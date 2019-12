(Bloomberg) - Washington gây sức ép, Việt Nam điều chỉnh thuế nông sản Mỹ. Bộ Tài Chính Việt Nam đang nghiên cứu giảm thuế thịt gà Mỹ từ 20% xuống 18%, trong khi phía Mỹ yêu cầu giảm xuống còn 14,5% vào năm 2020 và sau đó là loại hẳn vào năm 2028. Tương tự, thuế đánh vào thịt lợn Mỹ sẽ giảm từ 25% xuống còn 22%, tiếp theo là 18,9% trong năm 2020 và bỏ hẳn vào năm 2027. Thuế đánh vào táo và nho Mỹ cũng giảm từ 10% xuống còn 8%, sau đó Mỹ cũng yêu cầu bỏ thuế này trong những năm tới. Chính quyền Washington muốn gây sức ép vì thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đạt gần 40 tỉ đô la trong năm 2018. Trong vòng 10 tháng đầu năm 2019, mức thặng dư đã lên đến 46,3 tỉ đô la, tăng 39% so với năm trước.

(VNA) - Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác hải quân. Đô đốc Hải quân Nhật Bản Yamamura Hiroshi dẫn đầu một phái đoàn Hải quân đã thăm cảng Hải Phòng ngày 10/12/2019 và Tư lệnh Hải quân Việt Nam, phó đô đốc Phạm Hoài Nam. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Hiroshi với tư cách là chỉ huy Hải quân Nhật Bản kể từ khi nhậm chức vào tháng 04/2019. Nhân dịp này, hai tầu chiến của Nhật Bản đã cập cảng Đà Nẵng và tổ chức một buổi hội thảo chung.

(AFP) - Mỹ kêu gọi Bắc Triều Tiên ngưng thử nghiệm tên lửa và hạt nhân. Vào hôm qua, 10/12/2019, Washington kêu gọi Bình Nhưỡng « tôn trọng » cam kết không tiến hành thêm những vụ bắn thử tên lửa tầm xa hay thử nghiệm hạt nhân. Ngoại trưởng Mike Pompeo cho là tổng thống Donald Trump đã nói rõ những chờ đợi của Mỹ, và ông Kim Jong Un đã « cam kết phi hạt nhân hóa, không bắn thử hỏa tiễn tầm xa, thử nghiệm hạt nhân ». Lời kêu gọi của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh gần đến cuối năm 2019, kỳ hạn chót mà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đưa ra để Mỹ thay đổi cách tiếp cận và đưa ra đề nghị mới để đàm phán.

(AFP) – Tổng thống Mỹ cảnh cáo Nga không nên can thiệp vào bầu cử ở Mỹ sắp tới. Ông Trump đã đưa ra lời cảnh báo trên khi tiếp ngoại trưởng Nga Lavrov vào hôm qua, 10/12/2019. Tuy nhiên trong cuộc họp báo tại đại sứ quán Nga, ông Lavrov đã phủ nhận, vả lại theo ông hai bên cũng « không hề nói gì đến bầu cử. » Trong bối cảnh lo ngại gia tăng trở lại về khả năng Nga lại can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ 2020, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bên cạnh đồng nhiệm Nga đã công khai cho rằng một chuyện can thiệp như thế, từ Nga hay bất cứ quốc gia nào khác, là điều « không thể chấp nhận được ». Ngoại trưởng Lavrov đáp lại, cho rằng nghi ngờ Nga là điều « phi lý » và « không có cơ sở ».

(AFP) - Giúp người giầu Mỹ trốn thuế, HSBC bị phạt gần 200 triệu đô la. Trong quyết định của bộ Tư Pháp Mỹ ngày 11/12, chi nhánh Thụy Sĩ của ngân hàng Anh HSBC đã giúp nhiều công dân Mỹ che giấu tài sản với sở thuế từ 2000 đến 2010 với tổng trị giá lên đến 1,26 tỉ đô la. Chi nhánh HSBC ở Thụy Sĩ đã lập chiến lược « lừa đảo » và nộp cho sở thuế Mỹ những tài liệu « giả mạo ». Dù HSBC ký thỏa thuận với Mỹ nhưng điều này không có nghĩa là những khách hàng triệu phú Mỹ của ngân hàng không bị trừng phạt nếu bị phát hiện.

(AFP) - Số lượng giao máy bay Boeing giảm một nửa trong năm 2019. Theo thông báo ngày 10/12/2019 của nhà sản xuất máy bay Mỹ, chỉ có 345 máy bay Boeing được giao cho khách hàng tính đến cuối tháng 11, giảm một nửa so với năm 2018. Nguyên nhân là do hai tai nạn máy bay 737 MAX, hiện vẫn bị cấm bay. Trong khi chờ đợi lệnh cấm được dỡ bỏ, Boeing đã tạm ngừng giao máy bay cho khách hàng dù vẫn tiếp tục sản xuất.

(AFP) - Iran : Paris lại yêu cầu Iran thả hai nhà nghiên cứu Pháp. : Chiều thứ Ba 10/12/2019, nhân ngày Quốc tế Nhân quyền, tổng thống Pháp nhắc lại số phận « không thể chấp nhận được » của hai công dân Pháp đang bị cầm tù tại Iran. Emmanuel Macron yêu cầu Iran trả tự do tức khắc cho bà Fariba Adelkhah, chuyên gia hệ phái Shia và ông Roland Marchal, chuyên gia về khu vực Sừng Châu Phi. Cả hai đều thuộc Viện nghiên cứu quốc tế CERI. Teheran cáo buộc Fariba Adelkhah làm « gián điệp », Roland Marchal « vi phạm an ninh quốc gia ».