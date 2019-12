Thủ tục phế truất tổng thống Mỹ: Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện công bố báo cáo điều tra

Bản báo cáo của Ủy Ban Tình Báo được công bố hôm qua, 03/12, sau hai tháng điều tra, sẽ được sử dụng làm cơ sở cho việc soạn thảo bản luận tội nhằm phế truất tổng thống;

Thông tín viên Anne Corpet tường trình từ Washington :

''300 trang và một kết luận chắc nịch của phe Dân Chủ. Báo cáo nhận xét : ''Các bằng chứng chống lại tổng thống là hết sức thuyết phục''. Bản báo cáo chỉ rõ cách thức mà tổng thống Donald Trump đã làm để gây áp lực với chính quyền Ukraina phải điều tra về đối thủ chính trị, Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ , cũng như các nỗ lực liên tiếp của ông Trump nhằm ngăn cản tư pháp.

Ông Adam Schiff, chủ tịch Ủy Ban Tình Báo của Hạ Viện, nói : ''Vấn đề ở đây là nền dân chủ và an ninh quốc gia của chúng ta. Vấn đề ở đây là các công dân Mỹ có quyền được trông đợi vị tổng thống của mình hành động vì lợi ích của họ, vì an ninh của họ, chứ không phải vì những lý do bất hợp pháp, vì lợi ích cá nhân hay chính trị riêng tư khác. Các công dân Mỹ ắt hẳn phải hết sức lo lắng bởi niềm tin mà họ đặt vào tổng thống đã bị phản bội, bởi tổng thống đã phản lại lời tuyên thệ trước Hiến Pháp là sẽ bảo vệ đất nước, bảo vệ các định chế quốc gia. Tôi hy vọng mỗi hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ hiểu rằng họ có nghĩa vụ với Hiến Pháp, chứ không phải với cá nhân tổng thống''.

Nhà Trắng một lần nữa lên án một hành động lừa đảo. Phe Cộng Hòa cho rằng cuộc điều tra không mang lại bất cứ một bằng chứng nào chống lại ông Donald Trump. Người phát ngôn của phe Cộng Hòa tại Hạ Viện tuyên bố : Báo cáo này không phản ánh điều gì hơn là sự thất vọng của phe Dân Chủ, trước khi khẳng định rằng có thể xem đó như là những lời nói lảm nhảm của một blogger hèn hạ''.