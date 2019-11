Chuyến bay khứ hồi Paris-New York ngày càng rẻ

Mùa Thankssgiving và Noel là thời điểm nhiều du khách Pháp sang New York để dạo phố và mua sắm trong không khí phố xá lên đèn nhân dịp lễ cuối năm. Nhiều hãng hàng không cạnh tranh nhau thu hút lượng khách này với giá mềm, khoảng 350€ một chuyến bay trực tiếp khứ hồi.

Cách đây vài năm, đây là điều khó thể hình dung nổi. Với sự xuất hiện của các hãng hàng không giá rẻ (low cost) trên các tuyến đường bay xuyên Đại Tây Dương, giá của một chuyến bay trực tiếp khứ hồi từ Paris đến New York, Boston hoặc thậm chí Los Angeles xuống dưới mức 350€, tức là chỉ đắt hơn một chuyến xe lửa cao tốc TGV Paris-Nice mua vào giờ chót.

Dĩ nhiên với mức giá này, hành khách buộc phải chấp nhận một số điều kiện, đi du lịch ‘‘nhẹ cân’’ với hành lý xách tay không quá 10 kílô, bữa ăn hay thức uống trên máy bay phải mua thêm, bởi vì giá vé thấp nhất (Low Fare) cơ bản bao gồm một kiện hành lý trong cabin và chỉ có chừng đó thôi ! Nếu đặt thêm một bữa ăn, đặt trước chỗ ngồi hoặc ký gửi hành lý, những thứ ‘‘phụ trội ấy’’ có thể tương đương với một nửa giá vé. Nếu không khéo chọn lựa thì đôi khi các hãng low cost lại có giá (tính gộp) đắt hơn các công ty truyền thống.

Hai công ty Pháp vừa mở đường bay sang New York

Trong khoảng 10 công ty hiện thời có đường bay trực tiếp xuyên Đại Tây Dương, từ Paris đến New York, có hãng hàng không FrenchBee. Đây là một công ty Pháp thuộc tập đoàn Dubreuil (cũng là chủ của công ty Air Caraïbes), FrenchBee là hãng đầu tiên mở đường bay giá rẻ giữa Paris và quần đảo Polynésie thuộc Pháp. Kể từ giữa năm 2018, hãng này bay kết nối giữa Paris-Orly với thành phố San Francisco. FrenchBee sắp khai thác kể từ tháng 6 năm 2020 một chuyến bay hàng ngày giữa Paris-Orly và Newark-Liberty (bang New Jersey), cách thành phố New York (Manhattan) khoảng 30 phút lái xe. Giá vé cơ bản Paris-New York của FrenchBee là 388€.

Công ty Corsair chuyên bay đến quần đảo Caraïbes (Caribê), cũng bắt đầu mở đường bay sang Hoa Kỳ. Mặc dù Corsair không hẳn là một công ty low cost, nhưng hãng này áp dụng mức giá mềm 360€ (giá Eco-Basic), bao gồm một bữa ăn nhưng không có kiện hành lý ký gửi (nếu có hành lý phải trả thêm 40€). Kể từ tháng 6 năm 2019, Corsair bay từ Paris-Orly sang Miami sáu ngày trong tuần. Kể từ tháng 06/2020, hãng này mở thêm đường bay với chiếc A330neo đến Newark-Liberty với giá 439€.

Đối mặt với sự cạnh tranh từ các hãng bay giá rẻ, công ty hàng không quốc gia Pháp Air France buộc phải điều chỉnh bảng giá của mình trên một số tuyến bay đường dài. Giá vé "Nhẹ" (Light) bay khứ hồi tới New York hoặc Los Angeles chỉ ở mức 350€ ngoài mùa thấp điểm, 460€ mùa cao điểm. Kể từ ngày 29/03/2020, Air France tăng thêm chuyến bay và như vậy mỗi ngày có tới 5 chuyến khứ hồi nối liền Paris CDG với sân bay JFK ở New York.

Air France trước sự cạnh tranh của các hãng low cost

Cũng cần lưu ý rằng một số chuyến bay được khai thác bởi Delta, đối tác hàng đầu của Air France. Nhờ vào sự hợp tác này, Air France bay tới khá nhiều thành phố tại Hoa Kỳ như Atlanta, Boston, Chicago, Cincinnati, Dallas, Detroit, Houston, Indianapolis, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Minneapolis, New York, New Orleans, San Francisco, Seattle, Tampa , Washington ….. Air France vẫn có nhiều lợi thế do có nhiều chuyến bay trong cùng một ngày và như vậy giờ giấc cũng hợp hơn đối với những khách nào không muốn ‘‘bay sớm về khuya’’.

Về phần mình, khi được cho ra mắt tại Pháp vào năm 2018, công ty Level đã muốn chinh phục thị phần với giá thật mềm 198€ bay khứ hồi Paris-New York. Nay giá trung bình của Level là 260€. Công ty này thuộc tập đoàn IAG (bao gồm British Airways, Iberia và Vueling) vẫn là một trong những công ty có giá mềm nhất trên thị trường. Tuy nhiên, nếu đặt thêm một bữa ăn và một kiện hành lý kỷ gửi, giá vé khứ hồi sẽ tăng từ 250 lên thành 400€ (thêm 75€ cho mỗi lượt đi chuyến). Kể từ tháng 10/2019, Level mở chuyến bay trực tiếp đến Las Vegas và Boston kể từ cuối tháng 03/2020.

Cuối cùng hãng Norwegian của Na Uy là hãng hàng không đầu tiên khai thác các chuyến bay đường dài giữa châu Âu và Hoa Kỳ, ban đầu với 5 điểm đến, hãng của Na Uy nay mở đường bay sang 9 thành phố Hoa Kỳ từ sân bay Paris CDG (Charles de Gaulle). Các điểm đến là thành phố Boston, Denver, Los Angeles, Miami (sân bay Fort Lauderdale), New York (JFK), Orlando, San Francisco và sắp tới đây là thành phố Austin và Chicago kể từ tháng 05/2020.

Điểm yếu của các hàng hàng không low cost

Nếu giá thấp nhất bắt đầu từ 278€ Paris-New York và 318€ Paris-San Francisco, hành khách phải chi thêm 140 euro cho một bữa ăn và hành lý ký gửi hai chiều (20kg). Các chuyến bay được thực hiện với máy bay Boeing 787 Dreamliner được cho là tiêu thụ nhiên liệu ít hơn 30% so với một máy bay có kích thước tương tự. Norwegian vẫn được xem là "hãng hàng không quốc tế giá rẻ và đường dài tốt nhất" kể từ năm 2015 theo bảng xếp hạng của cơ quan Skytrax.

Hành khách có thể hưởng lợi từ cuộc cạnh tranh ráo riết từ các hãng hàng không low cost, tuy nhiên cũng chính sự cạnh tranh ấy đang làm suy yếu nhiều công ty chưa có đủ thanh khoản và nguồn vốn để trụ vững. Bằng chứng là cuối năm 2018, Primera Air phải công bố phá sản, rồi đến lượt Wow Air vào tháng 3 năm 2019 và XL Airways vào tháng 10 vừa qua. Các vấn đề tài chính của các hãng máy bay (tương tự như công ty lữ hành Thomas Cook) có thể tác động trực tiếp đến hành khách. Nhưng điều đó dường như vẫn không làm nản lòng các công ty hàng không : Corsair và Frenchbee là hai công ty Pháp vừa mới tham gia vào cuộc chạy đua để giành lấy thị phần các chuyến bay từ Paris sang New York.