngôi chợ Noel tại Berlin tối thứ Hai 19/12, gần như được xác định là khủng bố, có dấu hiệu tăng tốc, với việc cảnh sát Đức tiết lộ rằng họ đang lần theo nhiều đầu mối khác nhau.

Theo thông tin của hai tờ báo Bild và Allgemeine Zeitung, an ninh Đức đang truy tầm một thanh niên người Tunisia, trong độ tuổi từ 21 đến 23, mà giấy tờ được tìm thấy trong chiếc xe tải sát nhân. Đây là một nhân vật khả nghi vì được biết đến dưới ba nhân dạng khác nhau, và giấy tờ để lại trong chiếc xe tải là loại giấy được trao cho những người bị bác đơn xin tị nạn, nhưng không thể bị trục xuất.

Theo nhóm truyền thông RBB (Rundfunk Berlin-Brandenburg), sáng sớm hôm nay, cảnh sát cũng đã câu lưu một nghi can khác, nhưng sau đó đã phải trả tự do cho người này.

Đây là nghi can thứ hai được thả ra, vì ngay từ hôm qua, an ninh Đức đã phải trả tự do cho nghi can đầu tiên người Pakistan, bị bắt ngay sau khi xẩy ra vụ khủng bố.

Giả thuyết khủng bố gần như được xác nhận

Theo thông tín viên RFI Pascal Thibault tại Berlin, giả thuyết khủng bố như đã được xác nhận với lời tự nhận là thủ phạm của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo Daech, chỉ một tiếng sau khi nghi can Pakistan được thả ra:

"Ít lâu trước đó, Viện Công Tố Liên Bang Đức loan báo là một thanh niên Pakistan xin tị nạn tại Đức bị câu lưu ngay từ tối thứ Hai, đã được trả tự do vì không đủ chứng cứ. Giả thuyết về một vụ khủng bố khi ấy tạm thời trở thành không xác đáng, và vì không còn đầu mối nào khác, cuộc điều tra đã phải trở lại từ đầu.

Thế nhưng một tiếng đồng hồ sau đó, thông cáo của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo Daech tự nhận là thủ phạm vụ xe điên đâm vào chợ Giáng Sinh tại Berlin, đã củng cố trở lại giả thuyết khủng bố.

Bản thông cáo do một cơ quan tuyên truyền của Daech công bố, đã được một chuyên gia chống khủng bố người Đức có uy tín xác nhận là khả tín.

Thông cáo đó còn nói thêm là vụ khủng bố được tiến hành để trả đũa chiến dịch của liên minh quốc tế - mà nước Đức là một thành viên - tấn công vào tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo.

Nếu lời tự nhận là thủ phạm này được chứng thực, điều đó cho thấy là việc Berlin can dự nhiều hơn về mặt quân sự trên trường quốc tế không phải là không hàm chứa hiểm nguy cho nước Đức.

Và như vậy, đây sẽ là một vụ khủng bố quy mô đầu tiên của Daech tại Đức, vì những vụ trước đây đều là những hành vi cá biệt, chẳng hạn như vụ một thanh niên Afghanistan dùng dao đâm bị thương năm hành khách trên xe lửa hồi tháng Bảy, hoặc là vụ một người Syria bị chết một tuần sau khi chính quả bom anh ta định gài phát nổ quá sớm".

Lễ mặc niệm tại nhà thờ Ký Ức

Ngay vào hôm qua, sau khi đến mặc niệm các nạn nhân tại nơi xẩy ra khủng bố, vào buổi tối thủ tướng Đức Angela Merkel và nhiều thành viên chính phủ đã đến dự lễ tưởng niệm nạn nhân tại nhà thờ Tin Lành gần khu chợ Noel. Đây là nhà thờ Ký Ức, một biểu tượng của Tây Berlin, với tháp chuông vẫn mang dấu tích bom đạn của thời Thế Chiến Thứ II.

Đặc phái viên RFI, Anastasia Becchio, có mặt tại buổi lễ cho biết :

"Họ đã cùng nhau bước đến bàn thờ dưới tượng Đức Chúa Giê Su màu vàng rực rỡ : Một mục sư Tin Lành, một giám mục Công Giáo, một giáo sĩ Do Thái Giáo, một giáo sĩ (mufti) Hồi Giáo, một linh mục Chính Thống Giáo… Họ đều đến đây để gởi đi thông điệp về tình khoan dung.

Trong cử tọa, cũng như trên lễ đài, dân chúng Berlin được đại diện trong sự đa dạng của họ : Giáo dân của nhà thờ Ký Ức ngồi cạnh những thanh niên Do Thái đội mũ kippa truyền thống, hay những phụ nữ Hồi Giáo trẻ choàng khăn…

Một cô gái Hồi Giáo cho biết là việc đến dự lễ tưởng niệm rất quan trọng đối với cô vì ở Berlin, có đến 250 cộng đồng tôn giáo và từ 4 năm qua, mọi người đã thiết lập được một cuộc đối thoại giữa các tôn giáo và đã sinh hoạt rất tốt. Mọi người đều có chỗ đứng, do đó phải cùng nhau hành động.

Sau khi buổi lễ kết thúc, nhà thờ vắng dần. Người dự lễ xếp hai hàng dài trước hai quyển sổ chia buồn. Ở một góc, mục sư Kurt Anschut nói chuyện với giáo dân. Trong suốt một ngày, ông đã đón người dân trong khu phố cần đến nói chuyện, và có nhiều điều làm ông lo ngại.

Vụ khủng bố vào khu chợ Noel làm dấy lên trở lại tranh luận về nhập cư, chính sách đón người xin tị nạn. Một chủ đề có thể nổi cộm cho đến ngày bầu cử Quốc Hội dự kiến vào cuối mùa hè năm tới".