Truất phế tổng thống Mỹ: Đảng Dân Chủ chính thức công bố tội danh

Thông tín viên RFI tại Hoa Kỳ, Eric de Salve cho biết thêm chi tiết :

Theo bản luận tội thì Donald Trump đã vi phạm Hiến Pháp khi gây sức ép lên Ukraina để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Theo ông Jerry Nadler, chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện, đó là một tội có thể bị truất phế, vì làm như thế ông Donald Trump đã tác hại đến an ninh quốc gia, phá hủy sự trong sạch của bầu cử, không tôn trọng lời tuyên thệ của tổng thống trước dân chúng Mỹ.

Điều khoản 2 của bản luận tội tố cáo Donald Trump cản trở cuộc điều tra của Hạ Viện, giấu tài liệu, ngăn cản các cố vấn Nhà Trắng, không cho ra điều trần khi Hạ Viện triệu mời.

Như thường lệ Donald Trump phản ứng ngay trên Twitter, cho rằng đó là một cuộc săn đuổi phù thủy. Tối qua, trong một cuộc mít tinh tại Pennsylvania ông đã kích động hàng ngàn người la ó các lãnh đạo đảng Dân Chủ, một đảng của những kẻ điên mà cánh tả triệt để kiểm soát. Việc truất phế theo ông là một hành vi lố bịch, một trò lừa bịp, vì đấy là cách duy nhất mà đảng Dân Chủ đã tìm ra để thắng cử.

Có điều chắc chắn là một khi đưa lên Thượng Viện thì việc truất phế khó mà đi đến nơi đến chốn, vì đảng Cộng Hòa - chiếm đa số - còn rất trung thành với Donald Trump.

Donald Trump bồi thường 2 triệu đô la cho quỹ từ thiện đã bị biển thủ

Tổng thống Mỹ ngày hôm qua, 10/12/2019 đã bồi thường 2 triệu đô la cho một số tổ chức từ thiện. Đây là số tiền ông Trump bồi hoàn sau vụ hội từ thiện Trump Foundation của ông bị truy tố vào tháng 6/2018 bị truy tố về tội biển thủ ngân quỹ của hội để phục vụ cho các mục tiêu chính trị và tài chính của riêng ông.

Trong một thông cáo, tổng chưởng lý New York, bà Letitia James cho biết là số tiền đã được chuyển cho tám hiệp hội, trong đó có hội giúp đỡ trẻ em nghèo Children’s Aid Society, hội giáo dục học sinh thuộc các nhóm thiểu số United Negro College Fund, hội chống chủ nghĩa bài Do Thái US Holocaust Memorial…

Vào tháng Sáu năm ngoái, tổng chưởng lý New York đã truy tố hiệp hội Trump Foundation và tố cáo ông Trump là đã nhập nhằng giữa hội từ thiện này với cơ cấu tranh cử tổng thống mà ông lập ra. Sau vụ truy tố, hiệp hội Trump Foundation đã bị giải thể, nhưng thủ tục pháp lý vẫn tiếp tục.