(AP) – Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Trung Quốc "tích cực" trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Lời kêu gọi này được đưa ra hôm 05/12/2019 nhân dịp ông Moon Jae In tiếp ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Seoul. Đây là chuyến công tác đầu tiên của ngoại trưởng Trung Quốc kể từ bốn năm nay. Seoul và Bắc Kinh đang sưởi ấm quan hệ. Chủ tịch Tập Cận Bình chuẩn bị công du Hàn Quốc vào năm tới.

(Reuters) – Hoa Kỳ đã hoàn tất việc rút quân ra khỏi miền đông bắc Syria. Trả lời phỏng vấn của Reuters ngày 05/12/2019, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Mark Esper cho biết là hiện chỉ còn 600 lính Mỹ trên những vùng lãnh thổ Syra còn lại, giảm 40% so với thời trước lúc tổng thống ra lệnh rút quân. Tuy nhiên, ông Esper cho biết là Mỹ vẫn duy trì khả năng luân chuyển những đơn vị nhỏ ra ngoài hay trở lại Syria khi cần thiết.

(AFP) - Tổng thống Pháp Macron mời lãnh đạo các nước Sahel đến Pháp. Cuộc gặp sẽ mở ra tai thành phố Pau miền tây nam nước Pháp, vào ngày 16/12/2019. Mục tiêu được tổng thống Pháp nêu bật ngày 04/12 là để yêu cầu những nước này ủng hộ Paris một cách rõ ràng hơn trong việc xóa nhòa tâm lý bài Pháp đang gia tăng ở vùng Sahel, đặc biệt là tại Mali, Burkino Faso và Niger. Ông Macron cảnh báo: “Tôi không thể và không muốn có lính Pháp ở Sahel trong bối cảnh vẫn có sự mơ hồ liên quan đến các phong trào bài Pháp”.

(Reuters) – Úc điều tra về can thiệp của nước ngoài. Úc ngày 05/12/2019, đã cho mở điều tra về khả ngăn can thiệp của nước ngoài qua các mạng xã hội như Facebook, Twitter và Wechat. Úc tiến hành việc này sau khi ngày càng nhiều người tỏ nỗi lo ngại Trung Quốc tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ Úc, và cũng do ảnh hưởng việc Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ 2016.

(Reuters) – Một lính Hải Quân Mỹ bắn chết 2 người ở căn cứ Pearl Harbor, Hawai. Sự kiện xẩy ra ngày 04/11/2019, ở căn cứ lịch sử ở Hawai. Theo quân đội Mỹ, 3 nhân viên dân sự tại một công trường ở căn cứ Hải Quân bị bắn, 2 người chết, một người bị thương. Hung thủ tự sát sau đó. Danh tính người bị bắn và hung thủ không được tiết lộ cũng như lý do dẫn đến án mạng.

(AFP) – Một cựu luật sư bảo vệ nhân quyền bị bắt về tội ‘khuynh đảo’. Ông Đàm Vĩnh Phái (Tan Yongpei), 50 tuổi, luôn chỉ trích chính quyền Bắc Kinh trên mạng xã hội, đã bị bắt hôm 03/12/2019, với tội danh xúi giục lật đổ chính quyền. Theo Ân Xá Quốc Tế, ông bị chính quyền để ý từ lâu và đây là một đòn ‘phản công’ vì ông thường công khai chỉ trích không những chính sách nhà nước như trong sự kiện mới nhất là cuộc khủng hoảng ở Hồng Kông, mà cả những sai trái của nhân vật cao cấp Trung Quốc. Đây không phải là một trường hợp cá biệt: Những luật sư bảo vệ nhân quyền, chỉ trích sai trái của chính quyền luôn hoặc bị bắt hoặc bị tịch thu giấy phép hành nghề.

(AFP) - Tổ Chức các Quốc Gia Châu Mỹ OAS xác nhận cuộc bầu cử ở Bolivia bị « thao túng ». Một bản báo cáo của giới chuyên gia thuộc OAS ngày 04/12/2019 đã kết luận rằng đã có « một hành đông cố tình thao túng » cuộc bầu cử tổng thống ngày 20/10 tại Bolivia, nơi cựu tổng thống Evo Morales đã bị buộc phải từ chức. Theo các chuyên gia OAS, “căn cứ vào các bằng chứng áp đảo thu thập được, có thể khẳng định sự tồn tại của một loạt hoạt động có chủ ý để thay đổi ý chí được thể hiện trong thùng phiếu ».

(AFP) – Phim James Bond : Nam diễn viên Daniel Craig nhập vai điệp viên 007 lần cuối ? Ngày 05/12/2019 nhà sản xuất giới thiệu đoạn phim đầu tiên của tác phẩm No Time To Die với những màn rượt đuổi bằng xe và bắn súng như giới hâm mộ mong đợi. Tác phẩm này dự trù được công chiếu vào tháng 4/2020. Daniel Graig,51 tuổi, cho biết rất có thể đây là lần chót anh nhập vai James Bond sau 5 lần bước vào thế giới của diệp viên nổi tiếng nhất trên nước Anh.

(AFP) – Hoa Vi hủy lễ ra mắt điện thoại đời mới Mate30 Pro và đồng hồ kết nối GT2 tại Đài loan. Quyết định được tập đoàn tin học Trung Quốc thông báo hôm 05/12/2019 sau khi Đài Bắc ngưng cho bán sản phẩm của Hoa Vi với các ứng dụng cho thấy Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.

(AFP) - Hoa Vi lại đệ đơn kiện chính quyền Mỹ. Ngày 05/12/2019 tập đoàn Trung Quốc thông báo lại đệ đơn kiện chính quyền Washington loại Hoa Vi khỏi danh sách các đối tác cung cấp trang thiết bị viễn thông cho các hãng của Hoa Kỳ. Phía Mỹ viện lý do an ninh quốc gia. Đây là đơn kiện thứ nhì của Hoa Vi nhắm vào chính quyền Trump và xem hình phạt nhắm vào hãng viễn thông của Trung Quốc là biện pháp bảo hộ trá hình.