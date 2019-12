Anh bầu Hạ Viện : Đảng Bảo Thủ có thể chiếm đa số sát sao

Trong số khoảng 100.000 người được thăm dò ý kiến trong vòng 7 ngày vừa qua, khoảng 43% có ý định bỏ phiếu cho đảng Bảo Thủ và 34% cho Công Đảng. Đảng của thủ tướng Boris Johnson có thể sẽ được 339 ghế (tăng thêm 22 ghế so với cuộc bầu cử năm 2017), trong khi Công Đảng có 231 ghế. Theo Viện thăm dò, « đây có thể là kết quả khả quan nhất về số ghế của đảng Bảo Thủ kể từ năm 1987 » và với kết quả này, thủ tướng Johnson có được đa số cần thiết để tiến hành Brexit.

Theo AFP, dù đảng Bảo Thủ được dự đoán chiếm đa số, nhưng thủ tướng Boris Johnson tuyên bố « đấu tranh vì mỗi lá phiếu ». Ông cảnh bảo nguy cơ Hạ Viện không có đa số sẽ cản trở việc bỏ phiếu thỏa thuận Brexit đạt được với Liên Hiệp Châu Âu và như vậy sẽ càng khiến Anh Quốc « bị tê liệt ».

Lá phiếu của giới trẻ, ủng hộ Anh Quốc ở lại Liên Hiệp Châu Âu, cũng có thể đóng vai trò quyết định trong cuộc bầu cử ngày 12/12. Trong cuộc trưng cầu dân ý về Brexit năm 2016, nhiều người chưa đủ 18 tuổi để được đi bầu và có thể sẽ bỏ phiếu cho Công Đảng trong cuộc bầu cử Hạ Viện. Theo phong trào sinh viên For our Future’s Sake (FFS), khoảng 1,4 triệu cử tri dưới 25 tuổi đã ghi danh trước hạn chót là ngày 26/11, tăng hơn 55% so với năm 2017.