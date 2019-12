(AFP) – Trung Quốc phản đối NATO coi Bắc Kinh là một "thách thức". Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh ngày 05/12/2019 tránh nêu đích danh Hoa Kỳ nhưng gián tiếp chỉ trích chính sách đơn phương của Mỹ. Bà Hoa Xuân Oánh tuyên bố Trung Quốc là một "siêu cường đang vươn lên nhưng đó là một cường quốc yêu chuộng hòa bình. Mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới hiện nay là chủ nghĩa đơn phương và chiến thuật hù dọa mà ngay cả các đồng minh của Mỹ cũng phải hứng chịu".

(AFP) – Sức mạnh quân sự và kinh tế của Trung Quốc gây lo ngại cho các nước láng giềng. Theo một cuộc thăm dò do trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ thực hiện và công bố ngày 05/12/2019, tại Nhật Bản 75 % những người được hỏi xem đầu tư của Trung Quốc là một mối "đe dọa". Tại Hàn Quốc, Úc hay Philippines, công luận cũng có cái nhìn "tiêu cực" về vốn đầu tư của Trung Quốc vào các quốc gia này. Trong vùng Châu Á Thái Bình Dương, có đến 79% số người được hỏi thực sự "lo ngại trước sức mạnh quân sự ngày càng lớn" của Trung Quốc. Tỷ lệ này đặt tới mức 90 % tại hai nước Bắc Á là Nhật Bản và Hàn Quốc.

(AFP) – Trung Quốc miễn thuế cho một số mặt hàng nhập khẩu Mỹ. Bộ Tài Chính Trung Quốc ngày 06/12/2019 thông báo sẽ miễn thuế quan đối với « một số » đậu nành, thịt heo và một số mặt hàng cơ bản nhập từ Mỹ. Hai bên đang cố đạt thỏa thuận theo đó Bắc Kinh gia tăng lượng hàng nông nghiệp mua của Mỹ, và Washington bãi bỏ những thuế mới đánh vào hàng Trung Quốc như dự kiến vào ngày 15/12. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã không đợi có thỏa thuận, mà đã ra thông cáo như trên và nói rõ là sẽ tùy theo nhu cầu của các doanh nghiệp trong nước.

(AFP) – Cháy rừng càng lúc càng lớn tại phía bắc thành phố Sydney. Chính phủ Úc ngày 06/12/2016 nhìn nhận "bất lực" trước sức tàn phá của thần hỏa. Trên thực tế, có ít nhất 8 đám cháy đang nhập về một tụ điểm. Khoảng 300.000 hecta rừng đã bị thiêu rụi trên một diện tích khoảng 60 cây số. Miền đông nước Úc phải đối mặt với nạn cháy rừng từ ba tháng nay.

(AFP) – Thủ tướng Đức lần đầu tiên đến thăm Auschwitz, trại tập trung thời Đức Quốc Xã. Ngày 06/12/2019, bà Angela Merkel là một trong số các thủ tướng Đức hiếm hoi đến thăm Auschwitz, trại tập trung trước đây của Đức Quốc Xã, nơi có nhiều người Do Thái bị sát hại nhất. Bà đã đi theo bước chân của hai người tiền nhiệm Helmut Schmidt (1977) và Helmut Kohl (1989 và 1995). Chuyến thăm mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn vì diễn ra trong bối cảnh các hành vi bài Do Thái đang gia tăng tại Đức, và công cuộc đấu tranh chống nạn bài Do Thái đã trở thành ưu tiên của chính phủ Đức.

(AFP) – Nga : Một sinh viên blogger bị kết án 3 năm tù treo. Ngày 06/12/2019, tại Nga, một sinh viên blogger đã bị tòa án ở Matxcơva kết án 3 năm tù treo vì tội « xúi giục hành động cực đoan », một bản án nhẹ một cách bất thường tại nước này. Sinh viên đại học kinh tế ở Matxcơva Egor Joukov, 21 tuổi, đã bị bắt sau khi tham gia một cuộc biểu tình không được phép theo lời kêu gọi của phe đối lập vào tháng 7/2019 ở thủ đô Nga và kêu gọi đấu tranh trong một số video clip đăng trên trang Youtube cá nhân. Viện công tố đã kêu án 4 năm tù đối với Joukov, nhưng hôm nay tòa chỉ tuyên án 3 năm tù treo.

(Interfax) – Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mua tên lửa S-400 của Nga. Hãng tin Interfax ngày 06/12/2019 trích dẫn một quan chức trong bộ Quốc Phòng Nga cho biết Matxcơva và Ankara đang đàm phán về một chương trình hợp tác quân sự mới cho phép Thổ Nhĩ Kỳ mua thêm tên lửa S-400. Tháng 11/2019, tổng giám đốc tập đoàn Rosoboronexport hy vọng đôi bên sẽ đạt được thỏa thuận sau cùng vào "nửa đầu năm 2020".

(AFP) – Thâm thủng mậu dịch Hoa Kỳ giảm kỷ lục, 7,6 %. Theo số liệu của bộ Thương Mại công bố hôm thứ Năm 05/12/2019, thâm thủng trong cán cân thương mại của Mỹ trong tháng 10/2019, giảm kỷ lục, 47 tỷ đô la. Cả nhập khẩu và xuất khẩu đều sụt giảm. Tai tiếng Boeing thiếu an toàn ảnh hưởng tiêu cực cho ngoại thương. Cùng lúc đó, hàng nhập khẩu cũng giảm vì dân Mỹ bớt mua sắm các mặt hàng tiêu dùng như xe hơi, đồ chơi và điện thọai di động. Trong bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung, Hoa Kỳ cũng bớt nhập hàng Trung Quốc.

(AFP) – Ngoại trưởng Mỹ viếng thăm Maroc. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo viếng thăm Maroc hôm 05/12/2019. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo ngoại giao Mỹ đến đây từ khi ông Trump vào Nhà Trắng. Vấn đề trọng tâm được hai bên đề cập đến là Iran. Trong cuộc tiếp xúc với đồng nhiệm Maroc Naser Bourita, ông Pompeo đã nêu lên mối đe dọa mà Iran đặt ra khi tìm cách mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Ngoại trưởng Mỹ cũng nói đến xung đột ở Libya và tình hình bất ổn ở vùng Sahel.

(AFP) – Mỹ: Gần 6000 vụ lạm dụng tình dục trên xe do Uber quản lý. Trong bản báo cáo công bố hôm 05/12/2019, tập đoàn này tiết lộ rằng trong hai năm vừa qua, đã có 5981 vụ tấn công tình dục được người dùng, tài xế hoặc một bên thứ ba báo cáo. Đây là các vụ như sờ mó, mưu toan tấn công và hãm hiếp. Bản báo cáo cũng nêu lên 19 vụ giết người trong cùng thời gian. Cho đến nay, Uber bị tố cáo là bất lực và thiếu quyết tâm chống lại tệ nạn này trên các phương tiện mà tập đoàn chịu trách nhiệm.