(RFI) - Bão Kammuri hoành hành tại Philippines ảnh hưởng SEA Games. Hai người bị thiệt mạng khi trận bão Kammuri thổi qua Philippines hôm nay 03/12/2019, vớitốc độ200 km/giờ. Trên 300.000 người phải sơ tán. Nhiều cuộc tranh tài SEA Games như bóng chuyền trên bãi biển, đua canô, đua thuyền… phải hoãn lại. Sân bay quốc tế Manila đóng cửa trọn ngày hôm nay.

(Reuters) - Nga từ chối giao một nghi can vụ MH17 cho Hà Lan. Công tố viện Hà Lan hôm 02/12/2019 thông báo tin trên, với nhận định Nga vi phạm hiệp ước dẫn độ. Nga từ chối giao một nghi can trong cuộc điều tra về vụ chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines, bị một hỏa tiễn Nga ở căn cứ Koursk bắn rơi trên không phận miền đông Ukraina tháng 7/2014. Nghi can Vododimir Tsemakh, quốc tịch Ukraina, được nhận diện có liên can trong thảm kịch đã làm 298 người thiệt mạng trong đó 2 phần 3 là người Hà Lan. Nga nói rằng không biết nghi can này đang ở đâu.

(Reuters) - Malaysia: Cựu thủ tướng Najib Razak ra tòa biện hộ về vụ 1MDB. Hôm nay, 03/12/2019, ông Najib Razak đã đọc bản tường trình được soạn thảo trước dài 243 trang, được trình bày dưới dạng hỏi đáp, trong tư cách nhân chứng. Bản tường trình bắt đầu từ việc cựu thủ tướng đã thành lập Quỹ 1MDB như thế nào, và làm cách nào mà doanh nhân người Malaysia Jho Low, nhân vật trung tâm của vụ tai tiếng tham nhũng và hiện đang bỏ trốn, được tham gia vào quỹ này. Theo lời ông Najib, Jho Low đã khoe rằng rất có ảnh hưởng ở các quốc gia Trung Đông, do đó ông đã nghĩ rằng nhân vật đó có thể giúp 1MDB đầu tư thuận lợi vào Trung Đông. Mục tiêu của cựu thủ tướng là tự biện hộ trước những lời buộc tội.

(AFP) - Thủ tướng Đức đầu tiên thăm trại tập trung Auschwitz. Thủ tướng Angela Merkel lần đầu tiên sẽ đến thăm Auschwitz vào thứ Sáu 06/12/2019 tới. Bà Merkel là thủ tướng Đức đầu tiên đến trại tập trung trước đây của Đức quốc xã, một chuyến thăm mang tính biểu tượng cao, vì trại này nổi tiếng sát hại nhiều người Do Thái nhất, trong bối cảnh nạn bài Do Thái lại trỗi dậy tại nước Đức.

(AFP) - Chính quyền Chilê dành 5,5 tỉ đô la để giải quyết khủng hoảng. Chính phủ Chilê hôm qua 02/12/2019 loan báo kế hoạch hỗ trợ nền kinh tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng xã hội chưa có tiền lệ tại nước này. Kế hoạch này sẽ tạo thêm 100.000 việc làm, nhưng sẽ làm thâm hụt ngân sách lên mức 4,4% GDP. Chính phủ đưa ra kế hoạch này, sau 46 ngày biểu tình, với 23 người chết, trên 2.000 người bị thương. Chính phủ Chilê phải hủy bỏ việc tổ chức thượng đỉnh khí hậu COP 25 của Liên Hiệp Quốc.

(AFP) - Nga ban hành luật mở rộng diện “tác nhân ngoại quốc”. Luật được công bố trên cổng thông tin chính thức của Nga ngày 02/12/2019 và có hiệu lực ngay lập tức. Luật mở rộng quy chế “tác nhân ngoại quốc” áp dụng cho các nhà báo và người dùng internet. Giới bảo vệ nhân quyền lên án, xem đấy là một mưu toan khác để kiểm duyệt và đe dọa quyền tự do ngôn luận. Chín tổ chức phi chính phủ, trong đó có Ân Xá Quốc Tế và Phóng Viên Không Biên Giới, lo ngại luật không chỉ nhắm vào các nhà báo, mà vào cả giới blogger và người dùng Internet - được hưởng học bổng, tài trợ hay thù lao từ các phương tiện truyền thông - bị xếp vào diện “tác nhân ngoại quốc”.

(AP) - Iran : Theo Ân Xá Quốc Tế, ít nhất 208 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trung tuần tháng 11. Trên đây là con số tổng kết mới nhất do tổ chức Ân Xá Quốc Tế nêu lên vào hôm qua, 02/12/2019, quy trách nhiệm cho các hành vi « đàn áp dã man » của cảnh sát Iran. Chính quyền Iran đã cắt Internet trong lúc diễn ra biểu tình phản đối giá xăng tăng lên. Internet đã được tái lập lại trong những ngày vừa qua, và hình ảnh những vụ bắn giết đã tràn ngập trên mạng. Chính quyền Iran lên tiếng bác bỏ số liệu của Ân Xá Quốc Tế, cho đấy là thông tin thất thiệt.

(Reuters) –Anh Quốc: Một xe hơi lại đâm vào đám đông trẻ em, một thiếu niên thiệt mạng. Vào hôm qua, 02/12/2019, một chiếc xe hơi cố tình tông vào một nhóm trẻ em trước trường học ở Loughton, Essex, phía đông bắc Luân Đôn, làm một trẻ em 12 tuổi bị thương nặng và chết ở bệnh viện. Cảnh sát truy lùng chiếc xe và một người đàn ông 51 tuổi.

(AFP) - Quả bóng vàng 2019 : Messi và Rapinoe. Cầu thủ Achentinalừng danhLionel Messi được trao quả bóng vàng lần thứ sáu trong buổi lễ phát thưởng diễn ra trong đêm thứ hai 02/12/2019 tại Paris. Một kỷ lục ! Về phía nữ, người nhận được quả bóng vàng 2019 không ai khác hơn là nữ cầu thủ Mỹ Megan Rapinoe, thủ quân của đội tuyển đương kim vô địch thế giới, người từng từ chối lời mời đến Nhà Trắng của tổng thống Donald Trump.

(AFP) - Mặt trăng : Xác phi thuyền Ấn Độ mất tích được tìm thấy. Cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA hôm thứ Hai 02/12/2019 cho biết phát hiện được địa điểm phi thuyền Vikram của Ấn Độ bị mất tích khi đáp xuống mặt trăng ngày 07/09 năm nay. Các tấm không ảnh của vệ tinh Mỹ Lunar Reconnaisance Orbiter, sau khi được máy điện toán phân tích, cho thấy hàng chục mảnh vở và dấu nhiễu loạn trên bề mặt hành tinh duy nhất của trái đất. Đúng ra phải nói là NASA chụp được ảnh, còn người làm rõ nét là một kỹ sư vi tính Ấn Độ.